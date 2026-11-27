भारत में चल रहे ब्लैक फ्राइडे सेल 2026 (Black Friday Sale 2026) के दौरान एपल के प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर शानदार डील्स देखने को मिल रही हैं। प्रमुख ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर्स पर iPhone 18 Pro और iPhone 17 Pro दोनों ही मॉडल्स पर अलग-अलग तरह के डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स, कैशबैक और एक्सचेंज बोनस दिए जा रहे हैं।

iPhone 18 Pro और iPhone 17 Pro: ब्लैक फ्राइडे सेल में किस प्लेटफॉर्म पर क्या है ऑफर?

विजय सेल्स: यहां iPhone 18 Pro (256GB) ₹1,64,900 की एमआरपी के मुकाबले लगभग ₹1,60,990 में मिल रहा है। वहीं, iPhone 17 Pro (256GB, कॉस्मिक ऑरेंज) को ₹1,26,900 की कीमत पर लिस्ट किया गया है, जिस पर अतिरिक्त बैंक कार्ड ऑफर्स भी उपलब्ध हैं।

फ्लिपकार्ट: फ्लिपकार्ट पर iPhone 18 Pro की कीमत करीब ₹1,60,900 रखी गई है, लेकिन एक्सिस बैंक और एसबीआई क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट के बाद इसकी प्रभावी कीमत ₹1,57,000 से भी नीचे आ सकती है। दूसरी तरफ, iPhone 17 Pro लगभग ₹1,34,900 में लिस्टेड है, जिस पर पुराने फोन के एक्सचेंज से अतिरिक्त बचत की जा सकती है।

क्रोमा: क्रोमा ने iPhone 18 Pro को अपनी स्टैंडर्ड कीमत ₹1,64,900 पर ही लिस्ट किया है, हालांकि स्टोर की उपलब्धता के आधार पर कुछ प्रमोशनल ऑफर्स मिल सकते हैं। असली धमाका iPhone 17 Pro पर है, जो यहां ₹1,26,990 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। चुनिंदा स्टोर्स पर इन-स्टोर ब्लैक फ्राइडे डील्स, एक्सचेंज बोनस और बैंक कैशबैक मिलाकर इसकी प्रभावी कीमत ₹94,490 तक नीचे लाई जा सकती है।

अमेजन इंडिया: अमेजन पर iPhone 18 Pro (256GB - ब्लैक) को ₹1,60,990 की कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसके साथ ही iPhone 17 Pro अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट्स भी उपलब्ध हैं, जिनमें से चुनिंदा 1TB वेरिएंट की कीमत लगभग ₹1,70,900 रखी गई है।

iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro: फीचर्स में क्या है अंतर?

लेटेस्ट iPhone 18 Pro में एपल का नया A20 Pro प्रोसेसर और 48MP प्रो फ्यूजन कैमरा सिस्टम के तहत वेरिएबल-अपर्चर मेन कैमरा मिलता है। इसमें पहले से छोटा डायनामिक आइलैंड है, इसका वजन 211 ग्राम है और यह 34 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक देता है।

दूसरी ओर, iPhone 17 Pro में A19 Pro चिप दी गई है। इसका वजन 204 ग्राम है और यह 31 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक ऑफर करता है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में 6.3-इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले (120Hz ProMotion के साथ) और सेल्फी के लिए 18MP का सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा मिलता है।

किस पर मिल रही है बड़ी छूट?

साफ तौर पर, सबसे बड़ी बचत iPhone 17 Pro पर मिल रही है, जहां सीधी कटौती और ऑफर्स के बाद इसे 1 लाख रुपये से भी कम कीमत में खरीदा जा सकता है। वहीं, अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट हार्डवेयर और बेहतर कैमरा चाहते हैं, तो iPhone 18 Pro पर भी 4,000 से 8,000 रुपये तक के ऑफर्स का फायदा उठाया जा सकता है। खरीदारी करने से पहले चेकआउट पेज पर फाइनल कीमत, बैंक कार्ड की शर्तों और एक्सचेंज वैल्यू की जांच जरूर कर लें।