200एमपी कैमरा, 2एनएम प्रोसेसर और 7 साल के अपडेट: भारत में जल्द लॉन्च होगा मोटोरोला का धाकड़ फोन, जानें कीमत

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Fri, 09 Oct 2026 05:26 PM IST

सार टेक्नोलॉजी मोटोरोला का नया प्रीमियम स्मार्टफोन Signature 27 जल्द भारतीय बाजार में दस्तक दे सकता है। कंपनी ने इसकी भारत में लॉन्चिंग कन्फर्म कर दी है। फोन में 200MP पेरिस्कोप कैमरा, नया 2nm स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और गूगल जेमिनी AI जैसे फीचर्स मिलेंगे। कंपनी 7 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने की भी बात कह रही है। जानें, इस फ्लैगशिप फोन में क्या होगा खास और इसकी कीमत कितनी हो सकती है।

ब्रांड का प्रीमियम फ्लैगशिप होगा नया फोन। - फोटो : मोटोरोला

प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे यूजर्स के लिए मोटोरोला ने एक बड़ी खबर दी है। कंपनी का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Signature 27 भारतीय बाजार में भी लॉन्च होगा। कंपनी ने इसकी भारत में एंट्री कन्फर्म कर दी है। फोन को ग्लोबल स्तर पर पेश किया जा चुका है, जबकि भारत में इसकी लॉन्च डेट और कीमत का खुलासा होना बाकी है।

मोटोरोला के मार्केटिंग हेड शिवम रंजन ने दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2026 के दौरान फोन की भारत में लॉन्चिंग की जानकारी दी। Signature 27 में दमदार प्रोसेसर, 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और गूगल जेमिनी AI जैसे फीचर्स मिलने की बात कही गई है। कंपनी लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने का भी वादा कर रही है। आइए, जानते हैं इस प्रीमियम फोन की खासियतें।

Motorola Signature 27: भारत में कब होगा लॉन्च?

मोटोरोला ने कन्फर्म किया है कि Signature 27 को भारत में ग्लोबल लॉन्च के शुरुआती चरण में पेश किया जाएगा। कंपनी इससे पहले भी अपने Motorola Signature स्मार्टफोन को ग्लोबल लॉन्च के दौरान भारतीय बाजार में उतार चुकी है।

हालांकि, नए फोन की भारत में लॉन्च डेट और बिक्री शुरू होने की तारीख अभी सामने नहीं आई है। इसकी आधिकारिक कीमत का भी इंतजार है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इसे प्रीमियम फ्लैगशिप सेगमेंट में उतारा जाएगा, जहां इसका मुकाबला महंगे एंड्रॉयड स्मार्टफोन और दूसरे फ्लैगशिप मॉडल से होगा।

2nm टेक्नोलॉजी वाला Snapdragon प्रोसेसर

Motorola Signature 27 की सबसे बड़ी खासियत इसका प्रोसेसर हो सकता है। फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट दिए जाने की जानकारी सामने आई है। यह TSMC की 2nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इसकी पीक क्लॉक स्पीड 5GHz तक बताई गई है।

इस प्रोसेसर से गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, हैवी ऐप्स और AI से जुड़े कामों में बेहतर परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है। हालांकि, रोजमर्रा के इस्तेमाल में फोन का प्रदर्शन केवल प्रोसेसर पर निर्भर नहीं करता। इसमें सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, रैम और कूलिंग सिस्टम की भी अहम भूमिका होगी।

नए कूलिंग सिस्टम से कंट्रोल होगा तापमान

फोन में कंपनी का ArcticMesh कूलिंग सिस्टम दिया गया है। इसमें डायमंड-इन्फ्यूज्ड थर्मल जेल, लिक्विड मेटल, कॉपर मेश और नया 3D वेपर चैंबर शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक, नया वेपर चैंबर पिछली जनरेशन के मुकाबले 40 प्रतिशत बड़ा है। इसका मकसद लंबे समय तक गेमिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और दूसरे भारी कामों के दौरान फोन का तापमान कंट्रोल में रखना है।

बड़े कूलिंग सिस्टम से लगातार इस्तेमाल के दौरान परफॉर्मेंस बनाए रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि, वास्तविक नतीजे फोन के इस्तेमाल, आसपास के तापमान और सॉफ्टवेयर पर भी निर्भर करेंगे।

