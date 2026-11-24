आपके कारोबार का कौन-सा काम तब भी चलता रहेगा, जब इंटरनेट, क्लाउड और भुगतान के सिस्टम एक साथ बैठ जाएं? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। इस महीने माइक्रोसॉफ्ट के वैश्विक आउटेज ने यही कमजोरी उजागर कर दी। अकेले ऑस्ट्रेलिया में शुरुआती अनुमान अरबों के नुकसान की ओर इशारा करते हैं, जबकि दुनिया भर का असली आंकड़ा शायद कभी सामने न आए। द कन्वर्सेशन के एक विश्लेषण में सलाह दी गई है कि अगले आउटेज से पहले कारोबारियों को क्या तैयारी रखना चाहिए।

उस दिन क्या-क्या ठप हुआ?

माइक्रोसॉफ्ट के आउटेज के बाद खासकर अमेरिका में कुछ और आउटेज आए, जिनकी चपेट में बैंक और एयरलाइनें भी आईं। जिन कारोबारों और सरकारी एजेंसियों के लिए जरूरी काम रोकना मुमकिन नहीं था, उन्हें फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज और कागज-कलम वाले पुराने तरीके अपनाने पड़े। कई कर्मचारियों के लिए यह पूरे दिन का काम बर्बाद होने की निजी परेशानी भी थी। विश्लेषण के मुताबिक नुकसान का आर्थिक हिसाब तो तस्वीर का एक ही हिस्सा है। छोटे कारोबारों को इन घटनाओं ने साफ बताया कि उनके पास बैकअप योजना होनी चाहिए, पर इस राह में कुछ जाल भी हैं, जिनसे बचना जरूरी है।

जिन कड़ियों पर टिका है आपका काम

असली दिक्कत यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा काम कितनी कड़ियों पर टिका है। ज्यादातर कारोबार किसी एक सिस्टम पर नहीं, कई जुड़े हुए सिस्टमों पर चलते हैं। विश्लेषण एक कैफे का उदाहरण देता है। वहां कॉफी बनाना माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भर नहीं, पर ऑर्डर लेना क्लाउड वाले पीओएस पर और भुगतान टर्मिनल, इंटरनेट व बैंक पर टिका हो सकता है। रोस्टर, पेरोल और सप्लायरों का भुगतान भी ऑनलाइन सेवाओं पर चल सकता है। 2024 के क्राउडस्ट्राइक आउटेज से पहले कई कारोबार इस कंपनी का नाम तक नहीं जानते थे। पूरी तरह रिडंडेंट सिस्टम महंगे होते हैं और उनके अपने जोखिम हैं। कमजोर कड़ियों पर ध्यान देने से खर्च घट सकता है, पर निर्भरता की समस्या फिर भी रहती है।

टिके रहने की सीधी योजना

कारोबार से शुरुआत करें, तकनीक से नहीं। खुद से पूछें कि सिस्टम बंद होने पर कौन-से काम हर हाल में चलते रहने चाहिए।

मकसद फलना-फूलना नहीं, बस टिके रहना है, इसलिए सिर्फ वही गतिविधियां चुनें, जिनके बिना कारोबार डूब सकता है।

फिर हर जरूरी काम के लिए पूछें: इसे करने के लिए क्या चाहिए?

अगर वह चीज उपलब्ध न हो, तो क्या होगा?

ऐसे में सबसे सरल चलने लायक विकल्प क्या है?

जवाब हाथ से चलने वाली प्रक्रिया, कागज-कलम या सिर्फ नकद लेन-देन भी हो सकता है, भले वह सलीकेदार न हो।

कागज का बैकअप: ताकत भी है और कमजोरी भी

कागज का तरीका बेशक पुराना है, पर काम करता है। विश्लेषण के कैफे में पीओएस बंद होने पर भी ऑर्डर कागज की पर्ची पर लिखे जा सकते हैं और हर बिक्री नंबर वाली रसीद बुक में दर्ज हो सकती है, जिससे लेन-देन का रिकॉर्ड बनता है। फोन नंबर वाली छपी रोस्टर से स्टाफ से संपर्क बना रहता है, जरूरी सामान का थोड़ा भंडार कुछ समय का सहारा देता है और सप्लायरों की कागजी सूची लंबे आउटेज में काम आती है। दुकान बंद होने पर मालिक के पास सबूत होते हैं, जिन्हें बाद में अकाउंटिंग सिस्टम में चढ़ाया जा सकता है। पर कागज के रिकॉर्ड खो सकते हैं, उनमें हेरफेर आसान है और गलती पकड़ने का इंतजाम नहीं होता। डिजिटल सिस्टम गलत कीमत, दर्ज न हुई बिक्री और सामान घटने की चेतावनी से भी बचाते हैं।

सिस्टम लौटे तो आगे क्या

सिस्टम लौटने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के बाद कारोबारों के सामने ईमेल का ढेर था, छूटी टीम्स मीटिंग दोबारा तय करनी थीं और ग्राहकों व सप्लायरों से तालमेल बिठाना था। सब एक साथ ऑनलाइन नहीं हुए, इसलिए मामला और उलझा। कैफे मालिक को कागजी रसीदों से मिलान करना होगा कि डिजिटल रिकॉर्ड सही हैं और कुछ खोया या दोहराया नहीं। ग्राहक से दो बार पैसे लेना गलती न होने पर भी अच्छा कारोबार नहीं है। विश्लेषण का निचोड़ है कि अगला आउटेज कब आएगा, यह सवाल है, आएगा या नहीं, नहीं। जरूरी काम, डिपेंड सिस्टम और विकल्प छपी योजना में लिखें, स्टाफ को बताएं कि वह कहां है और उसे समय-समय पर देखते रहें, क्योंकि पुरानी या लागू करने में मुश्किल योजना संकट में काम नहीं आती।