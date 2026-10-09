आईएमसी 2026: 6 लाख गांवों में बिना केबल इंटरनेट पहुंचाएगी जियो, अंतरिक्ष में भेजेगी 1600 सैटेलाइट

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Fri, 09 Oct 2026 10:23 AM IST

सार टेक्नोलॉजी रिलायंस जियो ने देश के दूर-दराज के इलाकों तक नेटवर्क पहुंचाने के लिए अंतरिक्ष की ओर कदम बढ़ाने का प्लान पेश किया है। कंपनी करीब 1,600 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट और 23 ग्राउंड स्टेशन के जरिए 6 लाख से ज्यादा गांवों को कनेक्टिविटी देने की योजना बना रही है। इसमें समुद्री क्षेत्र, द्वीप और सीमावर्ती इलाके भी शामिल हैं। हालांकि, यह अभी प्रस्तावित योजना है।

आईएमसी में जियो ने किया मेगा प्लान का खुलासा। - फोटो : PTI

देश के उन इलाकों तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचाना आसान नहीं है, जहां टावर लगाना या फाइबर बिछाना मुश्किल है। इनमें दूर-दराज के गांव, द्वीप, समुद्री क्षेत्र और सीमावर्ती इलाके शामिल हैं। अब रिलायंस जियो इन जगहों तक कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए अंतरिक्ष-आधारित नेटवर्क की योजना बना रहा है। कंपनी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2026 में करीब 1,600 सैटेलाइट और 23 ग्राउंड स्टेशन वाला अपना प्रस्तावित प्लान पेश किया है।

6 लाख से ज्यादा गांवों तक पहुंचाने का लक्ष्य

जियो के इस प्लान का मकसद जमीन पर मौजूद मोबाइल और फाइबर नेटवर्क के साथ सैटेलाइट कनेक्टिविटी को जोड़ना है। कंपनी की योजना 6 लाख से ज्यादा गांवों तक नेटवर्क पहुंचाने की है। इसमें ऐसे इलाके भी शामिल हैं, जहां मौजूदा नेटवर्क का विस्तार करना चुनौतीपूर्ण है।

कंपनी के मुताबिक, उसका लक्ष्य जमीन और समुद्री क्षेत्रों में व्यापक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। दूरदराज के गांवों के अलावा द्वीपों और सीमावर्ती चौकियों पर भी इस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है।

अंतरिक्ष में होंगे करीब 1,600 सैटेलाइट

जियो की प्रस्तावित योजना में लगभग 1,600 लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट शामिल हैं। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में रहकर नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

इस नेटवर्क को जमीन पर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने के लिए भारत में 23 ग्राउंड स्टेशन बनाने की योजना भी है। ये स्टेशन सैटेलाइट नेटवर्क और धरती पर मौजूद कम्युनिकेशन सिस्टम के बीच कड़ी का काम करेंगे।

जियो का इरादा सैटेलाइट नेटवर्क को अपने मौजूदा मोबाइल और फाइबर नेटवर्क के साथ जोड़ने का है। इससे कंपनी जमीन पर टावर और फाइबर की पहुंच सीमित होने वाले क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर सकेगी।

गांवों से लेकर समुद्र और सीमा तक होगा इस्तेमाल

जियो ने इस नेटवर्क के संभावित इस्तेमाल के कई क्षेत्र बताए हैं। इनमें कंपनियों के कामकाज, दूरदराज की साइट्स, विमानन, समुद्री गतिविधियां, सरकारी सेवाएं, रक्षा और आपदा के दौरान कम्युनिकेशन शामिल हैं।

कंपनी की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे डिवाइस पर कॉलिंग जैसी सुविधाओं को भी इस विजन का हिस्सा बनाने की है। हालांकि, इन सेवाओं की उपलब्धता और उनके काम करने के तरीके से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

भारत में ही तैयार होगा पूरा सिस्टम

जियो ने अपने इस प्लान को ‘सोवरेन सैटेलाइट कनेक्टिविटी’ का नाम दिया है। इसके तहत कंपनी डिजाइन, इंजीनियरिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, लॉन्च, तैनाती और संचालन जैसी गतिविधियों की पूरी वैल्यू चेन भारत में रखने की बात कर रही है।

इसका मकसद सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए घरेलू तकनीकी क्षमता विकसित करना है। हालांकि, कंपनी ने अभी इस पूरे नेटवर्क को तैयार करने की समयसीमा या इसकी लागत का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया है।

अभी प्रस्तावित है जियो का सैटेलाइट नेटवर्क

नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की थीम ‘स्केल विदाउट बाउंड्रीज’ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इस आयोजन के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में तकनीक और कनेक्टिविटी को पारंपरिक सीमाओं से आगे ले जाने पर जोर दिया जा रहा है।

जियो की सैटेलाइट योजना इसी दिशा में एक प्रस्ताव है। फिलहाल 1,600 सैटेलाइट और 23 ग्राउंड स्टेशन का नेटवर्क तैयार करने की योजना पेश की गई है। इसे लागू करने की समयसीमा और आम यूजर्स को सेवा कब से मिलेगी, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। इसलिए इसे शुरू हो चुकी सर्विस के बजाय कंपनी के प्रस्तावित नेटवर्क प्लान के तौर पर देखना चाहिए।