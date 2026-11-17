दिग्गज चिप कंपनी एनवीडिया के सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ जेन्सेन हुआंग इन दिनों अपने पद से इस्तीफे को लेकर सुर्खियों में हैं। कंपनी छोड़ने के तुरंत बाद उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स प्रोफाइल से वेरिफिकेशन ब्लू टिक और एनवीडिया का एफिलिएट बैज गायब हो गया। इस बात पर जब सोशल मीडिया यूजर्स की नजर पड़ी, तो एक्स के मालिक एलन मस्क खुद सामने आए और हुआंग को बिना किसी शुल्क के ब्लू टिक वापस देने का ऐलान कर दिया।

एनवीडिया छोड़ने के बाद जेन्सेन हुआंग का ब्लू टिक क्यों हटा?

जेन्सेन हुआंग ने 12 नवंबर को एनवीडिया के सीईओ पद से इस्तीफा दिया था, जिसके ठीक बाद उनके एक्स अकाउंट से ब्लू चेकमार्क और कंपनी से जुड़ा एफिलिएट बैज दोनों हट गए। असल में एक्स पर ये दोनों बैज अलग-अलग तरीके से काम करते हैं। एफिलिएट बैज किसी भी अधिकारी के अकाउंट को उसकी कंपनी से जोड़ता है, जिसके लिए कंपनी भुगतान करती है। जैसे ही हुआंग एनवीडिया से अलग हुए, सिस्टम के नियम के मुताबिक उनका कंपनी बैज अपने आप प्रोफाइल से हट गया। हालांकि, एक्स ने आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं किया है कि उनका व्यक्तिगत ब्लू टिक किस वजह से हटाया गया, लेकिन इस्तीफे के तुरंत बाद ऐसा होना साफ इशारा करता है कि यह बदलाव उनके पद छोड़ने से ही जुड़ा है।

मुफ्त ब्लू टिक देने पर एलन मस्क ने क्या कहा?

इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब एक एक्स यूजर ने जेन्सेन हुआंग की प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें उनका ब्लू टिक और एनवीडिया का बैज गायब दिख रहा था। इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एलन मस्क ने खुद रिप्लाई किया और लिखा कि हुआंग का ब्लू चेक बिना किसी चार्ज के, यानी हमारी तरफ से मुफ्त में वापस आ रहा है। मस्क के इस बयान से साफ है कि हुआंग को अपना बैज वापस पाने के लिए किसी व्यक्तिगत सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं देने होंगे। हालांकि मस्क ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह प्रक्रिया कैसे पूरी होगी या उन्हें कॉम्प्लिमेंट्री प्रीमियम सर्विस दी जाएगी।

एक्स का ब्लू टिक वेरिफिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है?

साल 2023 में एलन मस्क ने एक्स के वेरिफिकेशन नियमों में बड़ा बदलाव किया था, जिसके बाद से आम और खास सभी यूजर्स के लिए नियम एक जैसे कर दिए गए हैं। आइए समझते हैं कि यह सिस्टम कैसे काम करता है:

व्यक्तिगत अकाउंट पर ब्लू टिक पाने के लिए यूजर के पास एक्स प्रीमियम या प्रीमियम प्लस का एक्टिव पेड सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है।

अकाउंट की प्रोफाइल पूरी तरह भरी होनी चाहिए, फोन नंबर वेरिफाइड होना चाहिए और अकाउंट पर हाल ही में एक्टिविटी दिखनी चाहिए।

प्लेटफॉर्म किसी भी तरह के भ्रामक व्यवहार या नियमों के उल्लंघन की जांच करने के बाद ही ब्लू चेकमार्क जारी करता है।

कंपनियों के लिए 'एक्स प्रीमियम ऑर्गनाइजेशन' नाम की अलग सर्विस है, जिसका शुरुआती खर्च अमेरिका में करीब 1,000 डॉलर प्रति माह है और हर जुड़े कर्मचारी के लिए 50 डॉलर अलग से लगते हैं।

एलन मस्क क्यों कर रहे हैं जेन्सेन हुआंग का समर्थन?

एनवीडिया में चल रहे नेतृत्व विवाद और इस्तीफे के बाद से एलन मस्क लगातार जेन्सेन हुआंग के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी मस्क ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अगर हुआंग काम के लिए उपलब्ध होते हैं, तो उन्हें अपनी कंपनी में रखने पर मस्क को बेहद खुशी होगी। इसके अलावा मस्क ने उस ऑनलाइन याचिका का भी समर्थन किया था, जिसमें हुआंग को दोबारा एनवीडिया का सीईओ बनाने की मांग की गई है। दरअसल हुआंग का इस्तीफा उन खबरों के बाद आया जिनमें उनके निजी संबंधों और एलिस हुआंग नाम की महिला से जुड़े कुछ विवादों की चर्चा थी, जिन पर चीनी खुफिया नेटवर्क से जुड़े होने के अपुष्ट आरोप लगे हैं।

क्या मस्क की पेशकश का मतलब हुआंग की एनवीडिया में वापसी है?

एलन मस्क की तरफ से मुफ्त ब्लू टिक देने की यह पहल सिर्फ सोशल मीडिया पर जेन्सेन हुआंग के प्रति उनके सम्मान और समर्थन को दिखाती है। इसका एनवीडिया के अंदरूनी फैसलों या हुआंग की कंपनी में वापसी से कोई लेना-देना नहीं है। फिलहाल एनवीडिया का निदेशक मंडल इस पूरे विवाद और इस्तीफे से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहा है, और कंपनी की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है कि हुआंग दोबारा सीईओ की कुर्सी संभालेंगे। मस्क का यह कदम केवल हुआंग की एक्स प्रोफाइल की पहचान को बहाल करने तक ही सीमित है, न कि उनके कॉर्पोरेट भविष्य से जुड़ा कोई फैसला।