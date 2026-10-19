सैमसंग का नया धमाका: 20 हजार से कम में गोरिल्ला ग्लास विक्टस और 50MP OIS कैमरा वाला Galaxy F70 5G लॉन्च

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Mon, 19 Oct 2026 10:40 AM IST

सार टेक्नोलॉजी सैमसंग ने भारतीय बजट-प्रीमियम सेगमेंट में नया दांव खेलते हुए Samsung Galaxy F70 5G लॉन्च कर दिया है। 20 हजार रुपये से कम कीमत में गोरिल्ला ग्लास विक्टस की मजबूती और 50MP OIS कैमरा देकर कंपनी ने मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। जानिए फीचर्स, बैंक ऑफर्स और असल कीमत की पूरी रिपोर्ट।

Galaxy F70 5G - फोटो : Samsung

सैमसंग ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार के मिड-रेंज सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए नया Samsung Galaxy F70 5G पेश कर दिया है। कंपनी की लोकप्रिय F70 सीरीज में शामिल हुआ यह फोन उन टेक-लवर्स के लिए तैयार किया गया है जो बजट में रहते हुए प्रीमियम फीचर्स की तलाश में हैं। इस फोन की सबसे बड़ी यूएसपी इसका कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन है, जो आमतौर पर 20,000 रुपये से कम के बजट में देखने को नहीं मिलता।

कीमत, वेरिएंट्स और लॉन्च ऑफर्स

सैमसंग ने Galaxy F70 5G को दो स्टोरेज ऑप्शन्स और दो ट्रेंडी कलर्स- लिलैक ब्लिस और ब्लिस ब्लैक में उतारा है:

4GB RAM + 128GB स्टोरेज: ₹19,999

6GB RAM + 128GB स्टोरेज: ₹22,999

सेल और बैंक डिस्काउंट

यह स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर 20 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च ऑफर्स के तहत बैंक डिस्काउंट के साथ फोन का बेस वेरिएंट सिर्फ ₹17,999 की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकेगा। सैमसंग के लाइनअप में यह डिवाइस ₹18,499 वाले Galaxy F70e 5G और ₹37,999 वाले Galaxy F70 Pro 5G के ठीक बीच में अपनी जगह बनाता है।

डिस्प्ले और डिजाइन: स्लिम बॉडी के साथ सॉलिड मजबूती

Galaxy F70 5G में 6.7-इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड (Super AMOLED) इन्फिनिटी-U डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूथ और वाइब्रेंट विजुअल एक्सपीरियंस देता है। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टस मौजूद है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में फोन को खरोंचों और अचानक गिरने से बचाता है।

फोन की मोटाई सिर्फ 7.5 mm है और वजन 192 ग्राम है, जिससे यह हाथ में बेहद प्रीमियम और हैंडी फील होता है। धूल और पानी की हल्की फुहारों से बचाव के लिए इसे IP54 रेटिंग भी मिली है।

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर: 5 साल तक का लंबा साथ

फोन में सैमसंग का 5nm प्रोसेस पर बना Exynos 1330 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह डिवाइस लेटेस्ट Android 15 पर आधारित One UI 7 पर काम करता है। इसमें सर्कल टू सर्च (Circle to Search), सैमसंग वॉलेट और नॉक्स सिक्योरिटी जैसे जरूरी फीचर्स इन-बिल्ट मिलते हैं।

5 साल तक मिलेगा सिक्योरिटी अपडेट

सॉफ्टवेयर सपोर्ट के मामले में सैमसंग ने ग्राहकों को बड़ा भरोसा दिया है। कंपनी इस फोन के साथ 4 जेनरेशन के एंड्रॉइड ओएस अपग्रेड और 5 साल तक के सिक्योरिटी पैच अपडेट दे रही है, जो इस बजट में बहुत कम ब्रांड्स ऑफर करते हैं।

कैमरा और बैटरी लाइफ

फोटोग्राफी के लिए फोन के पिछले हिस्से में तीन कैमरे मिलते हैं। इनमें 50MP का प्राइमरी कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ आता है। इसके अलावा, 5MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2MP का मैक्रो सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 13MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। OIS की मदद से तस्वीरें लेते समय और वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त हाथ हिलने के असर को कम करने में मदद मिलती है। वहीं, अल्ट्रा-वाइड कैमरे से ज्यादा बड़े एरिया की तस्वीर ली जा सकती है।

फोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है। हालांकि, बैटरी का वास्तविक बैकअप इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करेगा।

OnePlus N6x से सीधी टक्कर

मिड-रेंज सेगमेंट में Galaxy F70 5G का सीधा मुकाबला OnePlus N6x से माना जा रहा है। जहां वनप्लस का मॉडल 7,000mAh बैटरी और 120Hz एलसीडी स्क्रीन के साथ आता है, वहीं सैमसंग डिस्प्ले क्वालिटी और कैमरा डिपार्टमेंट में बाजी मारता दिख रहा है। सैमसंग का सुपर एमोलेड पैनल ज्यादा गहरे ब्लैक और शार्प कलर्स देता है। इसके अलावा 50MP OIS कैमरा, अल्ट्रा-वाइड सेंसर, विक्टस ग्लास की मजबूती और 5 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट इसे एक कंप्लीट और बैलेंस्ड ऑल-राउंडर 5G फोन बनाते हैं।