फ्लिपकार्ट की ब्लैक फ्राइडे सेल 2026 में स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए कई आकर्षक डील्स मिल रही हैं। इस सेल में एपल आईफोन 17, सैमसंग Galaxy S25 FE, गूगल Pixel 10, वीवो T4 Ultra 5G और ओप्पो Reno 14 5G जैसे फोन कम कीमत पर खरीदे जा सकते हैं। कुछ मॉडल पर हजारों रुपये की सीधी छूट दी जा रही है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड और पुराने फोन के एक्सचेंज पर अतिरिक्त बचत का मौका भी है। फ्लिपकार्ट की यह सेल 27 नवंबर तक चलेगी।

आईफोन 17 से आईफोन 18 Pro तक पर छूट

एपल के आईफोन खरीदने वालों के लिए इस सेल में तीन मॉडल पर ऑफर मिल रहे हैं। आईफोन 17 (256GB) की कीमत 99,900 रुपये से घटाकर 89,100 रुपये कर दी गई है। यानी फोन पर सीधे 10,800 रुपये की छूट मिल रही है। आईफोन 18 Pro और आईफोन 17 Pro पर भी 4,000 रुपये की कीमत कटौती की गई है।

आईफोन 17 में 6.3 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz ProMotion रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसमें एपल का A19 चिपसेट और 48MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में Apple Intelligence फीचर्स भी मिलते हैं।

सैमसंग Galaxy S25 FE पर 47,500 रुपये की कटौती

सैमसंग के स्मार्टफोन पर भी सेल में अच्छे ऑफर मिल रहे हैं। Galaxy S25 FE (8GB+128GB) की कीमत 89,999 रुपये से घटाकर 42,499 रुपये कर दी गई है। इस तरह इसकी कीमत में 47,500 रुपये की कमी आई है। इसके अलावा Galaxy S24 को 49,999 रुपये और Galaxy S26 FE को 79,999 रुपये में लिस्ट किया गया है।

Galaxy S25 FE में 6.7 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। फोन में Exynos 2400 प्रोसेसर और 4,900mAh बैटरी दी गई है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP मेन सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। यह सैमसंग के Galaxy AI फीचर्स को भी सपोर्ट करता है।

गूगल Pixel 10 पर 12,000 रुपये की छूट

गूगल के Pixel स्मार्टफोन भी इस सेल का हिस्सा हैं। Pixel 10 की कीमत 79,999 रुपये से घटाकर 67,999 रुपये कर दी गई है। इस तरह खरीदारों को 12,000 रुपये की सीधी बचत हो सकती है। Pixel 11 Pro को 1,01,200 रुपये में लिस्ट किया गया है। इसकी पुरानी कीमत 1,19,999 रुपये थी। वहीं, Pixel 11 पर ग्राहक पूरे 11,799 रुपये की बचत कर सकते हैं। इसकी पुरानी कीमत 89,999 रुपये थी।

वीवो T4 Ultra और V60 5G पर ऑफर

वीवो के कई स्मार्टफोन भी कम कीमत पर मिल रहे हैं। Vivo T4 Ultra 5G को 40,999 रुपये के बजाय 34,199 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं Vivo V60 5G की कीमत 43,999 रुपये से घटाकर 36,598 रुपये कर दी गई है। Vivo T4 5G को 29,999 रुपये की पुरानी कीमत के बजाय 27,060 रुपये की नई कीमत पर लिस्ट किया गया है।

Vivo T4 Ultra 5G में MediaTek Dimensity 9300+ प्रोसेसर और 6.67 इंच का 120Hz AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसमें पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरे वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। दूसरी ओर, Vivo V60 5G में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और 6,500mAh बैटरी दी गई है। इसमें ZEISS कैमरा सिस्टम भी मिलता है।

ओप्पो Reno 14 सीरीज पर भी छूट

ओप्पो के Reno सीरीज स्मार्टफोन पर भी कीमतें कम की गई हैं। Oppo Reno 14 5G की कीमत 44,999 रुपये से घटाकर 37,450 रुपये कर दी गई है। वहीं Reno 14 Pro 5G को 42,750 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं, Oppo K14x 5G की कीमत 35,999 रुपये से घटाकर 20,950 रुपये कर दी गई है। यानी आप इस फोन पर सीधे 15,000 रुपये की बचत कर सकते हैं।

27 नवंबर तक उठा सकते हैं ऑफर का फायदा

फ्लिपकार्ट की ब्लैक फ्राइडे सेल 27 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान स्मार्टफोन खरीदने से पहले बैंक कार्ड डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर और चेकआउट के समय मिलने वाली अंतिम कीमत जरूर जांचें। अलग-अलग बैंक कार्ड और एक्सचेंज की शर्तों के आधार पर फोन की प्रभावी कीमत बदल सकती है।