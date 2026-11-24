कंपनी छोड़ चुका संस्थापक या पुराना सीईओ अचानक लौट आए, यह कहानी कारोबार की दुनिया में नई नहीं है। सोमवार को एनवीडिया के बोर्ड ने जेन्सेन हुआंग को दोबारा सीईओ बना दिया, जबकि वे 11 दिन पहले ही रिपोर्टों में आए विवाद के बीच इस्तीफा दे चुके थे। इस वापसी ने सवाल उठाया है कि ऐसा पहले कब-कब हुआ और किन कंपनियों ने बड़े नेताओं को लौटाया। आइए जानते हैं इस तरह की वापसी किस-किस कंपनी में पहले भी हो चुकी है।

एनवीडिया में क्या हुआ?

एनवीडिया के बोर्ड ने सोमवार को सर्वसम्मति से हुआंग को अध्यक्ष, सीईओ और निदेशक के रूप में तुरंत प्रभाव से बहाल कर लिया है। रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने विवाहेतर संबंधों के खुलासे के बाद इस्तीफा दिया था, जिनमें एक महिला से संबंध भी था, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियां चीनी जासूस मानती हैं। बोर्ड 17 नवंबर तक कह रहा था कि वह उन्हें बहाल करने का इरादा नहीं रखता है। इस घोषणा के बाद कंपनी के शेयर करीब 30 फीसदी उछले, जबकि इस्तीफे के बाद के हफ्तों में वे करीब 28 फीसदी गिरे थे। हांलाकि बोर्ड की स्वतंत्र जांच जारी रहेगी, और हाउस की तीन कमेटियां दिसंबर में उनसे बंद कमरे में पूछताछ करेंगी।

एपल से डेल तक इन संस्थापकों की हुई वापसी

इस तरह की घटनाओं में सबसे मशहूर मिसाल स्टीव जॉब्स की है। उन्होंने 1985 में एपल छोड़ा था और 1997 में एपल के नेक्स्ट को खरीदने के बाद लौटे थे। गिल अमेलियो ने 9 जुलाई 1997 को इस्तीफा दिया था और 16 सितंबर 1997 को जॉब्स अंतरिम सीईओ बने। इसके साथ ही अगले साल की शुरुआत में एपल फिर मुनाफे में आ गई। जॉब्स 2000 में स्थायी सीईओ बने। वहीं 31 जनवरी 2007 को माइकल डेल भी 2004 के बाद दोबारा सीईओ बने, और केविन रॉलिन्स ने इस्तीफा दिया। उस वक्त डेल एचपी से शीर्ष पीसी विक्रेता का दर्जा खो चुकी थी और अमेरिकी एसईसी की जांच झेल रही थी।

इन लोगों ने फिर संभाले अपने पद

एपल (1997): स्टीव जॉब्स 1985 में गए, गिल अमेलियो के इस्तीफे के बाद अंतरिम सीईओ बनकर लौटे।

स्टीव जॉब्स 1985 में गए, गिल अमेलियो के इस्तीफे के बाद अंतरिम सीईओ बनकर लौटे। डेल (2007): संस्थापक माइकल डेल ने केविन रॉलिन्स के इस्तीफे के बाद 31 जनवरी को दोबारा कमान संभाली।

संस्थापक माइकल डेल ने केविन रॉलिन्स के इस्तीफे के बाद 31 जनवरी को दोबारा कमान संभाली। स्टारबक्स (2008): चेयरमैन हॉवर्ड शुल्ट्ज 7 जनवरी को सीईओ बने, जिम डोनाल्ड कंपनी से बाहर हुए।

चेयरमैन हॉवर्ड शुल्ट्ज 7 जनवरी को सीईओ बने, जिम डोनाल्ड कंपनी से बाहर हुए। इन्फोसिस (2013): संस्थापक नारायण मूर्ति 1 जून को कार्यकारी चेयरमैन बनकर लौटे।

संस्थापक नारायण मूर्ति 1 जून को कार्यकारी चेयरमैन बनकर लौटे। ट्विटर (2015): सह-संस्थापक जैक डॉर्सी को स्थायी सीईओ बनाया गया।

सह-संस्थापक जैक डॉर्सी को स्थायी सीईओ बनाया गया। डिज्नी (2022): बॉब आइगर ने 20 नवंबर की घोषणा के साथ बॉब चैपेक की जगह दोबारा सीईओ पद संभाला।

बॉब आइगर ने 20 नवंबर की घोषणा के साथ बॉब चैपेक की जगह दोबारा सीईओ पद संभाला। ओपनएआई (2023): सैम ऑल्टमैन को 17 नवंबर को हटाया गया, 21 नवंबर की रात वापसी का समझौता हुआ।

सैम ऑल्टमैन को 17 नवंबर को हटाया गया, 21 नवंबर की रात वापसी का समझौता हुआ। एनवीडिया (2026):जेन्सेन हुआंग इस्तीफे के 11 दिन बाद फिर पद पर लौटे।

शुल्ट्ज, डॉर्सी, आइगर और ऑल्टमैन

हॉवर्ड शुल्ट्ज 1987 से 2000 तक स्टारबक्स के सीईओ रहे। 7 जनवरी 2008 को कंपनी ने उन्हें जिम डोनाल्ड की जगह फिर सीईओ बनाया, जब एक साल में शेयर 50 फीसदी गिर चुका था।

वहीं जैक डॉर्सी 2008 में ट्विटर के सीईओ पद से हटाए गए थे, और डिक कोस्टोलो के जाने पर अंतरिम सीईओ बने और 5 अक्टूबर 2015 को स्थायी सीईओ घोषित किए गए।

बॉब आइगर ने फरवरी 2020 में कमान चैपेक को सौंपी और 2021 के अंत तक कार्यकारी चेयरमैन रहे, फिर नवंबर 2022 में दो साल के कार्यकाल के लिए लौटे।

ओपनएआई में ऑल्टमैन की वापसी का समझौता नए बोर्ड के साथ कुछ ही दिनों में हो गया था।

भारत में इन्फोसिस और नारायण मूर्ति

भारत में सबसे चर्चित मिसाल इन्फोसिस की है। सह-संस्थापक एन. आर. नारायण मूर्ति 1981 से 2002 तक सीईओ और 2011 तक चेयरमैन रहे, फिर चेयरमैन एमेरिटस बने। कमजोर नतीजों और बाजार हिस्सेदारी घटने के बीच कंपनी ने उन्हें पांच साल के लिए कार्यकारी चेयरमैन के रूप में वापस बुलाया। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक भारतीय कॉरपोरेट जगत में पहली बार किसी रिटायर चेयरमैन को उसी कंपनी में कार्यकारी भूमिका में वापस बुलाया गया था। मूर्ति ने सालाना सिर्फ एक रुपये वेतन लिया। वे सीईओ नहीं बने, क्योंकि एस. डी. शिबुलाल सीईओ बने रहे।

हुआंग का मामला बाकियों से कितना अलग?

ज्यादातर मिसालों में नेता कंपनी के खराब प्रदर्शन के बीच लौटे, जैसे डेल का एचपी से पिछड़ना। हुआंग का मामला अलग है, क्योंकि रिपोर्टों के मुताबिक उनका इस्तीफा निजी आचरण और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं से जुड़ा था, कारोबारी नाकामी से नहीं। उनकी वापसी 11 दिन में हुई, जबकि जॉब्स को अंतरिम सीईओ बनने में दो महीने से ज्यादा लगे, हालांकि ऑल्टमैन की वापसी इससे भी तेज रही। हालांकि हुआंग के मामले की जांच जारी है।