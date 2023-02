Microsoft Bing: ChatGPT से लैस होगा माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग, यूजर का दावा-कंपनी ने शुरू की टेस्टिंग

माइक्रोसॉफ्ट के वेब सर्च इंजन बिंग को चैटजीपीटी से लैस करने को लेकर एक ट्विटर यूजर ने दावा किया है। @Nazmul60863192 नाम के एक यूजर के ट्वीटके अनुसार, कंपनी ने पहले ही बिंग सर्च इंजन पर चैटजीपीटी का परीक्षण शुरू कर दिया है, जिसका टैगलाइन "आपका एआई-संचालित सर्च इंजन" है, जिसे रचनात्मक और जटिल सवालों के जवाब देने में सक्षम किया गया है। ट्विटर यूजर ने इसकी पुष्टि के लिए दो स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं।

This morning I was experiencing the CHAT feature of Microsoft Bing search and then a few moments later disappeared it. pic.twitter.com/kSA7RMPmLy