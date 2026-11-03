नथिंग ओएस अपडेट: Phone 4a और 3a सीरीज के लिए आया Nothing OS 5, मिलेंगे कई धांसू फीचर्स

Nothing OS 5.0 Update: अगर आप Nothing Phone (4a) या (3a) सीरीज का स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने इन फोन्स के लिए Android 17 पर आधारित लेटेस्ट Nothing OS 5.0 का स्टेबल अपडेट रोलआउट कर दिया है। नए अपडेट में ट्रांसलूसेंट थीम, नया स्प्लिट क्विक सेटिंग्स पैनल और शानदार कस्टमाइजेशन ऑप्शंस दिए गए हैं। आइए जानते हैं इसके फीचर्स और इसे इंस्टॉल करने का आसान तरीका।

स्मार्टफोन ब्रांड नथिंग (Nothing) अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को और भी शानदार बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। पिछले महीने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Phone (3) के लिए 'Nothing OS 5.0' का स्टेबल अपडेट जारी करने के बाद, अब कंपनी ने इसे अपने मिड-रेंज स्मार्टफोन्स के लिए भी रोलआउट करना शुरू कर दिया है।

लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, Nothing Phone (4a), Phone (4a) Pro, Phone (3a) और Phone (3a) Pro को अब Android 17 पर आधारित यह नया फर्मवेयर अपडेट मिलना शुरू हो गया है। सितंबर के मध्य में इन फोन्स के लिए ओपन बीटा प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके बाद अब फाइनली इसका स्टेबल (Stable) वर्जन यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।

Nothing OS 5.0 में क्या-क्या है नया?

यह नया अपडेट नथिंग ब्रांड का OS 1 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेड माना जा रहा है। OS 4.1 के मुकाबले इसमें ढेर सारे नए फीचर्स और डिजाइन रिफाइनमेंट्स किए गए हैं, जो आपके फोन के लुक को पूरी तरह से रिफ्रेश कर देंगे:

शानदार कस्टमाइजेशन: इस अपडेट में लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन को अपने हिसाब से सजाने के लिए कई नए विकल्प दिए गए हैं। साथ ही, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए 'कलेक्टर विजेट्स' (Collector widgets) और ऐप बैच एडिटिंग (एक साथ कई ऐप्स एडिट करना) जैसे धांसू फीचर्स जोड़े गए हैं।

स्प्लिट क्विक सेटिंग्स: आईओएस (iOS) की तरह ही अब नथिंग में भी एक नया 'स्प्लिट क्विक सेटिंग्स पैनल' मिलेगा, जिससे वाई-फाई, ब्लूटूथ और अन्य सेटिंग्स को कंट्रोल करना ज्यादा आसान और स्टाइलिश हो गया है।

नया Lucent थीम: इस अपडेट का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नया 'लूसेंट थीम' है। इसमें ट्रांसलूसेंट (पारदर्शी) विजेट्स, एंड्रॉयड 17 के नए 3D Noto इमोजी और कलरफुल लॉकस्क्रीन स्टाइल्स दिए गए हैं।

Glyph Timer: फोन के पीछे मौजूद लाइट्स (Glyph Interface) का और बेहतर इस्तेमाल करते हुए अब इसमें एक खास 'ग्लिफ टाइमर' भी जोड़ा गया है।

हालांकि, कुछ यूजर्स को इसमें कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले थोड़ा कमजोर हैप्टिक फीडबैक और हल्का ब्लर इफेक्ट महसूस हो सकता है, लेकिन इसका सिग्नेचर मिनिमलिस्ट मोनोक्रोम डिजाइन इसे One UI, ColorOS या OriginOS जैसे अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम्स से बिल्कुल अलग और प्रीमियम बनाता है।

अपने फोन में Nothing OS 5.0 कैसे इंस्टॉल करें?

यह अपडेट बैचेज (चरणबद्ध तरीके से) में रोलआउट किया जा रहा है। आपके फोन पर इसके लिए एक नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला है, तो आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके इसे मैन्युअली चेक और इंस्टॉल कर सकते हैं:

स्टेप 1: सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स (Settings) में जाएं।

स्टेप 2: नीचे स्क्रॉल करके सिस्टम (System) सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब 'Nothing OS' टेक्स्ट पर टैप करें। ऐसा करते ही आपका फोन सर्वर से नया अपडेट खोजना शुरू कर देगा।

स्टेप 4: अपडेट स्क्रीन पर दिखने के बाद Download and install बटन पर क्लिक करें।

अपडेट डाउनलोड और इंस्टॉल होने के बाद आपका फोन रीस्टार्ट होगा और नए Nothing OS 5.0 के साथ बूट हो जाएगा। चूंकि यह एक स्टेबल रिलीज है, इसलिए आप इसे बेझिझक इंस्टॉल कर सकते हैं।

किन अन्य स्मार्टफोन्स को मिलेगा अपडेट?

Phone (3), (3a) और (4a) सीरीज के बाद, आने वाले कुछ हफ्तों में यह अपडेट अन्य एलिजिबल स्मार्टफोन्स को भी मिलने लगेगा। इनमें Nothing Phone (2a), Phone (3a) Lite, Phone (4b), CMF Phone 1, और CMF Phone 2 Pro शामिल हैं।