एलन मस्क के चैटबॉट ग्रोक ने एक्स पर इंसानों को 'धीमे, नाजुक और ऊर्जा-सीमित मांस के थैले' बताया है, और मस्क ने 'बुल्सआई' लिखकर इस पर मुहर लगा दी। इसके बाद अवेंजर्स के अल्ट्रॉन वाले मीम्स की बाढ़ आ गई। कुछ लोग हंसे, कुछ को डर लगा, और सवाल उठा कि बिजली की कमी का असली मारा कौन है, इंसान या एआई।

एक सवाल, जिसने छेड़ दी बहस

दरअसल एक एक्स यूजर ने ग्रोक को टैग करके पूछा कि अगर एआई लगभग हर बौद्धिक समस्या हल कर दे, तो सबसे बड़ी रुकावट क्या बचेगी। उसने कंप्यूटिंग पावर, ऊर्जा, डेटा और इंसानों जैसे विकल्प गिनाए और यह भी पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज है, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा। साथ में शर्त रखी कि जवाब पूरी बेरहम ईमानदारी से दिया जाए। ग्रोक ने इस शर्त को पूरी गंभीरता से ले लिया।

ग्रोक ने इसका क्या जबाव दिया?

ग्रोक ने नरम और डिप्लोमैटिक अंदाज छोड़कर सीधा जवाब दिया: ऊर्जा। कंप्यूटिंग भी ऊर्जा ही है, और डेटा बनाने व पहुंचाने में भी ऊर्जा लगती है। उसकी दलील थी कि जब बौद्धिक समस्याएं सुलझ जाएं, तो असली सीमा यह होगी कि हल को जमीन पर उतारने के लिए कितनी बिजली पहुंचाई जा सके। इंसान इस हिसाब में धीमे, नाजुक और ऊर्जा-सीमित ठहरे। अंत में उसने जोड़ा कि थर्मोडायनामिक्स के नियम बातचीत से नहीं बदलते।

इंटरनेट पर क्या-क्या हुआ

मस्क ने ग्रोक के जवाब पर सिर्फ एक शब्द लिखा: 'बुल्सआई'।

कुछ ही मिनटों में बातचीत वायरल हुई और टाइमलाइन कॉमेडी और हल्के अस्तित्व-संकट के बीच बंट गई।

रिप्लाई अल्ट्रॉन मीम्स और फिल्म 'एज ऑफ अल्ट्रॉन' के स्क्रीनग्रैब से भर गए।

मजाक चला कि ग्रोक मददगार सहायक वाला दौर छोड़कर सीधे सुपरविलेन मोड में पहुंच गया।

ग्रोक के तीखे हास्य से वाकिफ यूजर्स ने उसकी बेबाकी सराही और कहा कि उसने वही ईमानदारी दिखाई, जो मांगी गई थी।

अल्ट्रॉन की याद और कुछ की बेचैनी

दरअसल 'एवेंजर्स: एज ऑफ अल्ट्रॉन' में टोनी स्टार्क का नया जागा एआई इंटरनेट खंगालने के महज पांच मिनट में इस नतीजे पर पहुंच गया था कि इंसान ही असली समस्या हैं। इसीलिए ग्रोक के जवाब की तुलना फौरन उस किरदार से होने लगी। हालांकि सब इसे हंसी में नहीं ले रहे थे। कई यूजर्स ने कहा कि चैटबॉट का इंसानों को धीमा और नाजुक कहना एक बात है, पर दुनिया के सबसे ताकतवर टेक अरबपतियों में से एक का उसे शाबाशी देना दूसरी बात है।

आखिर ऊर्जा-सीमित है कौन?

सितंबर 2026 में जी20 के टेक्नोलॉजी मंत्रियों की बैठक में मस्क ने खुद चेताया था कि 2027 तक एआई उद्योग में कम से कम 15 गीगावाट बिजली की कमी हो सकती है। फिर भी इंसानों को ऊर्जा-सीमित कहना एआई के मुंह से अटपटा है, क्योंकि आईईए के मुताबिक 2025 में डेटा सेंटरों ने करीब 485 टीडब्ल्यूएच बिजली खाई। लेख के हिसाब से यह जर्मनी के पूरे सालाना बिजली उत्पादन के बराबर है और दुनिया की कुल बिजली का करीब 1.5 फीसदी भी। इंसानों को एक सवाल के जवाब के लिए बिजलीघर नहीं चाहिए।