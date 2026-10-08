गैलेक्सी एस25 एफई: अब बस एक टैप में सैमसंग से आईफोन में भेजें बड़े फाइल्स, क्विक शेयर में आया धांसू अपडेट

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Thu, 08 Oct 2026 02:57 PM IST

सार टेक्नोलॉजी सैमसंग ने अपने किफायती फ्लैगशिप फोन Galaxy S25 FE के यूजर्स को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। नए One UI 9 स्टेबल अपडेट के साथ अब इस फोन में Quick Share के जरिए सीधे Apple के AirDrop पर फाइल्स भेजने की सुविधा मिल गई है। पहले यह फीचर सिर्फ महंगे फ्लैगशिप तक सीमित था, जिससे फैंस नाराज थे। जानिए यह नया सिस्टम कैसे काम करता है।

Galaxy S25 FE को मिला आईफोन वाला फीचर। - फोटो : सैमसंग

अगर आप सैमसंग का स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं और किसी आईफोन यूजर को बड़ी फोटो या 4K वीडियो भेजने के लिए थर्ड-पार्टी एप्स या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के कंप्रेस होने का इंतजार करते-करते थक चुके हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। सैमसंग ने अपने लोकप्रिय 'फैन एडिशन' स्मार्टफोन यानी Samsung Galaxy S25 FE में बेहद खास फीचर रोलआउट कर दिया है। अब यह फोन सीधे Apple डिवाइसेज के साथ फाइल्स शेयर कर सकेगा।

One UI 9 अपडेट के साथ आया AirDrop ओवर Quick Share

सैमसंग ने हाल ही में अपने कई स्मार्टफोन्स के लिए लेटेस्ट One UI 9 का स्टेबल वर्जन रोलआउट करना शुरू किया है। जाने-माने टेक टिप्स्टर तरुण वत्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर स्पॉट किया कि Galaxy S25 FE में Quick Share के जरिए AirDrop सपोर्ट लाइव हो चुका है।

इस अपडेट के बाद अब पूरी गैलेक्सी S25 फैमिली जिसमें Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Edge और Galaxy S25 Ultra जैसे फोन्स शामिल हैं, बिना किसी रुकावट के Apple इकोसिस्टम के साथ वायरलेस तरीके से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं।

दूर हुई यूजर्स की पुरानी नाराजगी

जब गूगल और सैमसंग ने शुरुआत में कुछ सेलेक्टेड डिवाइसेज के लिए AirDrop सपोर्ट रोलआउट किया था, तब यह फीचर केवल प्रीमियम फ्लैगशिप तक सीमित रखा गया था। Galaxy S25 सीरीज के बाकी फोन्स को यह सपोर्ट मिल गया था, लेकिन फैन एडिशन (FE) मॉडल छूट गया था। इसको लेकर सोशल मीडिया पर टेक कम्युनिटी में काफी नाराजगी देखने को मिली थी। कई यूजर्स का मानना था कि सैमसंग जानबूझकर महंगे मॉडल्स को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहा है। हालांकि, One UI 9 के साथ कंपनी ने यह साफ कर दिया कि वह फैन एडिशन यूजर्स को पीछे नहीं छोड़ने वाली।

पिक्सल फोन्स में भी मिलता है AirDrop सपोर्ट

करीब एक साल पहले जब गूगल ने पिक्सल फोन्स के साथ AirDrop सपोर्ट का एलान किया था, तो पूरी इंडस्ट्री हैरान रह गई थी। शुरुआत में कयास थे कि एपल इसे ब्लॉक कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज यह फीचर Galaxy S26 सीरीज से लेकर पुराने Pixel 7 और Pixel 8 तक पहुंच चुका है।

दिलचस्प बात यह है कि गूगल के ऑफिशियल कंपैटिबिलिटी पेज पर अभी भी नए फोन्स की पूरी लिस्ट अपडेट नहीं की गई है। यहां तक कि Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 और Galaxy S25 FE का नाम लिस्ट में न होने के बावजूद इन फोन्स में यह फीचर बिल्कुल स्मूद तरीके से काम कर रहा है।

क्या हर एंड्रॉयड फोन में होना चाहिए यह फीचर?

आज के दौर में क्रॉस-प्लेटफॉर्म फाइल शेयरिंग सबसे जरूरी फीचर्स में से एक बन चुकी है। पुराने हार्डवेयर वाले फोन्स को छोड़कर, मार्केट में लॉन्च होने वाले हर नए एंड्रॉयड फोन में यह फीचर डिफॉल्ट रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आना चाहिए, न कि किसी अलग से आने वाले स्पेशल अपडेट के जरिए।