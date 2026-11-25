Data Breach: दुनिया में डेटा चोरी के दो बड़े मामले सामने आए हैं, जिनमें कुल 350 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड उजागर होने का दावा किया गया है। इन रिकॉर्ड्स में यूजरनेम, पासवर्ड, फोन नंबर, सरकारी पहचान नंबर, डिजिटल सेशन टोकन और निजी दस्तावेज शामिल हैं। साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं के मुताबिक, चोरी हुए डेटा का इस्तेमाल अकाउंट हैक करने, लोगों की पहचान चुराने और ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है। इन दोनों मामलों में से एक में चीन से जुड़े 164 करोड़ रिकॉर्ड भी शामिल हैं।

पासवर्ड बदलने के बाद भी अकाउंट हैक होने का खतरा

वायर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन दोनों डेटा लीक का पता दो अलग-अलग सुरक्षा शोधकर्ताओं ने लगाया है। पहला डेटाबेस ब्लैक हिल्स इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिसर्चर जेरेमिया फाउलर ने खोजा, जिसमें करीब 2 अरब लॉगिन रिकॉर्ड्स मौजूद थे। इसमें 8,471 फोल्डर्स के अंदर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कुकीज, डिवाइस की जानकारी और 'सेशन टोकन' शामिल थे।

रिसर्चर्स का कहना है कि सेशन टोकन का लीक होना सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी मदद से हैकर्स बिना पासवर्ड डाले ही किसी के अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ मामलों में यूजर के पासवर्ड बदल लेने के बाद भी ये टोकन एक्टिव रहते हैं। इस डेटा में करोड़ों की संख्या में आम ईमेल, सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों के एड्रेस, 10 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की डिटेल्स शामिल थीं।

कंपनियों का सर्वर नहीं हुआ हैक, मैलवेयर से चोरी हुआ डेटा

रिसर्च में यह बात सामने आई है कि यह डेटा किसी कंपनी के सर्वर को हैक करके नहीं चुराया गया है, बल्कि 'इन्फो स्टीलर मैलवेयर' के जरिए यूजर्स के संक्रमित डिवाइस से निकाला गया है। इसके अलावा, फाउलर को करीब 4 लाख ऐसे दस्तावेज भी मिले जो किसी बेहद एडवांस मैलवेयर से जुटाए गए थे।

यह मैलवेयर किसी भी व्यक्ति की डिजिटल लाइफ की पूरी कुंडली तैयार कर सकता है। शिकायत के बाद होस्टिंग कंपनी ने इस डेटाबेस तक पब्लिक एक्सेस को बंद कर दिया है, लेकिन यह साफ नहीं है कि इससे पहले कितने लोगों ने इस डेटा को डाउनलोड किया।

चीन से जुड़े 1.64 अरब रिकॉर्ड्स भी हुए लीक

दूसरा बड़ा डेटा लीक सिक्योरिटी कंपनी अपगार्ड (UpGuard) के रिसर्च डायरेक्टर ग्रेग पोलक ने पकड़ा। इस डेटाबेस में 1.64 अरब दस्तावेज थे, जो मुख्य रूप से चीन के नागरिकों और वहां के बिजनेस से जुड़े थे। जांच में इसमें कम से कम 84 करोड़ अलग-अलग नेशनल आईडी नंबर, 30 करोड़ फोन नंबर, 1.1 करोड़ छात्रों के एनरोलमेंट रिकॉर्ड और करीब 80 लाख बिजनेस रजिस्ट्रेशन की जानकारी मिली। सैंपल में बच्चों और मृत लोगों का डेटा भी शामिल था।

पोलक के अनुसार, यह डेटाबेस बिना किसी पासवर्ड या ऑथेंटिकेशन के इंटरनेट पर खुला पड़ा था और इसे पुराने कई डेटा लीक को मिलाकर तैयार किया गया था। हालांकि, जांच के दौरान ही किसी रैनसमवेयर हमले के बाद यह डेटाबेस ऑफलाइन हो गया।

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