क्या ChatGPT Go का सस्ता प्लान आपको भी मिल सकता है?: ऐसे चेक करें ऑफर, जानें सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने का तरीका

चैटजीपीटी गो का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। ओपनएआई कुछ यूजर्स को खास 'कंटिन्यूएशन ऑफर' दे रहा है। इसके तहत वे तीन बिलिंग साइकिल तक कम कीमत में चैटजीपीटी गो का इस्तेमाल कर सकेंगे। आखिर यह ऑफर किन यूजर्स को मिल सकता है और कैसे पता करें कि यह आपके एप पर उपलब्ध है या नहीं? आइए जानते हैं।

ओपनएआई के अनुसार, कुछ योग्य यूजर्स को 'कंटिन्यूएशन ऑफर' का लाभ मिल सकता है। इसके तहत वे अधिकतम तीन पेड बिलिंग साइकिल तक कम कीमत पर चैटजीपीटी गो का इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी इस दौरान यूजर्स को ऑफर में दिखाई गई कम मासिक कीमत का भुगतान करना होगा। यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि इस ऑफर के तहत एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन दोबारा शुरू नहीं होगा। तीन बिलिंग साइकिल पूरी होने के बाद चैटजीपीटी गो सब्सक्रिप्शन सामान्य कीमत यानी 399 रुपये प्रति माह पर अपने आप रिन्यू हो जाएगा। अगर यूजर इस कीमत पर सब्सक्रिप्शन जारी नहीं रखना चाहते, तो उन्हें इसे कैंसिल करना होगा।

यूजर को कहां मिलेगा चैटजीपीटी गो का ऑफर?

फिलहाल यह ऑफर चैटजीपीटी की वेबसाइट और एंड्रॉयड एप पर उपलब्ध है। हालांकि, आईफोन यूजर्स को चैटजीपीटी के आईओएस एप पर यह ऑफर नहीं मिलेगा।

अपने डिवाइस में चैटजीपीटी गो का रिन्यूअल ऑफर कैसे चेक करें?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके अकाउंट पर यह ऑफर उपलब्ध है या नहीं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:

सबसे पहले चैटजीपीटी की वेबसाइट या एप खोलें।

अपने अकाउंट की सब्सक्रिप्शन सेटिंग्स में जाएं।

यहां अपने मौजूदा प्लान और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी जानकारी देखें।

कुछ यूजर्स को सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने या दोबारा गो प्लान पर जाने की कोशिश के दौरान यह ऑफर दिखाई दे सकता है।

ऑफर स्वीकार करने से पहले उसकी शर्तें ध्यान से पढ़ें। खास तौर पर कम की गई मासिक कीमत, पहली पेमेंट की तारीख और ऑफर खत्म होने के बाद लागू होने वाली रिन्यूअल फीस जरूर जांच लें।

चैटजीपीटी गो सब्सक्रिप्शन कैसे कैंसिल करें?