माइक्रोसॉफ्ट: तो इस वजह से 74 देशों में मच गई थी अफरातफरी, सेवाओं के ठप होने के पीछे सामने आई ये बड़ी वजह

पिछले हफ्ते माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल और अन्य क्लाउड सेवाओं में आई वैश्विक दिक्कत के पीछे कई तकनीकी कारण थे। कंपनी ने बताया है कि आउटेज के चरम पर उसके नेटवर्किंग गेटवे के 80% से ज्यादा सर्वर ने काम करना बंद कर दिया था। इस समस्या की जड़ जुलाई में किए गए एक सॉफ्टवेयर बदलाव में छिपा बग था, जो तीन महीने से अधिक समय तक बिना किसी परेशानी के चलता रहा।

माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक, एक साथ तीन परिस्थितियां बनने से यह बग सक्रिय हुआ और देखते ही देखते सर्वर ठप होने लगे। कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट चार्ल्स लामाना ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने सेवाओं में आई रुकावट के लिए ग्राहकों से माफी भी मांगी।

जुलाई में किए गए बदलाव में छिपा था बग

लामाना के अनुसार, इस आउटेज की पहली वजह नेटवर्किंग गेटवे सर्वर के लिए तैयार किए गए एक सॉफ्टवेयर अपडेट में मौजूद गड़बड़ी थी। खास लोड की स्थिति में यह बग सर्वर पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालता था, जिससे वे जवाब देना बंद कर देते थे।

यह बदलाव जुलाई में लागू होना शुरू हुआ था और तीन महीने से अधिक समय तक दुनिया भर के सर्वर पर मौजूद रहा। इस दौरान कोई परेशानी सामने नहीं आई। कंपनी की लोड टेस्टिंग में भी यह खामी पकड़ में नहीं आई, क्योंकि परीक्षण पुराने और कम क्षमता वाले हार्डवेयर पर केंद्रित थे। जबकि यह बग ज्यादा प्रोसेसिंग कोर वाले नए सर्वर पर अधिक गंभीर असर डालता था।

टीम्स के ट्रैफिक ने बढ़ाया सर्वर पर दबाव

आउटेज की दूसरी वजह माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ट्रैफिक में बदलाव था। समस्या शुरू होने से करीब 15 घंटे पहले टीम्स को एक वैकल्पिक नेटवर्किंग गेटवे से हटाकर मुख्य गेटवे पर शिफ्ट किया गया था। यही गेटवे एक्सचेंज ऑनलाइन को भी सपोर्ट करता है, जो माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड ईमेल सेवा है।

इस बदलाव के बाद मुख्य गेटवे पर ट्रैफिक बढ़ गया और सर्वर पर काम का दबाव पहले से ज्यादा हो गया। कंपनी ने कहा कि इस तरह का ट्रैफिक शिफ्ट उसकी सामान्य ऑपरेशनल प्रक्रिया का हिस्सा है।

तीसरी वजह यह थी कि आउटेज से एक दिन पहले हुई एक अलग तकनीकी समस्या के कारण गेटवे की करीब 14% सर्वर क्षमता पहले से ही उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में बढ़े हुए ट्रैफिक और कम सर्वर क्षमता ने मिलकर जुलाई वाले सॉफ्टवेयर बग को सक्रिय कर दिया।

80% से ज्यादा सर्वर पड़ गए थे ठप

जब कुछ सर्वर ने जवाब देना बंद किया तो माइक्रोसॉफ्ट के ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ने यूजर्स के अनुरोध दूसरे सक्रिय सर्वर की ओर भेजने शुरू कर दिए। आमतौर पर यह व्यवस्था किसी सर्वर या नेटवर्क में खराबी आने पर सेवाओं को चालू रखने में मदद करती है।

हालांकि, इस बार समस्या उलटी पड़ गई। जो ट्रैफिक पहले कई सर्वर में बंटा हुआ था, वह अब कम सर्वर पर पहुंचने लगा। इससे बचे हुए सर्वर पर भी दबाव बढ़ा और वे एक-एक करके जवाब देना बंद करने लगे। इस तरह सर्वर से सर्वर तक समस्या फैलती गई।

लामाना ने बताया कि दो घंटे से भी कम समय में यह गड़बड़ी पूरे सर्वर नेटवर्क में फैल गई। आउटेज के सबसे गंभीर दौर में 80% से ज्यादा सर्वर अनरिस्पॉन्सिव हो गए थे। सामान्य तौर पर गेटवे के अलग-अलग हिस्सों को एक-दूसरे की समस्या से बचाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मौजूद रहती है, लेकिन एक अलग खामी के कारण इस बार यह व्यवस्था भी असरदार नहीं रही और परेशानी दुनिया भर में फैल गई।

टीम्स और वनड्राइव पहले हुए बहाल, आउटलुक में लगी ज्यादा देर

माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक, टीम्स, वनड्राइव, शेयरपॉइंट और ऑफिस ऐप्स को खराब गेटवे से हटाकर दूसरे सिस्टम पर चलाया जा सका। इसलिए इन सेवाओं को अपेक्षाकृत जल्दी बहाल कर दिया गया। आउटेज के ज्यादातर समय टीम्स की चैट और मीटिंग सुविधाएं भी काम कर रही थीं।

हालांकि, एक्सचेंज ऑनलाइन को इस तरह दूसरे गेटवे पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता था। यही वजह रही कि आउटलुक की ईमेल सेवाओं को बहाल करने में ज्यादा समय लगा। सर्वर दोबारा शुरू होते ही उन पर पहले से जमा ईमेल और दूसरे अनुरोधों का दबाव बढ़ जाता था, जिससे वे फिर से जवाब देना बंद कर देते थे।

कंपनी की ऑटोमैटिक रिकवरी व्यवस्था इतनी बड़े स्तर की खराबी से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। इसके अलावा, सॉफ्टवेयर में मौजूद बग कई महीने पुराना था, इसलिए उसे तुरंत हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान्य तरीके भी काम नहीं आए।

आखिरकार इंजीनियरों ने ऐसा अपडेट तैयार किया, जिससे सॉफ्टवेयर कोड को पुराने वर्जन की स्थिति में लौटाया जा सके। इसके लिए सर्वर के अलग-अलग समूहों को नेटवर्क से हटाया गया, उनमें बदलाव लागू किया गया और रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा चालू किया गया। कंपनी इस हफ्ते के अंत में घटना की विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट जारी करेगी।

भारत में एयरलाइंस और वित्तीय कंपनियां भी हुईं प्रभावित