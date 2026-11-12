गूगल क्रोम यूजर्स सावधान: एक क्लिक से हैकर ले सकते हैं डिवाइस का कंट्रोल, CERT-In ने जारी की गंभीर चेतावनी

अगर आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने क्रोम ब्राउजर में मिली गंभीर सुरक्षा खामियों को लेकर चेतावनी जारी की है। एजेंसी के अनुसार, इन कमियों का फायदा उठाकर हैकर आपके डिवाइस में खतरनाक कोड चला सकते हैं और उसका कंट्रोल तक हासिल कर सकते हैं। चिंता की बात यह है कि इन खामियों में से एक का पहले से ही गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में CERT-In ने यूजर्स को बिना देरी किए क्रोम का लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल करने की सलाह दी है।

CERT-In ने क्यों जारी की क्रोम यूजर्स के लिए चेतावनी?

भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने इस हफ्ते गूगल क्रोम में मौजूद कई गंभीर सुरक्षा खामियों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एजेंसी ने अपनी वल्नेरेबिलिटी नोट CIVN-2026-0544 में इन कमियों को क्रिटिकल यानी बेहद गंभीर श्रेणी में रखा है।

यह चेतावनी गूगल क्यरोम के 157.0.8103.50 से पुराने वर्जन और क्रोम एक्सटेंडेड स्टेबल के 156.0.8078.96 से पुराने वर्जन के लिए है। यह एडवाइजरी गूगल की ओर से नौ नवंबर को सिक्योरिटी पैच जारी किए जाने के बाद आई है। CERT-In ने यूजर्स को सलाह दी है कि वे तुरंत लेटेस्ट पैच इंस्टॉल करें, ताकि इन सुरक्षा खामियों का फायदा उठाकर होने वाले साइबर हमलों से बचा जा सके।

गूगल क्रोम में कहां-कहां मिली हैं सुरक्षा खामियां?

CERT-In के मुताबिक, क्रोम के कई तकनीकी हिस्सों में कमजोरियां मिली हैं। इनमें XML हैंडलिंग, V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, जीपीयू कंपोनेंट, फाइल सिस्टम और WebGL जैसे हिस्से शामिल हैं। एजेंसी ने इन खामियों की जानकारी देते हुए बताया है कि इनमें ये चीजें शामिल है...

यूज-आफ्टर-फ्री: क्रोम की XML हैंडलिंग में इस तरह की खामियां मिली हैं।

क्रोम की XML हैंडलिंग में इस तरह की खामियां मिली हैं। टाइप कन्फ्यूजन: V8 जावास्क्रीप्ट इंजन में यह कमजोरी पाई गई है।

V8 जावास्क्रीप्ट इंजन में यह कमजोरी पाई गई है। आउट-ऑफ बाउंड्स राइट: जीपीयू कंपोनेंट में यह सुरक्षा खामी मौजूद है।

जीपीयू कंपोनेंट में यह सुरक्षा खामी मौजूद है। गलत ऑथराइजेशन : फाइल सिस्टम में अनुमति से जुड़ी कमजोरी मिली है।

: फाइल सिस्टम में अनुमति से जुड़ी कमजोरी मिली है। बफर ओवरफ्लो: क्रोम के कंपोजिटिंग सिस्टम में यह बग मिला है।

क्रोम के कंपोजिटिंग सिस्टम में यह बग मिला है। अनइनिशियलाइज्ड रिसोर्स:WebGL और GPU में इस तरह की खामियां सामने आई हैं।

CERT-In का क्या कहना है?

ये सभी तकनीकी कमजोरियां हैकर्स के लिए हमले का रास्ता खोल सकती हैं। CERT-In के अनुसार, कोई हैकर यूजर को खास तरीके से तैयार किए गए वेबपेज पर जाने के लिए कहकर इनका फायदा उठा सकता है।

ऐसा होने पर सिस्टम में खतरनाक कोड चलाया जा सकता है, सिक्योरिटी पाबंदियां हटाई जा सकती हैं या ब्राउजर क्रैश हो सकता है। एजेंसी ने प्रभावित सिस्टम के साथ छेड़छाड़ और मनमाना कोड चलाए जाने के खतरे को काफी गंभीर बताया है।

इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि क्रोम की एक सुरक्षा खामी का पहले से ही गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कमजोरी CVE-2026-125350 के नाम से दर्ज है। हालांकि, Google ने अभी तक यह जानकारी नहीं दी है कि इन खामियों के जरिए हमले किस तरह किए जा रहे हैं और इनके पीछे कौन लोग या समूह शामिल हैं।

Use-After-Free जैसी कमजोरी का फायदा उठाकर हमलावर ब्राउजर की मेमोरी को गलत तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे सिस्टम की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

यूजर गूगल क्रोम ब्राउजर को अपडेट कैसे करें?

CERT-In ने यूजर्स को सलाह दी है कि वे गूगल की ओर से जारी सिक्योरिटी अपडेट को तुरंत इंस्टॉल करें। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पर क्रोम इस्तेमाल करते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।