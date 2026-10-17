ओपनएआई ने चैटजीपीटी प्रो को किया अपग्रेड: अब तेज जवाबों के साथ कई काम करेगा एआई, क्या हुए बड़े बदलाव?

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली जागृति शुक्ला Sat, 17 Oct 2026 11:49 AM IST

सार टेक्नोलॉजी ओपनएआई ने प्रो यूजर्स के लिए चैटजीपीटी में GPT-6 Astra Pro को अपग्रेड किया है। अब इसमें तेज प्रतिक्रियाओं, बेहतर प्लगइन प्रदर्शन और कई एआई एजेंट्स के एक साथ अलग-अलग काम संभालने की सुविधा दी गई है, लेकिन यह एआई टीम जटिल रिसर्च और प्रोजेक्ट्स को किस तरह आसान बना सकती है? आइए जानते हैं यहां इसके बारे में...

GPT-6 Astra Pro हुआ अपग्रेड - फोटो : एआई जनरेटेड

अगर आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट पर रिसर्च करनी हो, कई जानकारियों की जांच करनी हो या एक साथ कई काम पूरे करने हों, तो अब एआई की मदद से यह सब काफी आसान हो जाता है। ओपनएआई ने चैटजीपीटी के GPT-6 Astra Pro को अपग्रेड किया है। इसमें तेज प्रतिक्रियाओं, बेहतर प्लगइन प्रदर्शन और कई एआई एजेंट्स के एक साथ काम करने की क्षमता पर जोर दिया गया है। इस बदलाव के साथ यूजर्स एक ही चैट टैब में काम की प्रगति देख सकते हैं और एजेंट्स के नतीजों की समीक्षा भी कर सकते हैं।

चैटजीपीटी में एक साथ काम करेंगे कई एआई एजेंट

इस अपग्रेड की खासियत इसकी मल्टी-एजेंट क्षमता मानी जा रही है। इसका मतलब है कि एआई के कई एजेंट एक ही बड़े काम के अलग-अलग हिस्सों को एक साथ संभाल सकते हैं। इससे जटिल प्रोजेक्ट्स और रिसर्च के दौरान काम को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है।

जैसे मान लीजिए, किसी बड़े ऑडिट में अलग-अलग जानकारियों की जांच और विश्लेषण जैसे कामों को कई एजेंट्स के बीच बांटा जा सकता है। इससे हर काम को क्रम से पूरा करने के बजाय कुछ हिस्सों पर एक साथ काम करना संभव हो सकता है। हालांकि, हर काम में कितना समय बचेगा, यह उसकी जटिलता और एजेंट्स को दिए गए कार्यों पर निर्भर करेगा।

क्या सुविधाएं दी गई हैं?

ओपनएआई के इस अपग्रेड में यूजर्स को काम की प्रगति देखने और नतीजों की समीक्षा करने की सुविधा भी दी गई है। यूजर्स चैट टैब में ही देख सकते हैं कि काम किस चरण में है और एजेंट्स क्या नतीजे दे रहे हैं।

इससे बार-बार अलग-अलग जगह जाकर जानकारी देखने की जरूरत कम हो सकती है। खास तौर पर लंबे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में यह सुविधा उपयोगी हो सकती है, जहां कई चरणों में काम होता है और अंतिम नतीजे से पहले अलग-अलग हिस्सों की समीक्षा करनी पड़ती है।

किन चीजों पर किया गया फोकस?

GPT-6 Astra Pro के अपग्रेड में तेज जवाबों के साथ बेहतर प्लगइन प्रदर्शन पर भी ध्यान दिया गया है। प्लगइन की मदद से एआई को अतिरिक्त टूल्स और सुविधाओं के साथ काम करने का अवसर मिलता है। ऐसे में उनका बेहतर प्रदर्शन जटिल कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया को अधिक सहज बना सकता है।

ओपनएआई ने दक्षता बढ़ाने के लिए इसमें दोबारा इस्तेमाल और कैशिंग जैसे तरीकों में भी सुधार किया है। आसान शब्दों में कहें तो सिस्टम पहले से उपलब्ध जानकारी को दोबारा इस्तेमाल करके कुछ कामों में अनावश्यक प्रक्रिया कम कर सकता है। इससे बार-बार समान जानकारी को नए सिरे से संसाधित करने की जरूरत घट सकती है।

तीन AI एजेंट्स ने 25 मिनट में पूरा किया बड़ा ऑडिट

इस अपग्रेड के शुरुआती अनुभवों में एक प्रो यूजर का उदाहरण भी सामने आया है। यूजर ने तीन एआई एजेंट्स की मदद से 25 मिनट में एक बड़ा ऑडिट पूरा किया।

यह दिखाता है कि कई एजेंट्स को एक साथ इस्तेमाल करने से कुछ जटिल काम तेजी से पूरे किए जा सकते हैं। हालांकि, यह एक यूजर का अनुभव है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हर तरह का ऑडिट या प्रोजेक्ट इतने ही समय में पूरा हो जाएगा।

जटिल रिसर्च के लिए AI टीम जैसा अनुभव

अपग्रेड पर प्रतिक्रिया में इसे जटिल रिसर्च और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एआई टीम जैसा अनुभव बताया गया है। इसकी वजह यह है कि अब एआई से सिर्फ एक-एक सवाल का जवाब लेने के बजाय कई एजेंट्स के जरिए किसी बड़े काम के अलग-अलग हिस्सों पर एक साथ काम कराया जा सकता है।

यह तरीका उन प्रो यूजर्स के लिए उपयोगी हो सकता है, जिन्हें एक ही प्रोजेक्ट में कई चरणों, टूल्स और जानकारियों के साथ काम करना पड़ता है। प्रगति को एक ही चैट में देखना और नतीजों की समीक्षा करना भी काम को संभालने में मदद कर सकता है।

यह अपग्रेड किन यूजर्स के लिए है?

फिलहाल सामने आई जानकारी के अनुसार, यह चैटजीपीटी के प्रो यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं। ओपनएआई के इस कदम को एजेंटिक एआई यानी ऐसे AI सिस्टम की दिशा में आगे बढ़ने के तौर पर देखा जा सकता है, जो केवल जवाब देने के बजाय कई चरणों वाले कामों को भी संभाल सकें। हालांकि, इस अपग्रेड की उपलब्धता, अलग-अलग कामों में प्रदर्शन और समय की बचत का अनुभव यूजर के इस्तेमाल और प्रोजेक्ट की जरूरतों के अनुसार अलग हो सकता है।