200MP कैमरा और 50MP Sony सेंसर

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए Motorola Signature 27 में खास कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 50MP का Sony LYTIA 910 प्राइमरी कैमरा और 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलने की जानकारी है।

पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दूर की चीजों की तस्वीरें लेने में मदद करता है। इससे पोर्ट्रेट और जूम फोटोग्राफी में भी फायदा मिल सकता है। हालांकि, सिर्फ ज्यादा मेगापिक्सल होने से कैमरे की क्वालिटी तय नहीं होती। फोटो का रिजल्ट सेंसर, लेंस, इमेज प्रोसेसिंग और कैमरा सॉफ्टवेयर पर भी निर्भर करेगा।

Gemini AI से वीडियो और म्यूजिक बनाने का विकल्प

Motorola Signature 27 में गूगल जेमिनी AI का बेहतर इंटीग्रेशन मिलने की बात कही गई है। फोन में Gemini Omni की मदद से टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, फोटो और पहले से मौजूद वीडियो फुटेज के आधार पर वीडियो तैयार करने का विकल्प मिल सकता है।

इसके अलावा, गूगल के Lyria टूल के जरिए म्यूजिक और साउंडट्रैक बनाने की सुविधा भी बताई गई है। ये AI फीचर्स कंटेंट बनाने वाले यूजर्स के लिए उपयोगी हो सकते हैं। हालांकि, इन सुविधाओं की उपलब्धता और इस्तेमाल की शर्तें लॉन्च के समय स्पष्ट होंगी।

Bang & Olufsen ऑडियो भी होगा खास

मोटोरोला ने Signature 27 में Bang & Olufsen (B&O) की ऑडियो ट्यूनिंग शामिल की है। कंपनी के मुताबिक, यह उसका पहला स्मार्टफोन है जिसमें B&O की ऑडियो ट्यूनिंग दी गई है।

इसका मकसद फोन पर म्यूजिक सुनने, वीडियो देखने और दूसरे ऑडियो कंटेंट का अनुभव बेहतर बनाना है। हालांकि, फोन की वास्तविक साउंड क्वालिटी का अंदाजा स्पीकर की क्षमता, ऑडियो सेटिंग्स और इस्तेमाल के बाद ही लगाया जा सकेगा।

डिजाइन और कलर ऑप्शन

डिजाइन की बात करें तो Motorola Signature 27 में कर्व्ड एज वाला एल्युमिनियम फ्रेम दिया गया है। इसके कैमरा मॉड्यूल में सेरेमिक और ब्रश्ड एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया गया है।

फोन को Pantone Coal Smoke और Pantone Capulet Green कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। Coal Smoke वेरिएंट में बेहतर ग्रिप के लिए वीव्ड फिनिश दी गई है, जबकि Capulet Green में ब्रश्ड फैब्रिक जैसा टेक्सचर मिलेगा। इस तरह कंपनी ने फोन के डिजाइन में प्रीमियम लुक के साथ अलग-अलग फिनिश पर भी ध्यान दिया है।

Android 17 और 7 साल तक अपडेट का वादा

सॉफ्टवेयर के मामले में Motorola Signature 27 में Android 17 मिलने की उम्मीद है। कंपनी इस फोन के लिए 7 साल तक OS अपग्रेड देने की बात कह रही है। अगर यह वादा लागू होता है, तो लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को फायदा मिल सकता है।

हालांकि, कंपनी को लॉन्च के समय यह साफ करना होगा कि अपडेट की अवधि कब से गिनी जाएगी और किन सुरक्षा अपडेट्स व सॉफ्टवेयर सुविधाओं को इसमें शामिल किया जाएगा।

Motorola Signature 27 की कीमत कितनी होगी?

Motorola Signature 27 की भारत में आधिकारिक कीमत अभी घोषित नहीं हुई है। हालांकि, यह प्रीमियम फ्लैगशिप सेगमेंट का फोन होगा। मेमोरी और स्टोरेज कंपोनेंट्स की बढ़ती लागत को देखते हुए इसकी कीमत ज्यादा रहने की संभावना जताई जा रही है।

फिलहाल उपलब्ध अनुमान के मुताबिक, फोन की कीमत करीब 1 लाख रुपये तक हो सकती है। यह केवल अनुमान है, आधिकारिक कीमत नहीं। असली कीमत, स्टोरेज वेरिएंट और ऑफर्स की जानकारी लॉन्च के समय सामने आएगी।