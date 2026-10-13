मेटा ने लॉन्च किए म्यूज वंडर AI मॉडल्स: कोडिंग से लीगल-फाइनेंस तक मिनटों में निपटाएंगे जटिल काम, जानें खासियत

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली जागृति शुक्ला Tue, 13 Oct 2026 10:38 AM IST

सार टेक्नोलॉजी मेटा ने Muse Wonder और Muse Wonder Full नाम के दो नए AI मॉडल पेश किए हैं। कंपनी का दावा है कि ये मॉडल सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कानूनी दस्तावेज समझने, वित्तीय विश्लेषण करने और सॉफ्टवेयर बनाने जैसे जटिल काम भी संभाल सकते हैं, लेकिन इन मॉडल में ऐसा क्या खास है? और ये एआई के इस्तेमाल को कैसे बदल सकते हैं? आइए जानते हैं इनके बारे में सबकुछ विस्तार से...

मेटा ने पेश किए म्यूज वंडर और म्यूज वंडर फुल - फोटो : amarujala.com

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की दुनिया तेजी से बदल रही है, अब यह सिर्फ सवालों के जवाब तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। मेटा ने भी म्यूज वंडर और म्यूज वंडर फुल नाम के दो नए एआई मॉडल पेश किए हैं। कंपनी का दावा है कि ये मॉडल कानूनी दस्तावेज समझने, वित्तीय विश्लेषण करने और सॉफ्टवेयर बनाने जैसे जटिल काम कई चरणों में पूरा कर सकते हैं। यानी हर छोटे कदम के लिए अलग-अलग निर्देश देने के बजाय, यूजर एआई को कोई टास्क देकर उससे उस पर लगातार काम करने की उम्मीद कर सकते हैं। मेटा इन्हें पर्सनल सुपरइंटेलिजेंस की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहा है।

Muse Wonder और Muse Wonder Full क्या हैं ?

मेटा के अनुसार, ये उसके अब तक के सबसे सक्षम एआई मॉडल्स हैं। इन्हें व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन से जुड़े कई तरह के जटिल कामों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। जैसे की कानून से संबंधी कोई काम, वित्तीय विश्लेषण (फाइनेंशियल एनालिसिस) और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

आमतौर पर एआई से कोई काम कराने के लिए यूजर को सवाल पूछना या निर्देश पड़ता है और फिर जवाब के आधार पर अगला निर्देश देना पड़ता है। अब मेटा का कहना है कि उसके नए मॉडल इससे आगे बढ़कर लंबे समय तक चलने वाले मल्टी-स्टेप कार्य पूरे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, ये लीज यानी किराये या संपत्ति से जुड़े समझौते को समझने, इंश्योरेंस क्लेम के निपटारे में मदद करने या कोई एप्लिकेशन बनाने जैसे कामों में मददगार हो सकते हैं।

मार्क जकरबर्ग ने क्या कहा?

मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने इन मॉडलों को कंपनी के एआई प्रयासों में एक बड़ा माइलस्टोन बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि म्यूज वंडर हर व्यक्ति तक पर्सनल सुपरइंटेलिजेंस पहुंचाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। कंपनी का लक्ष्य एआई को लोगों के व्यक्तिगत और पेशेवर कामों में ज्यादा सक्षम मददगार बनाना है।

बेंचमार्क टेस्ट में कैसा रहा प्रदर्शन?

मेटा ने नए मॉडलों की क्षमताओं को दिखाने के लिए तीन बेंचमार्क के नतीजे भी साझा किए हैं। बता दें कि बेंचमार्क ऐसे टेस्ट होते हैं, जिनकी मदद से किसी खास काम में एआई के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है।

हार्वे LAB-AA (लीगल एजेंट बेंचमार्क):इसमें म्यूज वंडर फुल ने 13.1, म्यूज वंडर ने 10.0 और अन्य मॉडल (जैसे GPT-6 Astra) ने 8.6 का स्कोर हासिल किया। डीप एसडब्ल्यूई 1.1 (लॉन्ग-होराइजन कोडिंग):इस कोडिंग बेंचमार्क में म्यूज वंडर फुल ने 79.0 और म्यूज वंडर ने 78.8 अंक प्राप्त किए। ऑटोमेशन बेंच-AA (बिजनेस वर्कफ्लो):बिजनेस से जुड़े एंड-टू-एंड कामों में म्यूज वंडर फुल ने 45.4 और म्यूज वंडर ने 39.1 स्कोर किया। इस बेंचमार्क में भी म्यूज वंडर फुल का स्कोरम्यूज वंडर से ज्यादा रहा। ये सभी आंकड़े मेटा की ओर से साझा किए गए हैं।

एक्टिव मेमोरी और एक्टिव फोकस क्या करते हैं?

