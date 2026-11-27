OpenAI ने ChatGPT के Pro सब्सक्राइबर्स के लिए इस्तेमाल की सीमा में बदलाव शुरू किया है। अब Chat और Work के इस्तेमाल की लिमिट को अलग-अलग रखने के बजाय एक साझा लिमिट में शामिल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि यूजर ChatGPT पर सामान्य बातचीत करें या Work के जरिए कोई बड़ा टास्क पूरा करें, दोनों का इस्तेमाल एक ही उपयोग सीमा में गिना जाएगा।

कंपनी ने फिलहाल इस बदलाव को कुछ चुनिंदा Pro सब्सक्राइबर्स के लिए शुरू किया है। हालांकि, ज्यादा इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को इसका असर पहले के मुकाबले जल्दी महसूस हो सकता है। उन्हें एडवांस्ड रीजनिंग मॉडल इस्तेमाल करने की तय सीमा जल्द खत्म होने का सामना करना पड़ सकता है।

Chat और Work की अलग-अलग लिमिट नहीं रहेगी

अब तक ChatGPT में Chat और Work के इस्तेमाल के लिए अलग-अलग उपयोग सीमाएं थीं। नए सिस्टम में दोनों को एक साझा मीटर के तहत लाया जा रहा है। ऐसे में यूजर Chat में जितना इस्तेमाल करेंगे, वह Work के लिए उपलब्ध साझा लिमिट को भी प्रभावित करेगा।

OpenAI के प्रोडक्ट लीड थिबॉल्ट 'टिबो' सॉटियॉक्स ने मंगलवार को X पर एक पोस्ट में इस बदलाव की जानकारी दी। कंपनी के प्रवक्ता ने टेकक्रंच को बताया कि ज्यादातर यूजर्स को इस्तेमाल की सीमा रीसेट होने में पहले के मुकाबले ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हालांकि, प्लेटफॉर्म के सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले कुछ यूजर्स की लिमिट पहले ही खत्म हो सकती है।

Instant मॉडल का इस्तेमाल रहेगा अनलिमिटेड

OpenAI ने साफ किया है कि ChatGPT के Instant मॉडल पर इस बदलाव का असर नहीं पड़ेगा। Instant मॉडल पर होने वाली बातचीत अनलिमिटेड रहेगी और इसे Chat तथा Work की साझा उपयोग सीमा में नहीं गिना जाएगा।

इसका मतलब है कि अगर किसी यूजर की Chat और Work की संयुक्त लिमिट खत्म हो जाती है, तब भी वह Instant मॉडल का इस्तेमाल जारी रख सकेगा। हालांकि, एडवांस्ड रीजनिंग मॉडल के लिए उपलब्ध सीमा खत्म होने पर यूजर को साझा लिमिट रीसेट होने का इंतजार करना पड़ सकता है।

Pro सब्सक्राइबर्स को क्यों हो सकती है परेशानी?

इस बदलाव को लेकर कुछ सब्सक्राइबर्स ने चिंता जताई है। उन्हें आशंका है कि Chat और Work की लिमिट एक होने से एडवांस्ड मॉडल इस्तेमाल करने का मौका कम हो सकता है, जबकि सब्सक्रिप्शन की कीमत पहले जैसी ही रहेगी।

खासकर वे यूजर्स जो ChatGPT का इस्तेमाल सामान्य सवालों के साथ-साथ लंबे रिसर्च, डेटा विश्लेषण और दूसरे जटिल कामों के लिए करते हैं, उन्हें साझा लिमिट का हिसाब रखना पड़ सकता है।

OpenAI का कहना है कि वह अपने सिस्टम की क्षमता और एफिशिएंसी बेहतर करने पर काम कर रहा है, ताकि सब्सक्राइबर्स अपने प्लान का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकें।

दिसंबर में ज्यादा यूजर्स तक होगा रोलआउट

फिलहाल साझा लिमिट का सिस्टम कुछ Pro यूजर्स के लिए ही लागू किया गया है। OpenAI के सपोर्ट पेज के मुताबिक, इसे दिसंबर में ज्यादा यूजर्स के लिए रोलआउट करने की योजना है।

यह बदलाव ऐसे समय में आया है, जब AI कंपनियों पर एडवांस्ड मॉडल चलाने के लिए कंप्यूटिंग संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च बढ़ रहा है। Chat और Work को एक ही अनुभव में जोड़ने से यूजर्स को सामान्य बातचीत और जटिल कामों के बीच स्विच करना आसान हो सकता है। हालांकि, ज्यादा इस्तेमाल करने वाले सब्सक्राइबर्स के लिए साझा लिमिट एक नई चुनौती बन सकती है।