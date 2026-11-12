एनवीडिया में नेतृत्व बदलाव की अटकलें: नए सीईओ की रेस में क्यों सामने आया टिम कुक का नाम? जानें क्या है मामला

दुनिया की सबसे मूल्यवान टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक, एनवीडिया (Nvidia) के भीतर इस समय भारी उथल-पुथल मची हुई है। कंपनी के को-फाउंडर और तीन दशकों से इसके कर्ता-धर्ता रहे सीईओ जेन्सेन हुआंग (Jensen Huang) की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, एनवीडिया का बोर्ड हुआंग के भविष्य पर चर्चा के लिए आज बैठक कर सकता है। इस बीच, सबसे चौंकाने वाली खबर यह आई है कि एपल (Apple) के पूर्व सीईओ टिम कुक (Tim Cook) का नाम अचानक एनवीडिया के अगले बॉस की रेस में आ गया है।

दरअसल, यह पूरी चर्चा ऑनलाइन प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म कलशी (Kalshi) से शुरू हुई, जहां यूजर्स भविष्य की घटनाओं पर दांव लगाते हैं। 12 नवंबर 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर एनवीडिया के नए सीईओ के रूप में टिम कुक के नाम की चर्चा तेजी से उछली। एक समय तो प्रेडिक्शन मार्केट में उनके एनवीडिया का नया सीईओ बनने की संभावना 91% तक आंकी गई थी, जो बाद में घटकर 10% पर आ गई।

आखिर क्यों आया टिम कुक का नाम?

टिम कुक ने साल 2011 में स्टीव जॉब्स के बाद एपल की कमान संभाली थी और 2026 में जॉन टर्नस को कार्यभार सौंपने से पहले एपल को दुनिया की सबसे अमीर कंपनी बनाया। उनके इसी बेजोड़ अनुभव के कारण तकनीक जगत में उनकी भारी साख है।

हाल ही में सीएनबीसी (CNBC) पर एक चर्चा के दौरान फ्यूचरम ग्रुप के सीईओ डैनियल न्यूमैन ने कहा था कि एनवीडिया को जेन्सेन हुआंग जैसी ऐतिहासिक शख्सियत के बाद अपनी कमान संभालने के लिए अपने खुद के टिम कुक की जरूरत होगी। यानी, उन्हें एक ऐसे सुलझे हुए लीडर की तलाश करनी होगी जो टिम कुक की तरह कंपनी के ऑपरेशन्स और स्केल को संभाल सके। इसी टिप्पणी और सट्टेबाजी के बाजार ने टिम कुक के नाम को हवा दे दी।

जेन्सेन हुआंग की कुर्सी पर खतरा क्यों?

एनवीडिया को ग्राफिक्स चिप से निकालकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया का बादशाह बनाने वाले जेन्सेन हुआंग इस समय चौतरफा विवादों से घिरे हैं। उन पर दो विवाहेतर संबंधों के आरोप लगे हैं, जिनमें से एक महिला के तार चीनी खुफिया एजेंसी से जुड़े होने का शक है। इन सुरक्षा चिंताओं और विवादों के कारण एनवीडिया के शेयरों में भारी गिरावट आई है। खबरों की मानें तो कंपनी के बोर्ड ने उन्हें पद से हटाने या न हटाने को लेकर बैठक भी की है।

रेस में कौन-कौन शामिल?

भले ही टिम कुक का नाम चर्चा में हो, लेकिन प्रेडिक्शन मार्केट में एनवीडिया के दो अंदरूनी अधिकारी सबसे आगे चल रहे हैं। इनमें इयान बक 42% संभावना के साथ सबसे आगे हैं, जो कंपनी के डेटा सेंटर और एआई ऑपरेशन्स को देखते हैं। उनके बाद एनवीडिया की सीएफओ कोलेट क्रेस 27% संभावना के साथ दूसरे नंबर पर हैं।

क्या वाकई टिम कुक बनेंगे एनवीडिया के बॉस?

इसकी संभावना फिलहाल बेहद कम है। एनवीडिया और एपल के बिजनेस मॉडल में जमीन-आसमान का अंतर है। एनवीडिया का पूरा कारोबार एआई चिप्स, डेटा सेंटर्स और एडवांस कंप्यूटिंग पर टिका है, जबकि टिम कुक का अनुभव कंज्यूमर टेक, सप्लाई चेन और स्मार्टफोन्स में है। इसके अलावा, एनवीडिया या टिम कुक की तरफ से ऐसे किसी संपर्क की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल, यह देखना दिलचस्प होगा कि जेन्सेन हुआंग का संकट क्या मोड़ लेता है और एनवीडिया अपनी कमान किसे सौंपता है।