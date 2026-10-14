HP ZBook Ultra G3a लॉन्च: एआई प्रोफेशनल्स के लिए पावरफुल लैपटॉप, 14 घंटे तक चलेगी बैटरी, जानें कीमत

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Wed, 14 Oct 2026 03:32 PM IST

सार टेक्नोलॉजी HP ने भारत में अपना सबसे दमदार थिन-एंड-लाइट मोबाइल वर्कस्टेशन, HP ZBook Ultra G3a लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस खास तौर पर AI प्रोफेशनल्स, डिजाइनर्स और क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है। इसमें AMD Ryzen AI Max+ PRO प्रोसेसर, शानदार 2.8K OLED डिस्प्ले और 14 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ जैसी खूबियां हैं। आइए इसके धांसू फीचर्स और कीमत के बारे में विस्तार से जानते हैं।

एचपी ने लॉन्च किया नया लैपटॉप। - फोटो : HP

AI की मदद से काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए HP ने भारत में अपना नया लैपटॉप HP ZBook Ultra G3a लॉन्च किया है। यह डिवाइस खास तौर पर AI डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और कंटेंट क्रिएशन जैसे भारी कामों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कंपनी के मुताबिक, इसमें बड़े AI मॉडल और AI एजेंट को सीधे डिवाइस पर चलाने की क्षमता है।

कंपनी के मुताबिक, इसका इस्तेमाल ऑफिस, क्लाइंट साइट और रिमोट लोकेशन पर किया जा सकता है। आइए इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन्स, परफॉर्मेंस और कीमत की पूरी डिटेल जानते हैं।

HP ZBook Ultra G3a के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

लैपटॉप पर ही चला सकेंगे बड़े AI मॉडल

HP ZBook Ultra G3a में AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 तक का प्रोसेसर मिलता है। इसमें 192GB तक यूनिफाइड मेमोरी, 160GB तक डेडिकेटेड VRAM और 55 TOPS क्षमता वाला NPU दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम 300 अरब पैरामीटर तक के बड़े भाषा मॉडल (LLM) को लोकली सपोर्ट कर सकता है।

लोकल AI का मतलब है कि अनुकूल AI मॉडल को सीधे अपने कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है, न कि हर काम के लिए क्लाउड सर्वर पर निर्भर रहना पड़े। इससे डेवलपर्स और दूसरे प्रोफेशनल्स को AI एप्लिकेशन बनाने, कोडिंग, डिजाइन और जटिल प्रोजेक्ट पर काम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, किसी मॉडल की वास्तविक स्पीड और इस्तेमाल की जा सकने वाली क्षमता उसके आकार, सॉफ्टवेयर और सेटिंग्स पर भी निर्भर करेगी।

हल्का डिजाइन, लेकिन दमदार परफॉर्मेंस

भारी काम के लिए बने वर्कस्टेशन आम तौर पर वजन और आकार में बड़े होते हैं। HP ने इस डिवाइस को अपेक्षाकृत पतला और हल्का रखने की कोशिश की है। इसका शुरुआती वजन करीब 1.9 किलोग्राम और मोटाई 17.9 मिलीमीटर है।

इसमें नया थर्मल डिजाइन दिया गया है, जो कंपनी के अनुसार 81.8 प्रतिशत तक ज्यादा TDP उपलब्ध कराने में मदद करता है। डिवाइस में एडवांस्ड वर्कलोड के लिए 100W तक की परफॉर्मेंस का दावा किया गया है। इसका फायदा उन यूजर्स को मिल सकता है जिन्हें भारी AI, इंजीनियरिंग या क्रिएटिव सॉफ्टवेयर के साथ काम करना पड़ता है।

120Hz रिफ्रेश रेट वाला 2.8K OLED डिस्प्ले

HP ZBook Ultra G3a में 16 इंच का 2.8K OLED डिस्प्ले मिलता है। इसकी स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। OLED पैनल और हाई रिजॉल्यूशन की मदद से तस्वीरों, वीडियो और डिजाइन से जुड़े कामों में बेहतर डिटेल देखने को मिल सकती है।

14 घंटे तक की बैटरी और 5G कनेक्टिविटी

इस लैपटॉप में 96Wh की बैटरी दी गई है। HP का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 14 घंटे तक चल सकता है। हालांकि, एक्चुअल बैटरी लाइफ इस्तेमाल, सॉफ्टवेयर और वर्कलोड के हिसाब से अलग हो सकती है।

चार्जिंग के लिए कंपनी 140W और 180W GaN USB-C अडैप्टर भी उपलब्ध कराती है। GaN तकनीक वाले ये अडैप्टर कम जगह में पावरफुल चार्जिंग देने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

इसके अलावा, डिवाइस में सुरक्षित 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट दिया गया है। इससे यूजर Wi-Fi उपलब्ध न होने पर भी मोबाइल नेटवर्क के जरिए काम जारी रख सकते हैं। 5G इस्तेमाल करने के लिए जरूरी नेटवर्क कवरेज और संबंधित सेवा की उपलब्धता भी मायने रखेगी।

सिक्योरिटी और आसान मेंटेनेंस पर भी फोकस

HP ने इस डिवाइस में Wolf Security दिया है, जिसका मकसद पीसी को साइबर खतरों से बचाने में मदद करना है। कंपनी ने कीबोर्ड को आईटी टीम के लिए आसानी से बदले जा सकने वाले डिजाइन में भी पेश किया है। इससे संस्थानों में डिवाइस की मरम्मत और रखरखाव आसान हो सकता है।

यह सुविधा उन कंपनियों और टीमों के लिए उपयोगी हो सकती है जो कर्मचारियों को बड़ी संख्या में वर्कस्टेशन उपलब्ध कराती हैं और लंबे समय तक उनका इस्तेमाल करना चाहती हैं।

HP ZBook Ultra G3a की कीमत और उपलब्धता

HP ZBook Ultra G3a 16-इंच को भारत में 2,89,990 रुपये (टैक्स अतिरिक्त) शुरुआती कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसे HP के कमर्शियल चैनल पार्टनर्स के जरिए खरीदा जा सकता है।