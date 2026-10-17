सैमसंग से एपल तक: इस हफ्ते कौन से पांच बड़े गैजेट्स की रही सबसे ज्यादा चर्चा? जानें लॉन्च व कीमत की पूरी डिटेल

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली जागृति शुक्ला Sun, 18 Oct 2026 07:00 AM IST

सार टेक्नोलॉजी गैजेट लवर्स के लिए यह हफ्ता काफी शानदार रहा, जिसमें स्मार्टफोन से लेकर नए एआई गैजेट्स तक कई बड़े एलान हुए। आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन-सा नया फोन लॉन्च हुआ और किस डिवाइस को लेकर क्या कुछ नया अपडेट सामने आया है...

इस हफ्ते के पांच बड़े लॉन्च - फोटो : एआई जनरेटेड

टेक बाजार में इस हफ्ते कई बड़े लॉन्च हुए। सैमसंग के गैलेक्सी F70 5G की लॉन्च डेट सामने आई है, तो एपल के कथित फोल्डेबल आईफोन डुओ के प्री-ऑर्डर और बिक्री को लेकर जानकारी दी गई है। वहीं, टेक्नो ने नया स्पार्क 50S 5G पेश किया और अमेजन ने रोजमर्रा के कामों में मदद के लिए बी फ्रंटियर और बी एक्लिप्स जैसे पर्सनल एआई डिवाइस पेश किए हैं। इसके अलावा विवो V80 FE की सर्टिफिकेशन लिस्टिंग और वनप्लस 16 व रेडमैजिक 12 प्रो प्लस से जुड़े अपडेट भी चर्चा में हैं। आइए, जानते हैं इस हफ्ते टेक इनमें क्या-क्या खास रहा...

सैमसंग गैलेक्सी F70 5G

सैमसंग भारत में गैलेक्सी F70 5G के साथ अपनी गैलेक्सी एफ सीरीज का विस्तार करने की तैयारी में है। यह फोन गैलेक्सी F70 Pro 5G और गैलेक्सी F70e 5G के साथ सीरीज में शामिल हो सकता है।

फोन में 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और sAMOLED डिस्प्ले मिलने की जानकारी सामने आई है। इसी के साथ यह दो रंगों में उपलब्ध हो सकता है। फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग के मुताबिक, फोन 18 अक्तूबर यानी की आज ही लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, इसकी आधिकारिक कीमत सामने नहीं आई है। लिस्टिंग से संकेत मिलता है कि इसकी कीमत 20 हजार रुपये से कम हो सकती है।

एपल आईफोन डुओ

वहीं, एपल के फोल्डेबल स्मार्टफोन आईफोन डुओ के लिए भारत में 16 अक्टूबर से प्री-ऑर्डर शुरू होने की जानकारी दी गई है। इसकी बिक्री 23 अक्तूबर से शुरू होने की बात कही गई है।

फिलहाल सामने आई जानकारी के अनुसार, फोन स्टार व्हाइट और नाइट स्काई रंगों में उपलब्ध होगा। इसमें 256GB से लेकर 2TB तक स्टोरेज विकल्प दिए गए हैं। कीमतों की बात करें तो 256GB मॉडल 2,99,900 रुपये, 512GB मॉडल 3,24,900 रुपये और 1TB मॉडल 3,74,900 रुपये का बताया गया है। वहीं, 2TB वेरिएंट की कीमत 4,49,900 रुपये है।

टेक्नो स्पार्क 50S 5G

टेक्नो ने 16 अक्तूबर को भारत में स्पार्क 50S 5G लॉन्च किया। यह स्मार्टफोन बरगंडी रेड और ब्रीज ब्लू रंगों में उपलब्ध होगा। इसके 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये रखी गई है।

वहीं, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 22,999 रुपये है। यह फोन 20 अक्तूबर से देशभर के ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध हो सकता है।

अमेजन बी फ्रंटियर और बी एक्लिप्स

अमेजन ने अपनी बी लाइनअप में दो पर्सनल एआई डिवाइस भी पेश किए हैं। बी फ्रंटियर और बी एक्लिप्स को रोजाना के बातचीत से रिमाइंडर और टू-डू लिस्ट तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है।

