मोबाइल डेटा खत्म होने की चिंता अब जियो के कुछ ग्राहकों के लिए पीछे छूट सकती है। कंपनी ने अपने हैप्पी न्यू ईयर 2.0 ऑफर के तहत 399 रुपये और 3,999 रुपये वाले प्रीपेड प्लान से रोजाना 2.5GB की सीमा हटाने का एलान किया है। दोनों प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस मिलते रहेंगे, साथ में कुछ डिजिटल सेवाएं भी जुड़ी हैं। जो ग्राहक पूरा रिचार्ज नहीं करना चाहते, उनके लिए 15, 25 और 50 रुपये के छोटे ऐड-ऑन भी लाए गए हैं।

399 और 3,999 वाले प्लान में क्या बदला

असल बदलाव नए रिचार्ज की कीमत में नहीं, डेटा की शर्त में है। 399 रुपये का प्लान 28 दिन चलता है, जबकि 3,999 रुपये वाला पूरे 365 दिन। दोनों में अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और रोज 100 एसएमएस मिलेंगे। पहले ग्राहकों को हर दिन 2.5GB की सीमा में चलना पड़ता था और कोटा खत्म होने पर अगले दिन का इंतजार करना पड़ता था। अब बड़ी फाइल डाउनलोड करने, वीडियो देखने, ऑनलाइन गेम खेलने या फोटो का बैकअप लेने वालों को अपना इस्तेमाल गिनकर नहीं चलाना होगा। दोनों प्लान में 50GB जियोएआईक्लाउड स्टोरेज भी बताया गया है।

कैनवा प्रो का फायदा, पर शर्तों के साथ

399 वाले प्लान में 12 महीने का कैनवा प्रो मिलता है, जिसकी कीमत जियो ने 4,000 रुपये बताई है। 3,999 वाले प्लान में कैनवा प्रो लाइट है, जिसकी कीमत 1,590 रुपये बताई गई है। जियो के ऑफर पेज के मुताबिक पात्र ग्राहक को योग्य प्लान से रिचार्ज करना होगा, माईजियो में साइन-इन करके कैनवा बैनर चुनना होगा और फिर रजिस्टर करना होगा। यह ऑफर एक मोबाइल नंबर पर एक ही बार मिलेगा। जो लोग पहले कैनवा का पेड सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, वे इस ऑफर के पात्र नहीं हैं। सब्सक्रिप्शन चालू रखने के लिए ऑफर अवधि में एक पात्र जियो 5G प्लान भी सक्रिय रखना होगा। यानी रिचार्ज के साथ कैनवा अपने-आप चालू नहीं होता।

प्लान और एड-ऑन

399 रुपये: 28 दिन, अनलिमिटेड 4G-5G डेटा, 12 महीने कैनवा प्रो, जियोहॉटस्टार (मोबाइल, हॉलीवुड कंटेंट के साथ), जियोगेम्स मोबाइल सब्सक्रिप्शन।

28 दिन, अनलिमिटेड 4G-5G डेटा, 12 महीने कैनवा प्रो, जियोहॉटस्टार (मोबाइल, हॉलीवुड कंटेंट के साथ), जियोगेम्स मोबाइल सब्सक्रिप्शन। 3,999 रुपये: 365 दिन, अनलिमिटेड 4G-5G डेटा, कैनवा प्रो लाइट, जियोहॉटस्टार (मोबाइल) और जियोटीवी के जरिए फैनकोड।

365 दिन, अनलिमिटेड 4G-5G डेटा, कैनवा प्रो लाइट, जियोहॉटस्टार (मोबाइल) और जियोटीवी के जरिए फैनकोड। 15 रुपये: एक दिन के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा, पहले से उपलब्ध।

एक दिन के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा, पहले से उपलब्ध। 25 रुपये: दो दिन के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा, 24 नवंबर 2026 से उपलब्ध।

दो दिन के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा, 24 नवंबर 2026 से उपलब्ध। 50 रुपये: रात 12 से सुबह 5 बजे तक अनलिमिटेड 4G-5G डेटा, 28 दिन की वैधता, 26 नवंबर से उपलब्ध।

रात 12 से सुबह 5 बजे तक अनलिमिटेड 4G-5G डेटा, 28 दिन की वैधता, 26 नवंबर से उपलब्ध। जियो के मुताबिक एड-ऑन में डाउनलोड लिमिट, स्पीड थ्रॉटलिंग या इस्तेमाल की सीमा नहीं है।

3,999 रुपये का प्लान महीने के हिसाब से करीब 333.25 रुपये बैठता है, पर पूरा पैसा एक साथ देना होगा।

रात का पैक और छोटे वाउचर किसके काम के

15 और 25 रुपये के वाउचर उन ग्राहकों के लिए हैं, जिन्हें थोड़े समय के लिए ज्यादा 5G डेटा चाहिए, जैसे सफर में या कोई बड़ी फाइल डाउनलोड करते वक्त। ये पूरे प्रीपेड प्लान नहीं, सिर्फ एड-ऑन हैं, इसलिए खरीदने से पहले माईजियो में दिख रही शर्तें देख लेनी चाहिए। 50 रुपये का नाइट पैक रात 12 से सुबह 5 बजे तक अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा देता है और 28 दिन चलता है। गेम अपडेट करने, फोटो-वीडियो बैकअप लेने या देर रात कुछ देखने वालों के लिए यह काम का हो सकता है। लेकिन दिन के वक्त इससे कोई अतिरिक्त डेटा नहीं मिलेगा, इसलिए दफ्तर के घंटों में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों को इससे राहत नहीं मिलेगी।

कब मिलेंगे और किसे चुनें

जियो ये बदलाव चरणों में ला रहा है। 399 और 3,999 रुपये वाले प्लान और 25 रुपये का एड-ऑन 24 नवंबर 2026 से रिचार्ज के लिए उपलब्ध हैं, 15 रुपये का पैक पहले से चालू है और 50 रुपये का नाइट पैक 26 नवंबर से आएगा। ग्राहक माईजियो एप, जियो की वेबसाइट, जियो स्टोर और अधिकृत रिटेल दुकानों से रिचार्ज कर सकते हैं। कंपनी सूत्रों के मुताबिक नया रिचार्ज मौजूदा प्लान खत्म होने के बाद चालू होगा। कम अवधि और ऊंचे कैनवा टियर के लिए 399 रुपये वाला प्लान ठीक बैठता है, जबकि सालभर की वैधता चाहिए तो 3,999 वाला। चुनाव इस पर निर्भर है कि वैधता कितनी चाहिए, डेटा कितना खर्च होता है और बंडल सेवाएं कितनी काम आएंगी।