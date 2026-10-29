जियो का जबरदस्त प्लान: 84 दिन तक रोज 3GB डेटा और नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, साथ में मिलेंगे एआई के कई फायदे

Jio Prepaid Plans: क्या आप भी बार-बार रिचार्ज कराने से परेशान हैं और बंपर डेटा के साथ ओटीटी का मजा लेना चाहते हैं? रिलायंस जियो (Reliance Jio) का 1,799 रुपये वाला प्रीपेड प्लान आपकी यह तलाश पूरी कर सकता है। आइए इस धांसू प्लान के सभी फायदों के बारे में जानते हैं।

अगर आप रिलायंस जियो (Reliance Jio) के ग्राहक हैं और इंटरनेट का भारी इस्तेमाल करते हैं, तो कंपनी का 1,799 रुपये वाला प्रीपेड रिचार्ज प्लान आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस साबित हो सकता है। यह प्लान उन यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिन्हें न सिर्फ ढेर सारा डेटा चाहिए, बल्कि जो फिल्मों, वेब सीरीज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के भी शौकीन हैं। आइए इस 'वैल्यू फॉर मनी' प्लान के सभी प्रीमियम बेनिफिट्स पर एक नजर डालते हैं।

Jio के ₹1,799 वाले प्लान में क्या-क्या मिलता है?

जियो का यह प्रीपेड प्लान उन यूजर्स के लिए उपयोगी हो सकता है, जिन्हें रोजाना ज्यादा इंटरनेट डेटा चाहिए और जो मोबाइल पर फिल्में व वेब सीरीज भी देखते हैं। इसकी वैलिडिटी 84 दिनों की है। प्लान के मुख्य फायदे इस तरह हैं:

- कीमत: ₹1,799

- वैलिडिटी: 84 दिन

- डेली डेटा: 3GB हाई-स्पीड डेटा

- कुल डेटा: 252GB

- कॉलिंग: सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग

- SMS: रोज 100 SMS

- OTT सब्सक्रिप्शन: Netflix Basic

- अन्य फायदे: JioTV और JioAICloud का एक्सेस

रोजाना मिलने वाला 3GB हाई-स्पीड डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड घटकर 64Kbps रह जाती है। ऐसे में डेटा खत्म होने पर इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन वीडियो स्ट्रीमिंग और बड़ी फाइल डाउनलोड करने जैसे काम धीमे हो सकते हैं।

प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी

इस प्लान में योग्य यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी मिलता है। हालांकि, इसका लाभ हर यूजर को अपने आप नहीं मिलेगा। इसके लिए 5G सपोर्ट वाला स्मार्टफोन, संबंधित इलाके में जियो का 5G नेटवर्क और कंपनी की तय पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी है।

अगर आप 5G नेटवर्क और पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, तो आपको अतिरिक्त 5G डेटा का फायदा मिल सकता है। रिचार्ज करने से पहले अपने नंबर पर उपलब्ध बेनिफिट्स की जांच करना बेहतर रहेगा।

Netflix Basic और JioTV का भी एक्सेस

जियो के ₹1,799 वाले प्लान की एक खासियत इसमें मिलने वाला Netflix Basic सब्सक्रिप्शन है। इसके जरिए यूजर्स नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध फिल्में और वेब सीरीज देख सकते हैं। प्लान में JioTV का एक्सेस भी शामिल है, जिससे यूजर्स उपलब्ध टीवी कंटेंट देख सकते हैं।

इसके अलावा JioAICloud की सुविधा मिलती है। इसमें 50GB फ्री क्लाउड स्टोरेज दी जा रही है, जहां यूजर्स अपनी फाइलें और अन्य डिजिटल कंटेंट स्टोर कर सकते हैं।

Google Gemini Pro और Canva Pro Lite का फायदा

इस प्लान में मनोरंजन के साथ AI और डिजाइन से जुड़े फायदे भी शामिल हैं। दी गई जानकारी के मुताबिक, यूजर्स को 18 महीने का Google Gemini Pro प्लान मिलता है, जिसकी बताई गई कीमत ₹35,100 है। इसके साथ 5,000GB क्लाउड स्टोरेज और Nano Banana जैसे AI फीचर्स का फायदा भी बताया गया है।

प्लान में 12 महीने का Canva Pro Lite सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। इससे यूजर्स को डिजाइन और क्रिएटिव कंटेंट तैयार करने वाले टूल्स का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है।

हालांकि, Google Gemini Pro, क्लाउड स्टोरेज, Nano Banana और Canva Pro Lite से जुड़े फायदों पर लागू शर्तों और एक्टिवेशन की जानकारी रिचार्ज से पहले जियो के आधिकारिक प्लान विवरण में जांच लें।

क्या Jio का ₹1,799 वाला प्लान आपके लिए सही है?

अगर आपको रोजाना ज्यादा डेटा चाहिए, Netflix पर फिल्में और वेब सीरीज देखते हैं और AI टूल्स का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जियो का यह प्लान विचार करने लायक है। इसमें 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ कॉलिंग, SMS और कई डिजिटल सेवाओं का एक्सेस मिलता है। लेकिन रिचार्ज करने से पहले यह जरूर देखें कि Netflix और अन्य सब्सक्रिप्शन आपके लिए किस तरह उपलब्ध होंगे और क्या सभी अतिरिक्त फायदे आपके नंबर पर लागू हैं।