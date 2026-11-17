सैमसंग की अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को लेकर बाजार में अभी से हलचल तेज हो गई है। जनवरी या फरवरी 2027 में लॉन्च होने वाले गैलेक्सी एस27 प्रो और गैलेक्सी एस27 अल्ट्रा के डिजाइन की एक अहम झलक सामने आई है। 15 नवंबर को लीक हुए एक स्कैच से इन दोनों फोनों के पिछले हिस्से और कैमरा मॉड्यूल की बनावट का खुलासा हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी इस बार अपने अल्ट्रा मॉडल में चार की जगह केवल तीन रियर कैमरे दे सकती है, जो पिछले मॉडल के मुकाबले एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

नया कैमरा आइलैंड और बनावट में बदलाव

लीक हुए स्कैच से पता चलता है कि सैमसंग इस बार अलग-अलग उभरे हुए लेंस रिंग्स की जगह पीछे के ऊपरी हिस्से पर एक सिंगल चौड़ा स्लैब देने जा रहा है। इस पट्टी के बाईं ओर दो बड़े कैमरा रिंग होंगे, जिनमें मुख्य और अल्ट्रावाइड लेंस फिट किए जाएंगे। वहीं दाईं तरफ दो छोटे रिंग दिए गए हैं, जिनमें ऊपर की तरफ फ्लैश लाइट और नीचे तीसरा कैमरा होगा। इन दोनों के बीच में एक माइक्रोफोन का छेद भी रखा गया है। 10 नवंबर को सामने आई डमी यूनिट्स में चार कैमरे दिखे थे, लेकिन ताजा लीक के मुताबिक चौथा कैमरा असल में मौजूद ही नहीं है।

लेंस दर लेंस कैमरे की पूरी तकनीकी जानकारी

सैमसंग अपने सभी चारों एस27 मॉडलों के लिए जिन सेंसर का परीक्षण कर रहा है, उनकी सूची भी सामने आ गई है। गैलेक्सी एस27 प्रो और एस27 अल्ट्रा दोनों में ही 200 मेगापिक्सल का सैमसंग एचपी6 मुख्य सेंसर और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस मिलेगा। अल्ट्रावाइड के लिए कंपनी सैमसंग जेएन3 या सोनी आईएमएक्स855 सेंसर का इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा दोनों ही प्रीमियम मॉडलों में सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा, जो कि पिछले मॉडल के 12 मेगापिक्सल कैमरे से बेहतर है। दूसरी तरफ सामान्य एस27 और एस27 प्लस में 50 मेगापिक्सल का ही मुख्य कैमरा बरकरार रहेगा।

टेलीफोटो लेंस में क्या है बड़ा बदलाव?

इस बार कंपनी ने अपने दोनों टॉप मॉडलों के जूम लेंस की रणनीति में बड़ा फेरबदल किया है।

अल्ट्रा मॉडल में बदलाव: गैलेक्सी एस26 अल्ट्रा में जहां 3x और 5x के दो अलग-अलग जूम लेंस मिलते थे, वहीं एस27 अल्ट्रा में केवल एक ही 50 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो लेंस दिया जा सकता है।

गैलेक्सी एस26 अल्ट्रा में जहां 3x और 5x के दो अलग-अलग जूम लेंस मिलते थे, वहीं एस27 अल्ट्रा में केवल एक ही 50 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो लेंस दिया जा सकता है। प्रो मॉडल की खासियत: गैलेक्सी एस27 प्रो में 5x लेंस की जगह 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस मिल सकता है, जो नजदीकी पोर्ट्रेट फोटो खींचने के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है।

गैलेक्सी एस27 प्रो में 5x लेंस की जगह 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस मिल सकता है, जो नजदीकी पोर्ट्रेट फोटो खींचने के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है। डिजिटल क्रॉप का सहारा:अल्ट्रा मॉडल में 5x से कम के जूम स्तरों के लिए फोन अपने 200 मेगापिक्सल के मुख्य सेंसर की तस्वीरों को क्रॉप करके इस्तेमाल करेगा।

सैमसंग की लाइनअप में एस27 प्रो की जगह

गैलेक्सी एस27 प्रो को कंपनी एस27 प्लस और एस27 अल्ट्रा के बीच एक नए चौथे मॉडल के रूप में पेश करने जा रही है। यह फोन उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है जो छोटे आकार में अल्ट्रा जैसा दमदार मुख्य और अल्ट्रावाइड कैमरा चाहते हैं, लेकिन उन्हें 5x जूम की जरूरत नहीं है। प्रोसेसर के मामले में भी कंपनी ने साफ बंटवारा किया है। लीक हुई जानकारी के अनुसार, एस27 प्रो में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6 चिपसेट मिलेगा, जबकि एस27 अल्ट्रा को और भी तेज स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 6 प्रोसेसर से लैस किया जाएगा। यूरोप में एस27 प्लस को एक्सिनोस 2700 चिप के साथ उतारा जा सकता है।

लॉन्च की तारीख और आगे की उम्मीदें

सैमसंग जनवरी या फरवरी 2027 में होने वाले अपने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में इस पूरी सीरीज से पर्दा उठाएगा। लॉन्च में अभी करीब डेढ़ से तीन महीने का समय बाकी है, तब तक सर्टिफिकेशन फाइलिंग और रिटेल लिस्टिंग के जरिए कई और पुख्ता जानकारियां सामने आएंगी। फिलहाल डमी यूनिट्स और स्कैच के बीच चौथे रिंग को लेकर जो हल्का भ्रम बना हुआ है, वह आने वाले हफ्तों में कवर निर्माताओं के लीक से पूरी तरह साफ हो जाएगा। टेक प्रेमियों की नजरें अब सैमसंग के आधिकारिक इनवाइट पर टिकी हैं।