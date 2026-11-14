कोर्ट हीयरिंग से लेकर सरकारी कामकाज तक: जानें माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से किन देशों और कंपनियों पर पड़ा असर?

दुनिया भर के कई दफ्तरों का कामकाज गुरुवार दोपहर से ही अटका हुआ था। अमेरिका में दोपहर के आसपास शुरू हुई माइक्रोसॉफ्ट की इस गड़बड़ी ने आउटलुक, टीम्स और कोपायलट जैसी सेवाओं को ठप कर दिया। शनिवार को कंपनी ने एक्स पर बताया कि बाकी बचे ग्राहकों और इलाकों में भी सेवा लौट आई है। डाउनडिटेक्टर के मुताबिक 70 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों से शिकायतें आईं। जज, पुलिस, डॉक्टर, फार्मेसी और बैंक, हर कोई इसकी चपेट में आ गया।

गुरुवार दोपहर से शुरू हुई मुश्किल, शनिवार को मिली राहत

माइक्रोसॉफ्ट ने शनिवार को एक्स पर लिखा कि गड़बड़ी की जड़ तक पहुंचकर काम पूरा कर लिया गया है और बचे हुए ग्राहकों व इलाकों में भी सेवा चालू हो गई है। दिक्कत अमेरिका में गुरुवार दोपहर के आसपास दिखनी शुरू हुई थी। एक घंटे के भीतर ही डाउनडिटेक्टर के पास 74 देशों और क्षेत्रों से शिकायतें पहुंच गईं। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक 43 करोड़ से ज्यादा लोग उसके 365 ऐप इस्तेमाल करते हैं। कंपनी ने शुक्रवार को ही माफी मांग ली थी, लेकिन सेवाओं को धीरे-धीरे बहाल करने में वक्त ज्यादा लग गया।

अदालत में रुकी सुनवाई, पुलिस तक नहीं पहुंचीं ऑनलाइन शिकायतें

इस गड़बड़ी के कारण ब्रिटेन के मैनचेस्टर में एक मुकदमे की सुनवाई रोकनी पड़ी। जज मॉरिस ग्रीन ने जूरी के सदस्यों को घर भेज दिया। उनका कहना था कि देरी से साफ दिखता है कि अदालतें तकनीक पर कितना निर्भर हो गई हैं। ब्रिटेन की पुलिस ऑनलाइन अपराध की शिकायतें नहीं ले पा रही थी, इसलिए लोगों से जरूरी मामलों में फोन करने को कहा गया। अमेरिका के कोलोराडो में अरापाहो काउंटी के शेरिफ दफ्तर ने बताया कि ऑनलाइन बॉन्ड भुगतान पर असर पड़ा है। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि वह माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर जनसेवाओं पर असर आंकने में लगी है और दिक्कत कम करने की पुख्ता योजनाएं तैयार हैं।

सरकारी विभागों से सेहत सेवाओं तक, कहां-कहां फंसा काम?

जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने माना कि घंटों चली इस गड़बड़ी से उनके कुछ काम प्रभावित हुए।

ग्रीस और नॉर्वे ने बताया कि कुछ मंत्रालयों और एजेंसियों में ईमेल से होने वाला संवाद प्रभावित हुआ।

ब्रिटेन में एनएचएस पर असर पड़ा और डॉक्टरों के लिए फार्मेसी को ईमेल से पर्चे भेजना मुश्किल होने का खतरा खड़ा हो गया।

नेशनल फार्मेसी एसोसिएशन ने ग्राहकों को आगाह किया कि दवा मिलने में देरी हो सकती है और इंतजार सामान्य से लंबा रह सकता है।

एसोसिएशन के प्रवक्ता ने लोगों से फार्मेसी कर्मचारियों के साथ धैर्य रखने की अपील की।

कारोबार, बैंक और एआई कंपनियां भी हुईं परेशान

हॉन्गकॉन्ग में एल्युमिनियम कंपनी चलाने वाले कारोबारी डैनी लाउ ने बताया कि आउटलुक के जरिए उनकी कंपनी को अमेरिकी ग्राहकों के अपडेट नहीं मिल पाए। एशिया के इस बड़े वित्तीय केंद्र के कुछ बैंकों में भी कामकाज में रुकावट आई। आउटलुक इस्तेमाल करने वाले कई लोगों ने शिकायत की कि वे ईमेल न भेज पा रहे थे, न पा रहे थे, और कुछ के इनबॉक्स ही नहीं खुल रहे थे। ओपनएआई और एंथ्रोपिक ने भी माइक्रोसॉफ्ट 365 के टूल से जुड़ने में दिक्कत की बात कही, जिससे पता चलता है कि एआई प्लेटफॉर्म भी दूसरी कंपनियों के सॉफ्टवेयर पर टिके हैं।

नेटवर्क अपग्रेड में चूक और निर्भरता पर उठे सवाल

माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक गड़बड़ी पहले किए गए नेटवर्क कैपेसिटी अपग्रेड के दौरान पैदा हुई चूक से हुई, जो हाल के नेटवर्क बदलाव के बाद सामने आई। कंपनी ने साफ कहा कि इसका साइबर हमले या एआई एजेंटों से कोई लेना-देना नहीं था। एक्सचेंज ऑनलाइन के बारे में कंपनी ने बताया कि ऑटोमैटिक जांच के दौरान कई सर्वर अचानक उपलब्ध नहीं रहे। ग्लासगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेरेमी सिंगर के मुताबिक ईमेल बंद होने से कई कर्मचारियों को ऐसा लगा जैसे अचानक छुट्टी मिल गई, पर यह घटना याद दिलाती है कि हम एक ही कंपनी के डिजिटल ढांचे पर कितना टिक गए हैं। अमेरिका के बाहर कुछ सांसदों ने भी अमेरिकी टेक पर ज्यादा निर्भरता पर सवाल उठाए हैं।