मेटा के नए एआई मॉडल में दो प्रमुख फीचर दिए गए हैं, जिनका मकसद लंबे और जटिल कामों को संभालने में मदद करना है।

एक्टिव मेमोरी : इस फीचर की मदद से AI बातचीत के दौरान जरूरी जानकारी याद रख सकता है। इससे किसी काम के बीच में पहले दी गई जानकारी को बार-बार दोहराने की जरूरत कम हो सकती है।

इस फीचर की मदद से AI बातचीत के दौरान जरूरी जानकारी याद रख सकता है। इससे किसी काम के बीच में पहले दी गई जानकारी को बार-बार दोहराने की जरूरत कम हो सकती है। एक्टिव फोकस:यह मॉडल को अपने लक्ष्य की दिशा में काम जारी रखने में मदद करता है। अगर कोई तरीका काम नहीं करता, तो मॉडल दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश कर सकता है और गलतियों से उबरते हुए काम आगे बढ़ा सकता है। इसके अलावा, ये मॉडल जरूरत पड़ने पर यूजर से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। किसी जरूरी कार्रवाई से पहले अनुमति मांगने की क्षमता भी इनमें शामिल है। इससे यूजर को यह तय करने में मदद मिल सकती है कि एआई को किस हद तक काम करने की अनुमति दी जाए।

कौन कर सकता है इन मॉडल्स का इस्तेमाल?

मेटा ने दोनों मॉडलों की उपलब्धता अलग-अलग रखी है।

म्यूज वंडर : यह डेवलपर्स और बिल्डर्स के लिए मेटा मॉडल एपीआई और म्यूज कोड पर उपलब्ध है।

: यह डेवलपर्स और बिल्डर्स के लिए मेटा मॉडल एपीआई और म्यूज कोड पर उपलब्ध है। म्यूज वंडर फुल:यह म्यूज कोड के सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है।

फिलहाल इनकी घोषित उपलब्धता मुख्य रूप से डेवलपर्स, बिल्डर्स और म्यूज कोड सब्सक्राइबर्स पर केंद्रित है। मेटा का अगला बड़ा कदम म्यूज वंडर को अपनी उपभोक्ता सेवाओं में विस्तार देना होगा, ताकि इसकी क्षमताएं ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें।

प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा पर कितना फोकस?

एआई को लंबे और जटिल काम सौंपने के साथ यह सवाल भी खास हो जाता है कि वह निजी जानकारी और संवेदनशील मामलों को कैसे संभालेगा। मेटा का कहना है कि इन मॉडलों को कुछ खास सुरक्षा नियमों के तहत ट्रेन किया गया है।

कंपनी के मुताबिक, इन्हें बिना अनुमति के निजी जानकारी साझा न करने, नुकसान पहुंचाने वाले अनुरोधों को अस्वीकार करने और साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। मेटा ने यह भी कहा है कि वह अतिरिक्त सुरक्षा मूल्यांकन से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट जारी करेगी। इन दावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए रिपोर्ट और स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन अहम होंगे।

आम यूजर्स के लिए क्या बदल सकता है?

अगर ये मॉडल वास्तविक परिस्थितियों में भरोसेमंद तरीके से काम करते हैं, तो दस्तावेज समझने, वित्तीय जानकारी का विश्लेषण करने, कारोबारी प्रक्रियाएं संभालने और सॉफ्टवेयर बनाने जैसे कामों में मदद मिल सकती है। एक्टिव मेमोरी और एक्टिव फोकस जैसी क्षमताएं लंबे कामों के दौरान बार-बार निर्देश देने की जरूरत भी कम कर सकती हैं।