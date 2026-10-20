गेमर्स की हो गई मौज: स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर और बोस ऑडियो के साथ लॉन्च होगा नया रेडमी फोन, देखें डिटेल

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Tue, 20 Oct 2026 12:49 PM IST

सार टेक्नोलॉजी क्या आप भी बार-बार फोन चार्ज करने से परेशान हैं? शाओमी इसका परमानेंट इलाज लेकर आ रहा है। कंपनी Redmi K100 लॉन्च करने जा रही है, जिसमें 10,000mAh की विशालकाय बैटरी होने का दावा किया जा रहा है। 165Hz का सुपर-स्मूद डिस्प्ले, खास गेमिंग चिप और बोस के शानदार स्पीकर्स इसे एक असली 'गेमिंग बीस्ट' बनाते हैं। आइए 27 अक्टूबर को आ रहे इस फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जानते हैं।

Redmi K100 - फोटो : रेडमी

चीनी स्मार्टफोन दिग्गज Xiaomi अपने सब-ब्रांड रेडमी (Redmi) के तहत एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है, जो बैटरी और गेमिंग के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। कंपनी 27 अक्टूबर को चीन में अपना लेटेस्ट गेमिंग फोन Redmi K100 लॉन्च करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फोन एक 'राक्षसी' 10,000mAh बैटरी, एडवांस 165Hz डिस्प्ले और शानदार ऑडियो क्वालिटी के साथ बाजार में तहलका मचाने वाला है। आइए इस अपकमिंग स्मार्टफोन की सभी संभावित खूबियों पर एक नजर डालते हैं।

10,000mAh की बैटरी: भूल जाइए चार्ज करने का टेंशन!

आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन्स 5,000mAh की बैटरी के साथ आते हैं। लेकिन Redmi K100 में दोगुनी यानी 10,000mAh की बैटरी मिलने की खबरें हैं। अगर यह सच साबित होता है, तो यह फोन हैवी गेमर्स, बिंज-वॉचर्स और ट्रैवलर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा।

सिर्फ बड़ी बैटरी ही नहीं, इसे तेजी से चार्ज करने के लिए 100W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल सकता है। हालांकि, फोन को फुल चार्ज होने में असल में कितना समय लगेगा और इसका बैटरी बैकअप कितने दिनों का होगा, यह बात लॉन्च के बाद ही पूरी तरह साफ हो सकेगी।

गेमिंग का असली मजा: Snapdragon 8 Elite और D2 चिप

परफॉर्मेंस के मामले में कंपनी कोई समझौता नहीं कर रही है। Redmi K100 में लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया जाएगा। इसके अलावा, ग्राफिक्स और फ्रेम रेट्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इसमें एक अलग 'D2 डिस्प्ले चिप' भी लगाई गई है।

कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस 40 से ज्यादा गेम्स में 165fps (फ्रेम्स पर सेकंड) तक सपोर्ट करेगा। इसका सीधा मतलब है कि आपको गेमिंग के दौरान जरा भी लैग (Lag) महसूस नहीं होगा और मूवमेंट मक्खन की तरह स्मूद रहेगा।

डिस्प्ले और ऑडियो: Bose स्पीकर्स के साथ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस

इस स्मार्टफोन में 6.83 इंच की बड़ी स्क्रीन दी जाएगी, जो 165Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। तेज एक्शन वाले गेम खेलते समय या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय यह रिफ्रेश रेट शानदार अनुभव देगा। आउटडोर विजिबिलिटी के लिए स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 3,500 निट्स तक बताई गई है।

मनोरंजन को दोगुना करने के लिए कंपनी ने कैमरा मॉड्यूल के पास 'Sound by Bose' की ब्रांडिंग दिखाई है। यानी इस फोन में आपको Bose की ट्यूनिंग वाले प्रीमियम स्पीकर्स मिलेंगे, जो फिल्मों और गेमिंग का मजा कई गुना बढ़ा देंगे।

नया ट्रेंडी डिजाइन और कलर

रेडमी ने इस फोन का लुक भी काफी फ्रेश और मॉडर्न रखा है। इसे 'फायरफ्लाई ग्रीन' (Firefly Green) कलर में टीज किया गया है। फोन में फ्लैट बैक पैनल, मजबूत मेटल फ्रेम और हॉरिजॉन्टल (आड़ा) कैमरा मॉड्यूल मिलेगा। बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा सेटअप और एक LED फ्लैश नजर आ रहा है, हालांकि कैमरा सेंसर्स के मेगापिक्सल की जानकारी अभी गुप्त रखी गई है।

कब होगा लॉन्च और कितनी होगी कीमत?

Redmi K100 को चीन में 27 अक्टूबर को शाम 7 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे) लॉन्च किया जाएगा। जहां तक कीमत का सवाल है, रिपोर्ट्स का दावा है कि चीन में इसकी शुरुआती कीमत लगभग 3,500 युआन (करीब 41,000 रुपये) हो सकती है। फिलहाल कंपनी ने भारत में इसके लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। भारतीय गेमिंग कम्युनिटी को इस फोन का बेसब्री से इंतजार रहेगा।