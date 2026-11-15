हुवावे मेट एक्स8: 8.15 इंच की बड़ी डिस्प्ले के साथ आएगा नया फोल्डेबल फोन, मिल सकता है 16GB रैम

हुवावे ने अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन Mate X8 की पहली झलक दिखा दी है। कंपनी ने Mate X सीरीज की आठवीं सालगिरह पर जारी वीडियो में फोन का डिजाइन दिखाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 8.15 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले, Kirin 9050 Pro प्रोसेसर और 16GB तक रैम मिल सकती है। फोन के स्टैंडर्ड और कलेक्टर एडिशन में आने की भी चर्चा है।

फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में हुवावे जल्द ही अपना नया डिवाइस पेश कर सकती है। कंपनी ने Huawei Mate X8 की पहली झलक दिखा दी है। Mate X सीरीज की आठवीं सालगिरह के मौके पर जारी एक वीडियो में फोन को फोल्ड और अनफोल्ड दोनों स्थितियों में दिखाया गया है। इसमें पीछे की तरफ सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल भी नजर आ रहा है। हालांकि, कंपनी ने अभी फोन की लॉन्च डेट, कीमत और पूरी स्पेसिफिकेशन की जानकारी नहीं दी है। फिलहाल सामने आई ज्यादातर डिटेल्स रिपोर्ट्स पर आधारित हैं।

कैसा होगा Huawei Mate X8 का डिजाइन?

वीडियो के मुताबिक, Mate X8 में इनवर्ड फोल्डिंग डिजाइन मिल सकता है। यानी फोन को बंद करने पर इसकी बड़ी स्क्रीन अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। पीछे की तरफ गोल कैमरा मॉड्यूल दिया जा सकता है। इसका डिजाइन पिछले मॉडल Huawei Mate X7 से मिलता-जुलता बताया जा रहा है।

8.15 इंच की हो सकती है इनर डिस्प्ले

रिपोर्ट्स के अनुसार, Huawei Mate X8 में 6.5 इंच की आउटर स्क्रीन मिल सकती है। वहीं, फोन खोलने पर 8.15 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। तुलना करें तो पिछले मॉडल Mate X7 में 8 इंच की इनर स्क्रीन दी गई थी। ऐसे में नए फोन की डिस्प्ले थोड़ी बड़ी हो सकती है। इसकी इनर स्क्रीन में अल्ट्रा-थिन ग्लास (UTG) कवर मिलने की भी उम्मीद है।

Kirin 9050 Pro प्रोसेसर से हो सकता है लैस

परफॉर्मेंस के लिए Mate X8 में Kirin 9050 Pro चिपसेट दिए जाने की चर्चा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यही प्रोसेसर हुवावे के Mate 90 Pro Max और Mate 90 RS में भी इस्तेमाल किया गया है। यह कंपनी की LogicFolding 3D आर्किटेक्चर पर आधारित बताया जा रहा है।

बता दें कि पिछले मॉडल Mate X7 में Kirin 9030 Pro प्रोसेसर दिया गया था। हालांकि, Mate X8 में नए चिपसेट के इस्तेमाल को लेकर हुवावे ने अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

दो एडिशन में आ सकता है फोन

वेरिएंट रैम स्टोरेज स्टैंडर्ड एडिशन 12GB 256GB, 512GB कलेक्टर एडिशन 16GB 512GB, 1TB

फिलहाल फोन की कीमत और उपलब्धता को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है। कंपनी के आधिकारिक एलान के बाद ही इसके फीचर्स और बाजार में आने की तारीख साफ हो सकेगी।