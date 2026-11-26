सोचिए फोन चलाना, मैसेज टाइप करना या वीडियो गेम खेलना सिर्फ सोचने भर से हो जाए। एलन मस्क की न्यूरोटेक कंपनी न्यूरालिंक इस सपने के कुछ और करीब पहुंची है। कंपनी ने बुधवार को एक्स पर बताया कि अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए ने उसे 'लिंक' ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यह अमेरिका में इम्प्लांट वाले ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस का पहला निर्णायक यानी पिवोटल मानव क्लिनिकल ट्रायल है।

मंजूरी बड़ी है, पर पेच भी है

अब तक न्यूरालिंक की मानव जांच शुरुआती दौर के ट्रायल तक सीमित थी, जिनमें बुनियादी सुरक्षा और कामकाज परखा जाता है। निर्णायक ट्रायल बड़ी छलांग है, क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर सबूत जुटाए जाते हैं कि उपकरण सुरक्षित और असरदार है या नहीं। पर इसमें पेच भी है। यह मंजूरी सिर्फ ट्रायल चलाने की है, चिप बेचने की व्यावसायिक मंजूरी नहीं। उपकरण अब भी जांच के दौर में है। कंपनी ने प्रतिभागियों की संख्या, ट्रायल की अवधि या खत्म होने की तारीख नहीं बताई है।

कैसे काम करती है सिक्के जितनी चिप?

न्यूरालिंक की स्थापना 2016 में मस्क ने सह-संस्थापक के तौर पर की थी। कंपनी का एन1 इम्प्लांट सिक्के जितना बड़ा है और खोपड़ी के भीतर लगाया जाता है। आर1 नाम का खास रोबोट दिमाग के उस हिस्से में बेहद पतले इलेक्ट्रोड धागे डालता है, जो हरकत को संभालता है। सोचने पर ये धागे बिजली के संकेत पकड़ते हैं, जिन्हें कंपनी का सॉफ्टवेयर डिकोड करके बिना तार के फोन या कंप्यूटर तक भेजता है, और कर्सर हिलता या टाइपिंग होती है। फिर भी यह सिर्फ सहायक उपकरण है। यह एएलएस या लकवे का इलाज नहीं करता और न स्वाभाविक हरकत, संवेदना या बोलने की क्षमता लौटाता है।

अब तक के बड़े पड़ाव क्या हैं?

जनवरी 2024 में न्यूरालिंक ने पहली बार इंसान में चिप लगाई।

पहले प्रतिभागी नोलैंड अर्बाउ को गोताखोरी के हादसे के बाद कंधों के नीचे लकवा है।

अर्बाउ ने सिर्फ सोचकर ऑनलाइन शतरंज और वीडियो गेम खेले।

2025 में ब्रैडफोर्ड स्मिथ दिमागी संकेतों से टाइप करने वाले पहले एएलएस प्रतिभागी बने।

अब तक दुनिया भर में रीढ़ की हड्डी की चोट और एएलएस वाले 30 से ज्यादा प्रतिभागियों पर यह तकनीक आजमाई जा चुकी है।

कौन ले सकेगा ट्रायल में हिस्सा?

न्यूरालिंक ने पुष्टि की है कि एएलएस, यानी एमायोट्रॉफिक लैटरल स्केलेरोसिस, के मरीज लिंक के लिए पात्र हो सकते हैं। यह बढ़ने वाली तंत्रिका बीमारी है, जिसमें मांसपेशियां बेहद कमजोर होकर लकवा तक ला देती हैं। पर एएलएस की पहचान होने भर से जगह पक्की नहीं होती। पात्रता की पूरी शर्तें जारी नहीं हुई हैं, और आवेदकों को न्यूरालिंक की क्लिनिकल-ट्रायल वेबसाइट पर सख्त जांच प्रक्रिया पार करनी होगी। आगे कंपनी मंजूर प्रोटोकॉल के तहत उम्मीदवारों को चुनेगी।

एक्स पर हलचल और स्कूली इंटर्न की चर्चा

एक्स पर खबर आते ही प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। टेक प्रेमियों ने मजाक किया कि हम साइंस-फिक्शन फिल्म में जी रहे हैं और इम्प्लांट की तुलना असली 'ब्लैक मिरर' तकनीक से की। कई यूजर्स ने इसे लकवे और तंत्रिका रोगों वाले लोगों के लिए जिंदगी बदलने वाला पड़ाव बताया, जबकि सतर्क आवाजों ने ट्रायल के पूरे नतीजों का इंतजार करने को कहा। इसी बीच न्यूरालिंक की भर्ती भी चर्चा में है। हाई स्कूल सीनियर सिन्ना डेविस अगली गर्मियों में कंपनी की इम्प्लांट टीम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न बनेंगे।