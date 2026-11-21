बिना कंट्रोलर के जीटीए 6 खेलना सुनने में नामुमकिन लगता है, मगर न्यूरालिंक के एक ट्रायल पार्टीसिपेंट ने इसे कर दिखाया है। 19 नवंबर को रॉकस्टार के इस गेम के आधिकारिक लॉन्च के बाद से सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा है। इसी बीच एलन मस्क की ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस कंपनी न्यूरालिंक ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें एक शख्स उंगलियां हिलाए या हाथ उठाए बिना, सिर्फ दिमागी संकेतों से गेम खेलता दिखता है।

वीडियो में क्या दिखा?

न्यूरालिंक ने एक्स पर यह वीडियो 'प्लेइंग जीटीए VI विद अ न्यूरालिंक' कैप्शन के साथ डाला, जबकि मस्क ने इसे दोबारा पोस्ट करते हुए लिखा, 'प्लेइंग जीटीए VI विद टेलीपैथी'। वीडियो में प्रतिभागी गेम खेलता है और साथ में एक अलग डैशबोर्ड पर दिमाग की लाइव गतिविधि चलती दिखती है। स्क्रीन पर प्लेस्टेशन 5 के ड्यूलसेंस कंट्रोलर का ग्राफिक भी है। प्रतिभागी जैसे ही ब्रेन इम्प्लांट से कमांड भेजता है, कंट्रोलर के अलग-अलग इनपुट जल उठते हैं। इससे साफ दिखता है कि दिमागी गतिविधि गेम की हरकतों में कैसे बदल रही है।

बिना कंट्रोलर कैसे चला खेल

प्रतिभागी बिना किसी फिजिकल कंट्रोलर के गेम में घूमता और किरदार को चलाता नजर आता है। वह बताता है कि छोटे-छोटे हिलने-डुलने की कल्पना करके, जैसे अनामिका उंगली से टैप करने की सोचकर, वह कुछ कमांड चला पाता है। यह प्रदर्शन इसलिए खास है कि इम्प्लांट लगवाने से पहले वह कथित तौर पर मुंह में पकड़ी जाने वाली छड़ी, यानी माउथ स्टिक, से आईपैड चलाता था। यानी जो शख्स कभी छड़ी के सहारे टैबलेट छूता था, वह अब सिर्फ दिमागी संकेतों से गेम खेल रहा है।

ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस कैसे काम करता है

तकनीक का नाम ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस है, जो कंप्यूटर को दिमाग के संकेत समझकर उन्हें कमांड में बदलने देती है।

न्यूरालिंक का टेलीपैथी इम्प्लांट इरादतन हरकतों से जुड़ी दिमागी गतिविधि पकड़ने के लिए बना है।

जब प्रतिभागी हाथ हिलाने की कल्पना करता है, तो इम्प्लांट उससे जुड़े संकेत उठाता है।

सॉफ्टवेयर इन संकेतों को डिकोड कर डिजिटल इनपुट में बदलता है, जैसे कर्सर हिलाना या बटन क्लिक करना।

गेमिंग में यही विचार लागू होता है, यानी बटन दबाने की जगह इरादे वाली हरकतों से गेम के एक्शन चलते हैं।

प्रदर्शन में इन इनपुट को प्लेस्टेशन 5 कंट्रोलर से जोड़ने वाली तकनीक भी इस्तेमाल हुई।

क्या है असली लक्ष्य?

दिलचस्प बात यह है कि गेमिंग न्यूरालिंक का मुख्य मकसद नहीं है। कंपनी के ब्रेन इम्प्लांट का परीक्षण इसलिए हो रहा है कि लकवे से जूझ रहे लोग डिजिटल उपकरणों पर फिर नियंत्रण पा सकें और ज्यादा आत्मनिर्भर बनें। कंपनी कंप्यूटर, व्हीलचेयर और रोबोटिक आर्म जैसे उपकरण चलाने के प्रायोगिक तरीके भी खंगाल रही है। इस लिहाज से जीटीए 6 वाला वीडियो मनोरंजन से ज्यादा इस बात की झलक है कि तकनीक डिजिटल मनोरंजन को लकवा पीड़ितों के लिए कितना सुलभ बना सकती है।

चर्चा के बीच आगे की तस्वीर

जीटीए 6 के लॉन्च के बाद से रॉकस्टार का यह गेम सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो और रील्स के जरिए लगातार सुर्खियों में है, और न्यूरालिंक के क्लिप ने इस चर्चा में एक नया पहलू जोड़ दिया। मस्क की प्रतिक्रिया ने भी इसे और हवा दी। फिलहाल सामने आई जानकारी में यह नहीं बताया गया है कि प्रतिभागी का अनुभव कितना लंबा रहा, गेम कितनी देर चला या यह तकनीक आम लोगों तक कब पहुंचेगी। इसलिए इसे एक प्रदर्शन के तौर पर ही देखना ठीक होगा, तैयार उत्पाद के रूप में नहीं। असली कसौटी यही रहेगी कि यह तकनीक रोजमर्रा की जिंदगी में लकवा पीड़ितों की कितनी मदद कर पाती है।