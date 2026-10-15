फेस्टिव सेल में घटी स्मार्टफोन की मांग: महंगे मोबाइल और लैपटॉप से दूरी बना रहे ग्राहक, ई-कॉमर्स बिक्री 10% कम

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Thu, 15 Oct 2026 10:40 AM IST

सार टेक्नोलॉजी Online festive sales 2026: त्योहारी सीजन की शुरुआत में इस बार ऑनलाइन शॉपिंग का उत्साह थोड़ा फीका नजर आ रहा है। Amazon और Flipkart की सेल के शुरुआती 4 दिनों में बिक्री में 7-10% की गिरावट दर्ज की गई है। मोबाइल और लैपटॉप के दाम बढ़ने से ग्राहक इनसे दूरी बना रहे हैं, वहीं फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की भारी डिमांड है। आखिर क्या है ऑनलाइन सेल का नया ट्रेंड? पूरी रिपोर्ट पढ़ें।

स्मार्टफोन की महंगी कीमतों से कम हुआ ग्राहकों का जोश - फोटो : एआई

त्योहारों के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी छूट और ऑफर्स का इंतजार करने वाले ग्राहकों का रुख इस बार कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फेस्टिव सेल शुरू होने के बावजूद शुरुआती दिनों में बिक्री पिछले साल के मुकाबले कमजोर रही। इसकी एक बड़ी वजह स्मार्टफोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान की बढ़ती कीमतों को माना जा रहा है।

ई-कॉमर्स सलाहकार कंपनी डैटम इंटेलिजेंस (Datum Intelligence) के आंकड़ों के मुताबिक, 7 से 10 अक्टूबर के बीच ऑनलाइन बिक्री करीब 30,900 करोड़ रुपये रही। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा लगभग 33,200 करोड़ रुपये था। यानी शुरुआती चार दिनों में बिक्री करीब 7 फीसदी घटी। कुछ आकलनों में गिरावट 10 फीसदी तक बताई गई है।

महंगे स्मार्टफोन और लैपटॉप से ग्राहक बना रहे दूरी

त्योहारों की सेल में आमतौर पर स्मार्टफोन और लैपटॉप की अच्छी मांग रहती है। ग्राहक छूट और बैंक ऑफर्स का फायदा उठाकर पुराने डिवाइस को बदलने या नया फोन खरीदने की योजना बनाते हैं। लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉनिक सामान की बढ़ती कीमतों ने खरीदारी के फैसले पर असर डाला है।

मेमोरी चिप और दूसरे जरूरी कंपोनेंट्स की लागत बढ़ने से स्मार्टफोन और लैपटॉप महंगे हुए हैं। ऐसे में कुछ ग्राहक नया डिवाइस खरीदने के बजाय पुराने फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल जारी रख रहे हैं। पिछले साल त्योहारों के दौरान GST दरों में कटौती से खरीदारी को मदद मिली थी। इस साल वैसा नया प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण महंगे सामान की बिक्री में उतनी तेजी नहीं दिख रही है।

अमेजन और फ्लिपकार्ट की सेल में कितनी हुई बिक्री?

अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल 8 अक्टूबर को सभी ग्राहकों के लिए शुरू हुई, जबकि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल 7 अक्टूबर से सभी ग्राहकों के लिए खुल गई थी। दोनों प्लेटफॉर्म पर स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और घरेलू उपकरणों समेत कई कैटेगरी में ऑफर्स दिए जा रहे हैं।

हालांकि, कुल बिक्री की शुरुआती तस्वीर और ऑर्डर से जुड़े आंकड़ों में कुछ अंतर दिखाई देता है। RedSeer के मुताबिक, 8 और 9 अक्टूबर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करीब 24,000 करोड़ रुपये की बिक्री हुई। इस दौरान लगभग 8 से 9 करोड़ ऑर्डर दिए गए और 6 से 6.5 करोड़ लोगों ने खरीदारी की। इससे संकेत मिलता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग पर दबाव के बावजूद ऑनलाइन शॉपिंग पूरी तरह सुस्त नहीं हुई है। ग्राहक दूसरी कैटेगरी में खरीदारी जारी रखे हुए हैं।

कपड़ों और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बढ़ी मांग

इस बार ऑनलाइन शॉपिंग में फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मांग मजबूत दिखाई दे रही है। RedSeer के आंकड़ों के मुताबिक, शुरुआती दो दिनों में फैशन सेगमेंट की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 22 से 25 फीसदी बढ़ी। इस अवधि में कुल ऑनलाइन बिक्री में फैशन की हिस्सेदारी करीब 15 से 18 फीसदी रही।

त्योहारों के लिए नए कपड़े, फैशन एक्सेसरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और घरेलू उपकरण खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या भी बढ़ रही है। छोटे शहरों के खरीदार भी कम कीमत वाले कपड़ों और रोजमर्रा के सामान पर ध्यान दे रहे हैं।

यह ट्रेंड दिखाता है कि ग्राहक खरीदारी बंद नहीं कर रहे, बल्कि अपने बजट और जरूरत के हिसाब से सामान चुन रहे हैं। महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय कम कीमत वाले उत्पादों पर खर्च करना कुछ ग्राहकों की प्राथमिकता बन रहा है।

ऑनलाइन बिक्री में स्मार्टफोन की हिस्सेदारी घटने का अनुमान

डैटम इंटेलिजेंस के अनुमान के मुताबिक, इस साल त्योहारों के दौरान कुल ऑनलाइन बिक्री में स्मार्टफोन की हिस्सेदारी पिछले साल के 35 फीसदी से घटकर करीब 30 फीसदी रह सकती है। अगर ऐसा होता है, तो फेस्टिव सेल में मोबाइल फोन का योगदान पहले के मुकाबले कम होगा।

हालांकि, एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि पूरे त्योहारों के दौरान कुल ऑनलाइन बिक्री में 25 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी शुरुआती दिनों में आई गिरावट के बावजूद आगे की सेल से बाजार को रफ्तार मिल सकती है।

क्या आगे बढ़ेगी फेस्टिव सेल की रफ्तार?