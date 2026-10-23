मोटो रेजर फ्लेक्स: आईफोन डुओ की छुट्टी करने आ रहा मोटोरोला का नया फोल्डेबल फोन, चेक करें फीचर्स

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Fri, 23 Oct 2026 09:53 AM IST

सार टेक्नोलॉजी मोटोरोला एक नया वाइड-स्क्रीन फोल्डेबल फोन लाने की तैयारी में है, जिसे Moto Razr Flex कहा जा रहा है। लॉन्च से पहले इसकी Geekbench लिस्टिंग में प्रोसेसर, रैम और सॉफ्टवेयर से जुड़ी जानकारी सामने आई है। फोन में बड़ी OLED स्क्रीन, 50MP के दो रियर कैमरे और 5,000mAh बैटरी मिलने की चर्चा है। जानें यह फोन Samsung Galaxy Z Fold 8 और iPhone Duo को कितनी टक्कर दे सकता है।

Moto Razr Flex जल्द हो सकता है लॉन्च। - फोटो : Motorola

स्मार्टफोन की दुनिया में फोल्डेबल फोन्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। इसी रेस में मोटोरोला (Motorola) एक बार फिर तहलका मचाने की तैयारी में है। पिछले एक महीने से कंपनी के नए वाइड-स्टाइल फोल्डेबल फोन को लेकर कई टीजर सामने आ रहे थे। अब Moto Razr Flex के नाम से चर्चित यह अपकमिंग स्मार्टफोन गीकबेंच (Geekbench) पर लिस्ट हो गया है, जिससे इसके प्रोसेसर और अन्य प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स से पर्दा उठ गया है।

यह फोन बाजार में आते ही सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 और जल्द लॉन्च होने वाले Apple iPhone Duo को कड़ी टक्कर देने वाला है। आइए जानते हैं मोटोरोला के इस नए फोल्डेबल बीस्ट में क्या-क्या खास मिलने वाला है।

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस की पूरी डिटेल

एंड्रॉयड हेडलाइंस की रिपोर्ट के मुताबिक, मोटोरोला के इस नए वाइड-स्टाइल फोल्डेबल फोन का कोडनेम पार्कर (Parker) रखा गया है। गीकबेंच लिस्टिंग से कन्फर्म हुआ है कि यह फोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर पर काम करेगा।

गीकबेंच 6 की टेस्टिंग में इस डिवाइस को 12GB रैम और लेटेस्ट Android 17 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ टेस्ट किया गया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने सिंगल-कोर टेस्ट में 2,669 और मल्टी-कोर टेस्ट में शानदार 8,837 पॉइंट्स हासिल किए हैं।

डिस्प्ले और कैमरा में क्या होगा खास?

मोटोरोला के इस नए फोन की सबसे बड़ी यूएसपी इसका डिस्प्ले हो सकता है। इस फोन में अंदर की तरफ 6.92 इंच की बड़ी OLED मेन स्क्रीन मिल सकती है, जिसका रेजोल्यूशन 1728 × 2364 पिक्सल होगा। यह एडप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ HDR10+ और डॉल्बी विजन को सपोर्ट करेगी। वहीं, फोन के बाहर 4.97 इंच का OLED कवर पैनल दिया जा सकता है, जो बिना फोन खोले कई जरूरी काम करने की सुविधा देगा।

कैमरा लवर्स के लिए भी कंपनी ने खास इंतजाम किया है। इसके रियर में डुअल कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 50MP का मेन सेंसर और 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस शामिल होगा। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए मेन और कवर दोनों डिस्प्ले पर 32MP के फ्रंट कैमरे दिए जा सकते हैं।

दमदार बैटरी और प्रीमियम डिजाइन

इस डिवाइस को पावर देने के लिए 5,000mAh की बड़ी डुअल-सेल बैटरी मिलेगी, जो USB-PD वायर्ड चार्जिंग के साथ-साथ 25W Qi2 वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 7 और Bluetooth 6.0 जैसे लेटेस्ट फीचर्स होंगे। साथ ही, धूल और पानी से बचाव के लिए इसे IP48/IP49 रेटिंग मिल सकती है।

लीक हुए डिजाइन के मुताबिक, यह स्मार्टफोन दो बेहद खूबसूरत पैनटोन कलर्स- 'डार्क बोटेनिकल गार्डन' और 'कोरिएंडर' शेड में आ सकता है। पीछे की तरफ दोनों कैमरे एक पिल-शेप (गोली के आकार के) मॉड्यूल में सेट होंगे, जिसके साथ एलईडी फ्लैशलाइट मिलेगी।

क्या आपको इस फोन का इंतजार करना चाहिए?