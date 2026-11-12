सैमसंग गैलेक्सी एस27 सीरीज: S27, S27 Plus, S27 Pro और S27 Ultra में कैसा होगा कैमरा? सामने आईं डिटेल्स

स्मार्टफोन की दुनिया में सैमसंग (Samsung) के फ्लैगशिप फोन्स का हमेशा से एक अलग ही जलवा रहा है। अब कंपनी अपनी नई Samsung Galaxy S27 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। खास बात यह है कि हर बार की तरह बेस, प्लस और अल्ट्रा मॉडल के अलावा इस बार सीरीज में एक नए फोन गैलेक्सी S27 प्रो (Galaxy S27 Pro) भी एंट्री लेने वाला है। लॉन्च से पहले ही इन स्मार्टफोन्स की कैमरा डिटेल्स लीक हो गई हैं। आइए जानते हैं कि इस बार आपको फोटोग्राफी के लिए क्या नया मिलने वाला है।

Galaxy S27 और S27+ में नहीं होगा कोई बड़ा बदलाव

अगर आप बेस मॉडल (Galaxy S27) और प्लस मॉडल (Galaxy S27+) से किसी बड़े कैमरा अपग्रेड की उम्मीद कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी निराशा हो सकती है। लीक्स के मुताबिक, कंपनी इनमें पुराना कैमरा सेटअप ही इस्तेमाल करने वाली है। इन दोनों फोन्स में 50MP का मुख्य कैमरा मिलेगा, जिसमें सोनी (Sony IMX955) या सैमसंग (Samsung S5KGNG) का सेंसर दिया जा सकता है। इसके अलावा 12MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 3x जूम वाला टेलीफोटो लेंस मिल सकता है। सेल्फी के लिए फोन में 12MP या 16MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है।

Galaxy S27 Pro और Ultra का कैमरा होगा दमदार

असली गेम चेंजर गैलेक्सी S27 प्रो और अल्ट्रा मॉडल साबित होने वाले हैं। सैमसंग ने अपने सबसे महंगे फोन (अल्ट्रा) वाले कई शानदार फीचर्स अब 'प्रो' मॉडल में भी देने का फैसला किया है। इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में सैमसंग के के S5KHP6 सेंसर के साथ 200MP का मेन कैमरा मिलने की उम्मीद जताई गई है।। इसके साथ ही इन दोनों फोन्स में कंपनी 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 16MP का शानदार सेल्फी कैमरा दे सकती है।

टेलीफोटो लेंस में दिखेगा असली अंतर

अल्ट्रा और प्रो मॉडल के बीच सबसे बड़ा अंतर टेलीफोटो कैमरे का होगा। गैलेक्सी S27 अल्ट्रा में सिंगल 5x टेलीफोटो लेंस दिया जाएगा, जो दूर की शानदार तस्वीरें खींचने में मदद करेगा। वहीं, नए गैलेक्सी S27 प्रो में 3x टेलीफोटो लेंस मिलेगा। यह वही सेंसर है जो पिछले साल गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में इस्तेमाल हुआ था।

रिपोर्ट्स की मानें तो सैमसंग इस बार कैमरे को पूरी तरह से बदलने के बजाय केवल सेंसर्स में बदलाव कर सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अल्ट्रा मॉडल से उसका डेडिकेटेड 3x टेलीफोटो कैमरा हटाया जा सकता है, जिससे अब गैलेक्सी S27 सीरीज़ के चारों फोन्स में पीछे की तरफ सिर्फ तीन कैमरे ही देखने को मिलेंगे।