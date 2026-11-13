जीटीए 6: गेम खेलने के लिए अमेरिका में 15 लाख कर्मचारी लेंगे छुट्टी, 1 करोड़ कॉपियां बुक हुईं, कब होगा लॉन्च?

दुनिया के सबसे चर्चित वीडियो गेम में शामिल ग्रैंड थेफ्ट ऑटो (GTA) 6 का इंतजार अब खत्म होने वाला है। गेम की रिलीज को लेकर फैंस के साथ कंपनियां भी तैयारियों में जुटी हैं। इसी बीच टेक कंपनी लॉजिटेक ने अपने करीब 7,000 कर्मचारियों को खास तोहफा दिया है। कंपनी ने सभी कर्मचारियों को वीडियो गेम खेलने के लिए एक दिन की छुट्टी देने का एलान किया है।

कंपनी गेम खेलने के लिए दे रही छुट्टी

लॉजिटेक की इस नई पहल को "लॉजी गेम डे" नाम दिया गया है। इसके तहत फुल-टाइम एंप्लॉयीज से लेकर इंटर्न तक, सभी को अपनी पसंद का कोई भी वीडियो गेम खेलने के लिए एक दिन की छुट्टी मिलेगा। कर्मचारी अगले साल तक कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार यह छुट्टी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि वे इसे सिर्फ GTA 6 के लॉन्च के दिन ही लें।

गेमिंग को टाइम वेस्ट नहीं मानती कंपनी

लॉजिटेक की चीफ एग्जीक्यूटिव हैनेके फेबर का कहना है कि यह पहल गेमिंग को लेकर बनी उस पुरानी धारणा को तोड़ने के लिए है, जिसमें इसे समय की बर्बादी माना जाता है। फेबर ने एक बयान में कहा, "एक ऐसी कंपनी होने के नाते जो वर्क और प्ले दोनों के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, हम रोज देखते हैं कि कैसे एक क्षेत्र का अनुभव दूसरे में परफॉर्मेंस को बेहतर करता है।" फेबर खुद 19 नवंबर को कंपनी के एक गेमिंग इवेंट में हिस्सा लेंगी, जहां ऑफिस को ही गेमिंग लाउंज में बदल दिया जाएगा।

गेम खेलने के लिए 15 लाख कर्मचारी लेंगे छुट्टी

GTA 6 की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि इसकी रिलीज के आसपास अमेरिका में करीब 15 लाख कर्मचारियों के काम से छुट्टी लेने की संभावना जताई गई है। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को करीब 1 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है।

वहीं, गेम की लोकप्रियता के बीच इसकी करीब 80 लाख कॉपियां पहले ही बिकने का अनुमान है। गेम की पब्लिशर टेक-टू इंटरएक्टिव ने वित्त वर्ष 2027 के लिए अपनी नेट बुकिंग का अनुमान बढ़ाकर 8.2 अरब डॉलर कर दिया है।

लॉजिटेक का मानना है कि कर्मचारियों को गेमिंग के लिए आधिकारिक छुट्टी देने से उन्हें बिना किसी बहाने के ब्रेक लेने का मौका मिलेगा। इससे अचानक छुट्टी लेने या बीमारी का बहाना बनाने जैसी स्थितियों से भी बचा जा सकता है।

GTA 6 कब लॉन्च हो रहा है?