QR कोड देखेगा चश्मा, आवाज से होगा भुगतान: IMC 2026 में जियो ने दिखाए कमाल के एआई वियरेबल्स, कैसे करेंगे काम?

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली जागृति शुक्ला Sat, 10 Oct 2026 05:10 PM IST

सार टेक्नोलॉजी सोचिए, आपको कहीं पेमेंट करना हो, लेकिन अपने जेब से फोन निकालने और क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत ही न पड़े। तो अब ऐसा संभव है। दरअसल, जियो ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2026 में ऐसे एआई वियरेबल्स दिखाए हैं, जिनमें कैमरा ग्लास, ऑडियो ग्लास और ईयरफोन शामिल हैं। कैमरा ग्लास से आवाज के जरिए UPI पेमेंट करने के साथ लाइव ट्रांसलेशन, एआई नोट टेकिंग और क्रिकेट कमेंट्री जैसे फीचर्स भी मिलेंगे, लेकिन यह पेमेंट सिस्टम कैसे काम करेगा? इसकी लिमिट कितनी होगी? आइए जानते हैं इस लेख में...

जियो ने पेश किया शानदार एआई वियरेबल्स - फोटो : जियो

दुकान पर सामान खरीदने के बाद पेमेंट करने के लिए अब तक आप फोन निकालते हैं, उसे अनलॉक करते हैं, यूपीआई एप खोलते हैं और फिर क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, लेकिन सोचिए कि फोन आपकी जेब में ही रहे और सामने लगे QR कोड से पेमेंट आपके चश्मे की मदद से हो जाए। रिलायंस जियो ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2026 में अपनी AI वियरेबल रेंज दिखाकर इसी तरह के अनुभव की झलक दी है। इस रेंज में कैमरा ग्लास, ऑडियो ग्लास और ईयरफोन शामिल हैं। इनमें एआई वॉयस असिस्टेंट, भारतीय भाषाओं का सपोर्ट, लाइव ट्रांसलेशन, मीटिंग नोट्स और लाइव क्रिकेट कमेंट्री जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

चश्मे से कैसे होगा UPI पेमेंट?

जियो के एआई वियरेबल्स में सबसे खास फीचर दिया गया है, जिसका नाम है स्कैन एंड पे। इसके जरिए कैमरा ग्लास सामने मौजूद यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन कर सकेगा। इसके बाद यूजर वॉयस कमांड देगा और कन्फर्मेशन के बाद पेमेंट पूरा हो सकेगा।

इसका मकसद पेमेंट के दौरान फोन निकालने, उसे अनलॉक करने, एप खोलने और क्यूआर कोड स्कैन करने जैसे कई स्टेप कम करना है। यानी यूजर चश्मे की मदद से पेमेंट की प्रक्रिया को आसान बना सकेगा। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बिना किसी पुष्टि के अपने आप पैसे कट जाएंगे। बताए गए तरीके में यूजर की वॉयस कमांड और पेमेंट कन्फर्मेशन शामिल हैं।

UPI Circle से एक बार में कितना हो सकेगा पेमेंट?

इस फीचर में यूपीआई सर्कल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके तहत एक बार में पांच हजार तक का भुगतान किया जा सकता है, जबकि मासिक सीमा 15 हजार है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये सीमाएं जियो की ओर से तय नहीं की गई हैं। ये यूपीआई सर्कल के नियमों के तहत लागू होती हैं। इसलिए चश्मे से पेमेंट का अनुभव आसान होने के बावजूद भुगतान की सीमा संबंधित नियमों के मुताबिक ही रहेगी।

