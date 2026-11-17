कर्नाटक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, डीप टेक और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी वैश्विक पहचान मजबूत करना चाहता है। राज्य के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को 29वें बंगलूरू टेक समिट का उद्घाटन करते हुए निवेश और टेक्नोलॉजी सेक्टर को लेकर सरकार की योजनाएं साझा कीं।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक अपने मजबूत रिसर्च संस्थानों, स्टार्टअप इकोसिस्टम और कुशल युवाओं के दम पर इन क्षेत्रों में दुनिया का प्रमुख केंद्र बनने की तैयारी कर रहा है। इस साल समिट की थीम 'एआई एंड बियॉन्ड' रखी गई है। इसमें 75 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पिछले साल 57 देशों ने भाग लिया था।

भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात में कर्नाटक की बड़ी हिस्सेदारी

डीके शिवकुमार के मुताबिक, भारत के सॉफ्टवेयर और सर्विसेज एक्सपोर्ट से होने वाली हर पांच डॉलर की कमाई में से दो डॉलर कर्नाटक से आते हैं। पिछले साल राज्य का इस क्षेत्र में योगदान करीब 173 अरब डॉलर रहा।

वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में कर्नाटक को 9.4 अरब डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) मिला। यह इस अवधि में भारत में आए कुल FDI का 26.7% था। बंगलूरू में 1,000 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, 2025 में 30 से ज्यादा नए सेंटर शुरू हुए, जिनमें एक अरब डॉलर से अधिक का निवेश आया।

24 हजार से ज्यादा स्टार्टअप, एआई यूनिवर्सिटी की तैयारी

कर्नाटक में 24,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के हर पांच यूनिकॉर्न में से करीब दो की शुरुआत कर्नाटक में हुई है। बंगलूरू को टेक्नोलॉजी सेक्टर में 4.4 अरब डॉलर की फंडिंग मिली है, जबकि राज्य के स्टार्टअप अब तक कुल मिलाकर करीब 79 अरब डॉलर जुटा चुके हैं।

डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार की 'एलिवेट नेक्स्ट' पहल के तहत एक करोड़ रुपये तक की ग्रांट दी जा रही है। पिछले साल से अब तक 33 स्टार्टअप को 30 करोड़ रुपये की इक्विटी-फ्री फंडिंग मिल चुकी है। इसके अलावा, सरकार का डीप टेक एक्सेलरेटर 'इनोवर्स' अगले पांच साल में 35 ग्रोथ-स्टेज स्टार्टअप को सपोर्ट करेगा।

शिवकुमार ने यह भी बताया कि सरकार देश की पहली सरकार-संचालित एआई यूनिवर्सिटी बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके साथ एक एआई हब तैयार किया जाएगा, जहां स्टार्टअप, रिसर्चर और कंपनियां मिलकर काम कर सकेंगे। आईआईआईटी रायचूर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए उत्तर कर्नाटक के 13 जिलों तक एआई से जुड़ी तकनीक और उसके इस्तेमाल को पहुंचाने की योजना है।

सेमीकंडक्टर सेक्टर में 23 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश

मुख्यमंत्री के अनुसार, बंगलूरू और मैसूरू में रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं विकसित करने के लिए वैश्विक कंपनियां 23,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चार क्लस्टर भी तैयार किए जाएंगे। इनमें कंपनियों को जमीन, बिजली, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कुशल कर्मचारी उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।

शिवकुमार ने वैश्विक निवेशकों और इनोवेटर्स को कर्नाटक के साथ साझेदारी करने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार टैलेंट, नीतियां और सहयोग उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। सरकार का लक्ष्य ऐसी तकनीक और इंडस्ट्री विकसित करना है, जो सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के काम आए।