बी फ्रंटियर को कलाई पर पहना जा सकता है या कपड़ों पर क्लिप किया जा सकता है। इसकी कीमत 74.99 डॉलर बताई गई है। वहीं, बी एक्लिप्स क्रेडिट कार्ड के आकार का स्लिम डिवाइस है, जो चुंबक की मदद से स्मार्टफोन के पीछे चिपकता है। इसकी शुरुआती कीमत 99.99 डॉलर होने की उम्मीद है।

इन डिवाइस का मकसद बातचीत और रोजमर्रा की गतिविधियों से उपयोगी जानकारी तैयार करना है। हालांकि, इनके फीचर्स और उपलब्धता को लेकर आधिकारिक विवरण देखना जरूरी होगा।

विवो V80 FE

साथ ही विवो V80 FE को भारत में लॉन्च किए जाने के संकेत भी मिले हैं। लीक रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्मार्टफोन को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड(BIS) की सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर मॉडल नंबर V2624 के साथ देखा गया है।

इससे पहले आठ अक्तूबर को फोन इंडोनेशिया की SDPPI सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी नजर आया था। हालांकि, इन लिस्टिंग में फोन के स्पेसिफिकेशंस का खुलासा नहीं हुआ है। विवो ने भी इसके भारतीय लॉन्च की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यह अपडेट ऐसे समय आया है, जब विवो V80 की बिक्री भारत में 13 अक्तूबर से शुरू होने की जानकारी दी गई थी।

वनप्लस 16

वनप्लस 16 को 12 अक्तूबर को चीन में पेश किए जाने की जानकारी सामने आई है। सामने आए स्पेसिफिकेशंस के अनुसार, फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलिट एक्सट्रीम जेन 6 चिपसेट, 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और पिछले मॉडल के मुकाबले बड़ी बैटरी मिल सकती है।

चीन में इसकी शुरुआती कीमत CNY 5,999 यानी लगभग 86 हजार रुपये बताई गई है। हालांकि, वनप्लस ने अभी भारत में इसके लॉन्च की पुष्टि नहीं की है। अगर यह फोन भारतीय बाजार में आता है, तो इसकी कीमत एक लाख रुपये से अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

रेडमैजिक 12 Pro+

वहीं, सबके साथ वनप्लस ने चीन में अपना नया गेमिंग स्मार्टफोन 12 प्रो प्लस पेश किया है। कंपनी के मुताबिक, इसमें 185Hz रिफ्रेश रेट वाला अंडर-डिस्प्ले फुल-स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। फोन में 16GB तक RAM और 1TB तक स्टोरेज के विकल्प बताए गए हैं।

यह नाइटफ्रीज और सबजीरो रंगों में उपलब्ध होगा। स्काईफ्रॉस्ट रंग का विकल्प इस साल के आखिर में आ सकता है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत CNY 6,999 से शुरू होती है।

कंपनी ने 24GB RAM और 1TB स्टोरेज वाला गोल्डन सागा एडिशन भी पेश किया है। ग्लोबल मार्केट में यह डिवाइस रेडमैजिक 12 Pro नाम से आएगा। इसके ग्लोबल स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और उपलब्धता का खुलासा तीन नवंबर को किया जा सकता है।

इस हफ्ते के टेक अपडेट्स में क्या रहा खास?

इस हफ्ते स्मार्टफोन सेगमेंट में नए लॉन्च और आगामी डिवाइस से जुड़े अपडेट चर्चा में रहे, जबकि अमेजन के बी डिवाइस ने पर्सनल AI गैजेट्स की ओर बढ़ते रुझान को दिखाया। सैमसंग गैलेक्सी F70 5G की संभावित कीमत, फोल्डेबल आईफोन डुओ के स्टोरेज विकल्प और रेडमैजिक के हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले ने भी ध्यान खींचा।ध्यान दें कि प्रकाशन से पहले आईफोन डुओ, वनप्लस 16 और संबंधित लॉन्च, कीमतों और तारीखों की आधिकारिक पुष्टि जरूर कर लें।