देश से बाहर नहीं जाएगा डेटा: ओपनएआई ने किया ये बड़ा एलान, भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप्स को कैसे होगा फायदा?

दुनियाभर में तहलका मचाने वाली एआई कंपनी ओपनएआई ने भारतीय व्यवसायों और डेवलपर्स के लिए बहुत काम की घोषणा की है। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि वह अब भारत के अंदर ही एआई रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि देश के जो स्टार्टअप्स और कंपनियां डेटा नियमों की वजह से एआई का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, वे अब अपने जरूरी काम देश की सीमा के भीतर ही सुरक्षित तरीके से चला सकेंगे।भारत के सर्वर पर ही सुरक्षित रहेगा डेटाकंपनी के अनुसार जब भी कोई यूजर या कंपनी अपनी तरफ से कोई काम या सवाल भेजेगी, तो उसका जवाब तैयार करने की पूरी प्रक्रिया भारत के ही सर्वर पर होगी। इतना ही नहीं ग्राहकों का जरूरी डेटा भी यहीं सुरक्षित रखा जाएगा। ओपनएआई इंडिया के हेड नितिन बावनकुले ने इस बारे में कहा कि कई भारतीय कंपनियां डेटा बाहर जाने के डर से एआई को पूरी तरह अपना नहीं पा रही थीं। अब देश में ही प्रोसेसिंग की सुविधा मिलने से यह बड़ी रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और लोग बेझिझक इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकेंगे।

किस सेक्टर को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा? किसी भी कंपनी के लिए यह बहुत मायने रखता है कि उनका डेटा कहां प्रोसेस हो रहा है, खासकर तब जब मामला पैसों और बैंक से जुड़ा हो। ओपनएआई का कहना है कि यह नई सुविधा उन फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकों के लिए वरदान साबित होगी, जिन्हें सरकार के कड़े नियमों के तहत अपना डेटा देश में ही रखना जरूरी होता है। इससे बड़े बिजनेस तो एआई अपना ही पाएंगे, साथ ही हमारे देश के छोटे डेवलपर्स और नए स्टार्टअप्स को भी अपनी पसंद के हिसाब से बेहतरीन सॉफ्टवेयर और ऐप्स बनाने की पूरी छूट मिल जाएगी।