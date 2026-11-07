टेक एक्सप्लेंड: सिर्फ एक चेन खींचने से कैसे थम जाती है 100 की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन? जानिए इसके पीछे की तकनीक

Train Chain Pulling System: ट्रेन में लगी लाल रंग की इमरजेंसी चेन सिर्फ एक रस्सी या लीवर नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा खास सिस्टम है। इसे खींचते ही 100 की रफ्तार से भागती ट्रेन भी कुछ सकेंड में रुक जाती है। जानिये ट्रेन का चेन पुलिंग सिस्टम कैसे काम करता है।