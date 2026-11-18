दिन भर आने वाले अनचाहे प्रमोशनल कॉल और SMS से हर कोई परेशान है। AI के दौर में स्कैम तेजी से बढ़े हैं, और इनमें से ज्यादातर सीधे-सादे SMS और वॉयस कॉल के जरिए किए जाते हैं। काम के बीच या आराम के वक्त बजता फोन थका देने वाला हो जाता है। राहत का रास्ता TRAI की DND सेवा है। आइए जानते हैं कि ये क्या करती है, इसकी सीमाएं क्या हैं और Jio, Airtel, Vi व BSNL पर इसे कैसे चालू करें।

2007 से लागू है DND की सुविधा

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI ने 2007 से डू नॉट कॉल की व्यवस्था लागू कर रखी है। यह ऑपरेटरों के लिए नियमों का सेट भी है और एक तकनीकी ढांचा भी, जो मोबाइल यूजर्स को रोज आने वाले अनचाहे कॉल और SMS की भरमार से बचाता है। यह देशव्यापी सिस्टम है और सभी सेलुलर सर्विस प्रोवाइडर्स पर लागू होता है। TRAI नियम और गाइडलाइंस बनाता है, जबकि हर ऑपरेटर को अपने यूजर्स के लिए DND रजिस्ट्रेशन सिस्टम तैयार करना होता है।

क्या हैं DND की सीमाएं?

यह समझना जरूरी है कि DND हर अनचाहे कॉल या SMS को पूरी तरह रोक नहीं देता, बल्कि उन्हें काफी हद तक घटाता है। अगर आपने हाल में नया नंबर लिया है और बैंक, क्रेडिट कार्ड, बीमा या रियल एस्टेट के कॉल लगातार आ रहे हैं, तो काफी संभावना है कि DND चालू ही नहीं है। यह सेवा नए सिम पर अपने-आप ऑन नहीं होती, यूजर को इसे खुद एक्टिवेट करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि बैंक या जरूरी संस्थाओं के काम के SMS और कॉल पर इसका असर नहीं पड़ता, क्योंकि यह खास तौर पर अनचाहे कमर्शियल संदेशों पर केंद्रित है।

क्या है DND चालू करने का तरीका?

सभी ऑपरेटरों के यूजर्स के लिए तरीका लगभग एक जैसा है।

SMS से: फोन के मैसेजिंग ऐप में 1909 पर START 0 लिखकर भेजें। यह फुल DND के लिए है।

कॉल से: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 1909 डायल करें और IVR के निर्देश मानें।

एप और वेबसाइट से: SMS, कॉल, वेबसाइट या ऑपरेटर के एप, इनमें से किसी से भी DND एक्टिवेट हो सकता है।

समय: रजिस्टर होने के बाद DND को एक्टिवेट होने में 24 घंटे तक लग सकते हैं।

फुल या पार्शियल: पार्शियल DND में आप श्रेणियां चुन सकते हैं, जबकि फुल DND में सभी कमर्शियल कॉल और SMS कम हो जाते हैं।

ऑपरेटर के एप से कैसे करें?

एप से यह काम और आसान है। Jio पर MyJio ऐप खोलकर प्रोफाइल आइकन पर टैप करें, फिर मोबाइल सेटिंग्स, सर्विस सेटिंग्स और 'डू नॉट डिस्टर्ब' में जाएं, जहां कमर्शियल संदेश पूरी तरह या आंशिक रूप से रोकने के टॉगल मिलते हैं।

Airtel Thanks एप में प्रीपेड या पोस्टपेड टैब चुनकर 'सेट DND' पर जाएं, फिर 'मैनेज' में अपना विकल्प चुनकर सबमिट करें।

Vi एप में 'माय अकाउंट' के भीतर 'सर्विसेज - DND' खोलकर विकल्प चुनें और सबमिट दबाएं।

Airtel की DND रजिस्ट्रेशन वेबसाइट से भी नंबर रजिस्टर हो सकता है।

TRAI के ऐप से करें शिकायत

आप खुद भी इस मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं। TRAI का DND एप डाउनलोड करें, उसमें अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें और स्पैम कॉल या SMS वाले नंबर रिपोर्ट करना शुरू करें। रिपोर्ट भेजने के बाद आपको दर्ज शिकायत का एक रेफरेंस नंबर मिलता है। BSNL पर आप 1909 पर START 0 भेजकर या अपने रजिस्टर्ड नंबर से 1909 डायल करके DND चालू कर सकते हैं। जिन्होंने अब तक DND चालू नहीं किया है, वे आज ही यह कर लें, और बैंक जैसे जरूरी संदेशों की चिंता छोड़ दें।