अलग-अलग भारतीय भाषाओं में होगी बातचीत

जियो के एआई ग्लासेस का एक और अहम फीचर लाइव ट्रांसलेशन है। इसकी मदद से अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक-दूसरे की बात समझ सकेंगे। जैसे मान लीजिए, एक व्यक्ति हिंदी में बात करे और दूसरा किसी दूसरी भारतीय भाषा में जवाब दे, तो एआई उनकी बातचीत को समझने और भाषा का अनुवाद करने में मदद कर सकता है। इसका उद्देश्य भाषा की वजह से बातचीत में आने वाली परेशानी को कम करना है। जियो का जोर भारतीय भाषाओं पर भी है, ताकि लोग अपनी भाषा में AI और डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल कर सकें।

मीटिंग में काम आएगा एआई नोट टेकिंग फीचर

साथ ही ऑफिस की मीटिंग या किसी जरूरी बातचीत के दौरान कई बार अहम बातें छूट जाती हैं। ऐसे में एआई नोट टेकिंग फीचर उपयोगी हो सकता है। इस फीचर का मकसद बातचीत के दौरान जरूरी जानकारी को नोट करने में मदद करना है, ताकि यूजर को हर बात हाथ से लिखने की जरूरत कम पड़े। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए काम आ सकती है, जिन्हें दिनभर कई मीटिंग में शामिल होना पड़ता है।

चलते-फिरते सुन सकेंगे लाइव क्रिकेट कमेंट्री

जियो ने इन वियरेबल्स में लाइव क्रिकेट कमेंट्री जैसे फीचर का भी प्रदर्शन किया है। इससे यूजर दूसरे काम करते हुए भी मैच से जुड़ी जानकारी सुन सकता है। इस तरह ऑफिस की मीटिंग, रोजमर्रा के काम या बाहर आने-जाने के दौरान बार-बार फोन की स्क्रीन देखने की जरूरत कम करने की कोशिश की गई है।

एआई वॉयस असिस्टेंट भी मिलेगा

जियो की पर्सनल एआई वियरेबल रेंज में एआई वॉयस असिस्टेंट भी शामिल है। इसका मकसद यूजर को आवाज के जरिए एआई से बातचीत करने और अलग-अलग कामों में मदद लेने की सुविधा देना है। इस तरह एआई का इस्तेमाल केवल मोबाइल स्क्रीन पर सवाल लिखने या जवाब पढ़ने तक सीमित नहीं रहेगा। यूजर आवाज के जरिए फीचर्स का इस्तेमाल कर सकेगा। हालांकि, अलग-अलग सुविधाएं किस तरह काम करेंगी, यह डिवाइस और उपलब्ध सेवाओं पर निर्भर करेगा।

कैमरा ग्लास, ऑडियो ग्लास और ईयरफोन भी दिखाए

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में जियो ने अपनी पर्सनल एआई वियरेबल रेंज के तहत तीन तरह के डिवाइस दिखाए, इसमें कैमरा ग्लास, ऑडियो ग्लास और ईयरफोन शामिल है। इनमें स्कैन एंड पे, AI वॉयस असिस्टेंट, मल्टी-इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट, लाइव ट्रांसलेशन, एआई नोट टेकिंग और लाइव क्रिकेट कमेंट्री जैसे फीचर्स शामिल हैं। हालांकि, दिए गए विवरण में इन डिवाइस की कीमत, बिक्री की तारीख और सभी फीचर्स की उपलब्धता की जानकारी नहीं दी गई है।

रोजाना के काम आसान करने पर जियो का जोर

जियो के अनुसार, इन वियरेबल्स का मकसद एआई की मदद से लोगों की प्रोडक्टिविटी और जानकारी तक पहुंच बढ़ाना और रोजमर्रा के काम आसान करना है। कंपनी खास तौर पर आवाज और भारतीय भाषाओं के जरिए एआई को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती है। स्मार्ट ग्लासेस का विचार नया नहीं है, लेकिन यूपीआई पेमेंट, भारतीय भाषाओं में लाइव ट्रांसलेशन, मीटिंग नोट्स और क्रिकेट कमेंट्री जैसे फीचर्स इसे भारतीय यूजर्स की जरूरतों से जोड़ते हैं।