फोन गुम हो जाए तो सबसे बड़ी चिंता नंबर की होती है, क्योंकि बैंक, यूपीआई और दूसरी सेवाओं के ओटीपी उसी पर आते हैं। राहत की बात यह है कि इसके लिए नया कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका टेलीकॉम ऑपरेटर उसी नंबर पर दूसरा सिम जारी कर सकता है, इसलिए न दोस्तों को नया नंबर बताना पड़ता है और न बैंक में अपडेट कराना पड़ता है। बस पहले पुराना सिम ब्लॉक कराना होगा, फिर स्टोर जाकर पहचान की जांच पूरी करनी होगी।

फोन खोते ही सबसे पहले करें ये काम

नया सिम लेने से पहले पुराना सिम ब्लॉक कराना जरूरी है, ताकि कोई और आपके नंबर का इस्तेमाल न कर सके। इसके लिए आप ऑपरेटर के कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं, पास के स्टोर जा सकते हैं या ऑनलाइन ब्लॉकिंग सेवा आजमा सकते हैं। सिम के साथ फोन को भी ब्लॉक कराना चाहिए। इसके लिए संचार साथी पोर्टल पर आईएमईआई ब्लॉक का अनुरोध किया जा सकता है, जिसके बाद कोई दूसरा सिम डालने पर भी हैंडसेट मोबाइल नेटवर्क से नहीं जुड़ेगा। इसमें फोन का आईएमईआई नंबर और पुलिस शिकायत की कॉपी लगेगी।

उसी नंबर पर नया सिम कैसे मिलेगा

पुराना सिम ब्लॉक होने के बाद उसी ऑपरेटर से बिना नंबर बदले रिप्लेसमेंट सिम मिल जाता है। आम तौर पर आपको किसी अधिकृत स्टोर पर जाकर डुप्लीकेट सिम मांगना होता है। साथ में वैध पहचान पत्र और अपना मोबाइल नंबर ले जाएं, ताकि स्टाफ आपकी जानकारी जांच सके। जांच पूरी होने के बाद नया सिम जारी होता है और कर्मचारी बताते हैं कि वह कब से चालू होगा। ध्यान रहे कि हर ऑपरेटर की प्रक्रिया बिल्कुल एक जैसी नहीं है, इसलिए आगे चारों कंपनियों का तरीका अलग-अलग समझ लें।

चारों ऑपरेटर में क्या है तरीका

जियो: 1800-889-9999 पर कॉल कर पुराना सिम अस्थायी रूप से सस्पेंड कराएं, फिर जियो स्टोर जाकर पहचान जांच कराएं और नया सिम लें।

1800-889-9999 पर कॉल कर पुराना सिम अस्थायी रूप से सस्पेंड कराएं, फिर जियो स्टोर जाकर पहचान जांच कराएं और नया सिम लें। एयरटेल : किसी दूसरे नंबर से कस्टमर केयर को कॉल कर नुकसान की जानकारी दें और सिम ब्लॉक कराएं, फिर एयरटेल स्टोर पर डुप्लीकेट सिम मांगें और पुलिस शिकायत की कॉपी साथ रखें।

: किसी दूसरे नंबर से कस्टमर केयर को कॉल कर नुकसान की जानकारी दें और सिम ब्लॉक कराएं, फिर एयरटेल स्टोर पर डुप्लीकेट सिम मांगें और पुलिस शिकायत की कॉपी साथ रखें। वीआई : ऑनलाइन सिम-ब्लॉकिंग सुविधा में नंबर डालें, रजिस्टर्ड वैकल्पिक नंबर या ईमेल पर आए ओटीपी से पुष्टि करें, फिर वीआई स्टोर जाकर नया सिम लें।

: ऑनलाइन सिम-ब्लॉकिंग सुविधा में नंबर डालें, रजिस्टर्ड वैकल्पिक नंबर या ईमेल पर आए ओटीपी से पुष्टि करें, फिर वीआई स्टोर जाकर नया सिम लें। बीएसएनएल : बीएसएनएल नंबर से 1503 या दूसरे नेटवर्क से 1800-180-1503 डायल कर सिम ब्लॉक कराएं, फिर अपने इलाके का ग्राहक सेवा केंद्र पता कर वहां पहचान पत्र के साथ जाएं।

: बीएसएनएल नंबर से 1503 या दूसरे नेटवर्क से 1800-180-1503 डायल कर सिम ब्लॉक कराएं, फिर अपने इलाके का ग्राहक सेवा केंद्र पता कर वहां पहचान पत्र के साथ जाएं। हर स्टोर पर नया सिम लेते वक्त कर्मचारी से पूछ लें कि वह कब चालू होगा।

दस्तावेज और जरूरी सावधानियां

स्टोर जाते समय आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसा कोई मूल सरकारी पहचान पत्र साथ रखें। फोन चोरी हुआ हो तो पुलिस शिकायत की कॉपी भी लग सकती है। वीआई के मुताबिक पुराना सिम ब्लॉक करने के 90 दिन के भीतर नया सिम ले लेना चाहिए, वरना आप अपने नंबर तक पहुंच खो सकते हैं। वीआई यह भी बताता है कि रिप्लेसमेंट सिम लेने पर आपका मौजूदा रिचार्ज प्लान, बैलेंस और सेवाएं बनी रहती हैं। बीएसएनएल की जरूरतें टेलीकॉम सर्कल के हिसाब से बदल सकती हैं, इसलिए जाने से पहले कस्टमर केयर से दस्तावेज की पुष्टि कर लें।

एक्टिवेशन और 24 घंटे का इंतजार

नया सिम लेते ही वह तुरंत चालू हो जाए, यह जरूरी नहीं है। एक्टिवेशन में कितना समय लगेगा, यह ऑपरेटर पर निर्भर करता है। लेकिन एक पाबंदी सभी नेटवर्क पर लागू है। दूरसंचार विभाग के नियमों के तहत दोबारा जारी हुए सिम पर एसएमएस सेवा एक्टिवेशन के बाद पहले 24 घंटे बंद रहती है। यानी इस दौरान आप एसएमएस से ओटीपी नहीं पा सकेंगे। इसलिए बैंकिंग या यूपीआई से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो उसे इसी हिसाब से सोचकर चलें। सिम चालू होने के बाद आप अपना पुराना नंबर पहले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।