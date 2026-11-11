जीपीयू बना एआई का सबसे बड़ा हथियार: सीपीयू से कितना अलग है इसका काम? समझिए दोनों की ताकत

CPU vs GPU: कंप्यूटर और स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के लिए CPU और GPU दोनों जरूरी हैं, लेकिन AI की दुनिया में इनमें से एक का दबदबा है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि CPU और GPU में क्या मुख्य अंतर है, ये कैसे काम करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की रेस में इनमें से कौन सा हार्डवेयर सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा है।

CPU vs GPU Difference: आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से दुनिया बदल रहा है। स्मार्टफोन से लेकर सेल्फ-ड्राइविंग कारों तक, हर जगह एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी तकनीकों के पीछे असली ताकत किसकी है? दरअसल, इसके पीछे दो अहम कंप्यूटिंग हार्डवेयर- सीपीयू (CPU) और जीपीयू (GPU) का बड़ा योगदान है।

आमतौर पर कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते समय लोग प्रोसेसर की क्षमता, कोर और क्लॉक स्पीड पर ध्यान देते हैं। लेकिन एआई की दुनिया में जीपीयू की अहमियत तेजी से बढ़ी है। इसकी वजह यह है कि सीपीयू और जीपीयू दोनों का काम करने का तरीका अलग है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दोनों में क्या अंतर है और एआई के लिए जीपीयू इतना जरूरी क्यों बन गया है? आइए इनके बारे में विस्तार से समझते हैं।

CPU क्या है और कैसे करता है काम?

सीपीयू (CPU) यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। आपके कंप्यूटर या स्मार्टफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने से लेकर वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने और बेसिक कैलकुलेशन करने तक का सारा काम CPU ही संभालता है।

CPU की खासियत यह है कि यह बहुत ही जटिल निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है, लेकिन यह एक बार में एक ही काम करता है। हालांकि इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि हमें लगता है कि सब कुछ एक साथ हो रहा है। इसमें आमतौर पर 4 से 16 कोर (Core) होते हैं जो भारी टास्क को हैंडल करते हैं।

GPU क्या है और इसकी खासियत क्या है?

जीपीयू (GPU) यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को शुरुआत में कंप्यूटर पर ग्राफिक्स, वीडियो और गेमिंग से जुड़े कामों के लिए बनाया गया था। जब आप हाई-एंड गेम खेलते हैं या वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो स्क्रीन पर लाखों पिक्सल्स को एक साथ बदलना होता है। यह काम CPU अकेले नहीं कर सकता।

यहीं GPU की एंट्री होती है। GPU में हजारों छोटे-छोटे कोर होते हैं, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। GPU एक ही समय में हजारों साधारण कैलकुलेशन कर सकता है।

CPU और GPU में मुख्य अंतर

इसे एक आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी स्कूल में 1,000 कॉपियां जांचनी हैं। सीपीयू एक कुशल शिक्षक की तरह एक-एक कॉपी या कुछ कॉपियों को बारी-बारी से जांच सकता है। वहीं, जीपीयू कई शिक्षकों की टीम की तरह एक साथ सैकड़ों कॉपियां जांचने का काम कर सकता है। यही क्षमता GPU को बड़े पैमाने पर कैलकुलेशन के लिए उपयोगी बनाती है।

क्या अब एनपीयू भी बदल रहा है खेल?

जीपीयू के अलावा अब एनपीयू (NPU) यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट की चर्चा भी तेजी से बढ़ रही है। इसे खासतौर पर एआई से जुड़े कामों के लिए डिजाइन किया गया है। लैपटॉप और स्मार्टफोन में एनपीयू की मदद से बैकग्राउंड नॉइस हटाने, वीडियो कॉल में बैकग्राउंड ब्लर करने, लाइव ट्रांसलेशन और कुछ ऑन-डिवाइस एआई फीचर्स को कम बिजली खर्च करके चलाया जा सकता है।

AI की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार कौन है?

जब बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आती है, तो GPU ही सबसे बड़ा हथियार है। AI और मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए भारी मात्रा में डेटा और करोड़ों-अरबों कैलकुलेशन की जरूरत होती है। AI मॉडल्स न्यूरल नेटवर्क्स पर काम करते हैं, जहां एक साथ हजारों-लाखों मैथेमैटिकल इक्वेशन हल करने होते हैं।

चूंकि CPU एक बार में एक काम करता है, इसलिए AI को प्रोसेस करने में यह बहुत धीमा साबित होता है। दूसरी ओर, GPU अपने हजारों कोर्स की मदद से इन भारी-भरकम डेटा सेट्स को पैरेलल प्रोसेसिंग के जरिए पलक झपकते ही प्रोसेस कर लेता है। यही कारण है कि आज दुनिया की हर बड़ी टेक कंपनियां चाहे वह गूगल हो, मेटा हो या ओपनएआई, अपने AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए Nvidia जैसे ब्रांड्स के पावरफुल GPU खरीद रही हैं।

आपका कंप्यूटर CPU के बिना ऑन नहीं हो सकता, इसलिए वह सिस्टम का बॉस है। लेकिन जब बात AI की क्रांति की आती है, तो GPU ही वह असली इंजन है जो इस पूरी इंडस्ट्री को रफ्तार दे रहा है। AI के इस दौर में GPU न सिर्फ एक कंप्यूटर पार्ट है, बल्कि यह दुनिया का सबसे ताकतवर तकनीकी हथियार बन चुका है।