HP ने भारत में अपना नया प्रीमियम AI लैपटॉप OmniBook Ultra 16 लॉन्च किया है। इसे खासतौर पर AI डेवलपर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए तैयार किया गया है, जिन्हें बड़े AI मॉडल, वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग और दूसरे भारी कामों के लिए ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए। इसमें NVIDIA RTX Spark N1X प्लेटफॉर्म, 128GB तक यूनिफाइड मेमोरी और 3K OLED टचस्क्रीन दी गई है।

इस लैपटॉप की शुरुआती कीमत 5,49,999 रुपये है। इसे HP के ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर किया जा सकता है। कंपनी इसकी शिपिंग 1 दिसंबर 2026 से शुरू करेगी।

NVIDIA RTX Spark से लैस है HP का नया लैपटॉप

HP OmniBook Ultra 16 में NVIDIA RTX Spark N1X प्लेटफॉर्म दिया गया है। इसमें मल्टी-कोर CPU और NVIDIA Blackwell RTX इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं। लैपटॉप NVIDIA CUDA प्लेटफॉर्म पर काम करता है और कंपनी के मुताबिक इसमें 1 पेटाफ्लॉप तक FP4 AI परफॉर्मेंस मिलती है।

इसमें 128GB तक LPDDR5x यूनिफाइड रैम दी गई है। इसकी मदद से यूजर्स AI मॉडल, डेटा आधारित एप्लिकेशन और इंटेलिजेंट एजेंट सीधे लैपटॉप पर चला सकेंगे। यानी हर काम के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी।

लोकल AI प्रोसेसिंग से यूजर्स को अपने मॉडल और डेटा पर ज्यादा नियंत्रण रखने का विकल्प भी मिलेगा। डेवलपर्स CUDA इकोसिस्टम के जरिए AI एप्लिकेशन तैयार करने, टेस्ट करने और चलाने का काम कर सकेंगे।

16 इंच की 3K OLED टचस्क्रीन और 120Hz रिफ्रेश रेट

HP OmniBook Ultra 16 में 16 इंच की 3K OLED मल्टीटच डिस्प्ले दी गई है। इसका रेजोल्यूशन 2880 x 1800 पिक्सल है और इसमें 120Hz तक का वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलता है।

डिस्प्ले 100% DCI-P3 कलर कवरेज और VESA DisplayHDR True Black 1000 सपोर्ट करती है। इससे बेहतर कलर, कंट्रास्ट और डिटेल मिलती है। वीडियो एडिटिंग, फोटो वर्क और डिजाइन से जुड़े काम करने वालों के लिए यह उपयोगी हो सकती है।

लैपटॉप में क्वाड स्पीकर सिस्टम और हैप्टिक टचपैड भी दिया गया है। टचपैड पर जेस्चर के जरिए वॉल्यूम और ब्राइटनेस कंट्रोल करने की सुविधा मिलती है।

पतले डिजाइन में बेहतर कूलिंग के लिए नया आर्किटेक्चर

HP ने इस लैपटॉप में अपना नया कूलिंग डिजाइन दिया है। कंपनी के मुताबिक, इसमें पहली बार कंज्यूमर लैपटॉप के लिए Tower Hinge और Trunk Thermal Architecture का इस्तेमाल किया गया है। इसका मकसद लैपटॉप के अंदर एयरफ्लो बेहतर करना और भारी AI या क्रिएटिव काम के दौरान गर्मी को बाहर निकालना है।

इसका पिछला हिस्सा करीब 15.7mm मोटा है और इसमें मेटल चेसिस दिया गया है। कंपनी इसे दुनिया का सबसे पतला RTX Spark AI PC बताती है। लैपटॉप में 99Wh बैटरी दी गई है और बॉक्स में 140W GaN चार्जर मिलता है।

HP OmniBook Ultra 16 के अन्य फीचर्स

नए लैपटॉप में Wi-Fi 7, 5MP IR कैमरा और कनेक्टिविटी के लिए दो USB Type-C पोर्ट, दो USB Type-A पोर्ट, HDMI 2.1 और माइक्रोSD कार्ड रीडर दिया गया है।

NVIDIA RTX टेक्नोलॉजी की मदद से इसमें AI आधारित क्रिएटिव टूल्स, वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग जैसे काम किए जा सकेंगे। इसके अलावा गेमिंग के लिए Ray Tracing, DLSS, NVIDIA Reflex और G-SYNC जैसी तकनीकों का सपोर्ट भी मिलता है।

कितनी है कीमत?

HP OmniBook Ultra 16 की भारत में शुरुआती कीमत 5,49,999 रुपये है। इसे Eclipse Gray कलर में HP के ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है। इसकी शिपिंग 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। कंपनी चुनिंदा बैंक कार्ड से खरीदारी करने पर 40,000 रुपये तक कैशबैक भी दे रही है। हालांकि, यह ऑफर बैंक और उसकी शर्तों के अनुसार लागू होगा।