सैमसंग गैलेक्सी एफ70 5जी की लॉन्च डेट तय: 50MP कैमरा और sAMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा फोन, कितनी होगी कीमत?

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Fri, 16 Oct 2026 01:58 PM IST

सार टेक्नोलॉजी सैमसंग भारत में 18 अक्टूबर को अपना नया Galaxy F70 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। फोन में 50MP का OIS कैमरा, sAMOLED डिस्प्ले। इसके साथ 'सर्किल टू सर्च' जैसे एआई फीचर्स भी दिए जाएंगे। जानिए फोन की पूरी डिटेल...

Samsung Galaxy F70 5G - फोटो : सैमसंग

सैमसंग भारत में अपना नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने Samsung Galaxy F70 5G की लॉन्च डेट का एलान कर दिया है। यह फोन 50 मेगापिक्सल कैमरा, sAMOLED डिस्प्ले और 5,000mAh बैटरी जैसे फीचर्स के साथ आएगा। लॉन्च से पहले फोन के डिजाइन और कई अहम स्पेसिफिकेशंस की डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। ऐसे में अगर आप नया सैमसंग स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो इसके फीचर्स पर नजर डाल सकते हैं।

Samsung Galaxy F70 5G कब होगा लॉन्च?

सैमसंग Galaxy F70 5G भारत में 18 अक्टूबर को लॉन्च होगा। कंपनी ने इसके लिए एक खास माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी है, जहां फोन के डिजाइन, फीचर्स और उपलब्धता से जुड़ी जानकारी दी गई है। लॉन्च के बाद यह स्मार्टफोन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

फोन को दो कलर ऑप्शन- बोल्ड ब्लैक और विविड वायलेट में पेश किया जाएगा। यह Galaxy F70 सीरीज का नया मॉडल होगा। इस सीरीज में पहले से Galaxy F70 Pro 5G और Galaxy F70e 5G मौजूद हैं।

Samsung Galaxy F70 5G के कैमरे में क्या होगा खास?

फोटोग्राफी के लिए Galaxy F70 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) सपोर्ट करेगा। यह फीचर फोटो खींचते समय हाथ हिलने के असर को कम करने में मदद करता है।

इसके अलावा, फोन में 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा।

sAMOLED डिस्प्ले और Gorilla Glass Victus की सुरक्षा

सैमसंग के इस फोन में फ्लैट sAMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन फुल HD+ होगा। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस दिया जाएगा। कंपनी के मुताबिक, फोन की मोटाई 7.5mm होगी।

डिजाइन की बात करें तो इसके पिछले हिस्से पर फ्लैट पैनल और ऊपर बाईं ओर गोली के आकार का वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल मिलेगा। फ्रंट कैमरे के लिए स्क्रीन पर वॉटरड्रॉप स्टाइल नॉच दिया गया है। फोन के दाईं ओर पावर बटन और नीचे USB टाइप-C पोर्ट मिलेगा।

Exynos 1330 प्रोसेसर और 5,000mAh बैटरी

Samsung Galaxy F70 5G में कंपनी का अपना Exynos 1330 प्रोसेसर दिया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने फिलहाल फोन की रैम और स्टोरेज से जुड़ी जानकारी नहीं दी है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5,000mAh की बैटरी मिलेगी, जो 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी।

फोन में सैमसंग के Knox Security फीचर के साथ AI पर आधारित कई टूल भी मिलेंगे। इनमें Circle to Search भी शामिल है, जिसकी मदद से स्क्रीन पर किसी चीज को घेरकर उसके बारे में सर्च किया जा सकता है। फोन में One UI का इस्तेमाल होगा, लेकिन कंपनी ने अभी इसके वर्जन की जानकारी नहीं दी है।

Samsung Galaxy F70 5G: क्या-क्या पता चला?

लॉन्च डेट: 18 अक्टूबर

डिस्प्ले: sAMOLED, फुल HD+ रेजोल्यूशन

प्रोसेसर: Samsung Exynos 1330

रियर कैमरा: 50MP + 5MP + 2MP

फ्रंट कैमरा: 13MP

बैटरी: 5,000mAh

चार्जिंग: 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग

सुरक्षा: Corning Gorilla Glass Victus और Samsung Knox Security

मोटाई: 7.5mm

कलर: बोल्ड ब्लैक और विविड वायलेट

बिक्री: फ्लिपकार्ट

सैमसंग Galaxy F70 5G में कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी और एआई फीचर्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा। हालांकि, फोन की कीमत, रैम-स्टोरेज के विकल्प और बिक्री शुरू होने की सटीक तारीख की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इन डिटेल्स की जानकारी लॉन्च के साथ सामने आ सकती है।