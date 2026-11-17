विज्ञान और इंजीनियरिंग की दुनिया में नई खोजों की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने के लिए चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया ने एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने एससी26 कार्यक्रम के दौरान अपने नए 'रूबिन एचपीसी' जीपीयू की घोषणा की है, जो एनवीडिया वेरा रूबिन प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। इसे खास तौर पर उन एआई एजेंट्स की मदद के लिए तैयार किया गया है जो जटिल सिमुलेशन और डेटा प्रोसेसिंग के जरिए नए मॉलिक्यूल्स, मटेरियल और औद्योगिक डिजाइन तलाशने में वैज्ञानिकों का हाथ बंटाते हैं।

क्या है रुबिन HPC?

यह वेरा रुबिन प्लेटफॉर्म की नई GPU है, जो सिमुलेशन और डेटा प्रोसेसिंग के लिए बनाई गई है।

इसका टारगेट विज्ञान, इंजीनियरिंग और एनालिटिक्स से जुड़े काम हैं।

इसकी घोषणा SC26 कार्यक्रम में की गई।

रिकॉर्ड कूडा कोर और तेज कनेक्टिविटी की ताकत

एनवीडिया का यह नया रूबिन एचपीसी जीपीयू अपनी बेजोड़ तकनीकी क्षमता के कारण चर्चा में है। एक ही जीपीयू में 50,000 से अधिक cuda कोर दिए गए हैं, जो अब तक का एक नया रिकॉर्ड है। इसके साथ ही इसमें स्पार्स डेटा एक्सेलेरेशन की सुविधा भी जोड़ी गई है, ताकि इन कोर को बिना रुके लगातार डेटा मिलता रहे। दो जीपीयू के बीच संवाद को बिजली की तरह तेज बनाने के लिए इसमें सातवीं पीढ़ी की एनवीडिया एनवीलिंक इंटरकनेक्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इससे बड़े से बड़े कंप्यूटिंग काम पलक झपकते ही पूरे हो सकेंगे।

सिमुलेशन की रफ्तार से खुलेगा नई खोजों का रास्ता

आज के दौर में वैज्ञानिक किसी भी भौतिक प्रोटोटाइप या प्रयोग पर पैसा और समय लगाने से पहले कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए अपने विचारों को परखते हैं। एआई एजेंट्स के साथ मिलकर काम करने वाली टीमें अब पहले से कहीं अधिक विकल्पों की जांच कर सकती हैं। एनवीडिया के उपाध्यक्ष इयान बक के मुताबिक, तेज सिमुलेशन का सीधा मतलब तेज खोज है। रूबिन एचपीसी उन सिमुलेशन को गति देता है जिनका उपयोग एजेंट नए विचारों का परीक्षण करने और अगले कदम तय करने के लिए करते हैं, जिससे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियां जल्दी हासिल होंगी।

डेटा मूवमेंट और कंप्यूट के बीच होगा बेहतरीन संतुलन

जलवायु मॉडल, जीनोमिक विश्लेषण और वित्तीय जोखिम जैसे कार्यों में विशाल डेटासेट से बिखरी हुई जानकारियों को इकट्ठा करके तेजी से गणना करनी पड़ती है।

संतुलित डिजाइन: रूबिन एचपीसी केवल कंप्यूटिंग पावर बढ़ाने के बजाय डेटा मूवमेंट और गणना के बीच एक शानदार संतुलन बनाता है।

रूबिन एचपीसी केवल कंप्यूटिंग पावर बढ़ाने के बजाय डेटा मूवमेंट और गणना के बीच एक शानदार संतुलन बनाता है। प्रतीक्षा समय में कमी: इस संतुलन की वजह से जीपीयू के हजारों कूडा कोर डेटा के इंतजार में खाली बैठने के बजाय लगातार अपना काम करते रहते हैं।

इस संतुलन की वजह से जीपीयू के हजारों कूडा कोर डेटा के इंतजार में खाली बैठने के बजाय लगातार अपना काम करते रहते हैं। हर पैटर्न में तेजी:यह तकनीक स्पार्स मैट्रिक्स ऑपरेशंस, स्टेंसिल कंप्यूटेशन और डेटा सॉर्टिंग जैसे हर तरह के सिमुलेशन कार्यों को कई गुना तेज बना देती है।

CUDA-X लाइब्रेरी और एआई एजेंट्स का तालमेल

यह नया हार्डवेयर केवल अपनी ताकत के दम पर ही नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर के बेहतरीन तालमेल के साथ काम करेगा। एनवीडिया की CUDA-X लाइब्रेरी एआई एजेंट्स को जटिल एल्गोरिदम के अनुकूलित समाधान उपलब्ध कराती है, जो सिमुलेशन और एनालिटिक्स के लिए बेहद जरूरी हैं। जब रूबिन एचपीसी और CUDA-X लाइब्रेरी एक साथ काम करते हैं, तो एजेंट्स को किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए सबसे तेज रास्ता मिल जाता है। इसका सीधा फायदा शोधकर्ताओं को मिलता है, जो कम समय में सबसे सटीक विकल्प चुनकर लैब में अपना असली काम शुरू कर सकते हैं।

साल 2028 में बाजार में दस्तक देगा यह सुपरचिप

वैज्ञानिक शोध और औद्योगिक नवाचार के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला यह जीपीयू फिलहाल विकास और तैयारी के चरण में है। कंपनी की योजना के अनुसार, रूबिन एचपीसी साल 2028 तक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हो जाएगा। इसके आने के बाद मौसम की सटीक भविष्यवाणी से लेकर नई दवाओं की खोज और उन्नत इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। यह तकनीक न केवल समय बचाएगी, बल्कि उन जटिल समस्याओं को भी सुलझाएगी जिन्हें हल करना अब तक बेहद मुश्किल माना जाता था।