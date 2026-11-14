आधार बायोमैट्रिक: बच्चों की डिजिटल पहचान के लिए जरूरी है यह अपडेट, घर बैठे कैसे चेक करें स्टेटस?

बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के बाद अक्सर माता-पिता उसे दोबारा अपडेट कराने पर ध्यान नहीं देते है, लेकिन बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ उसकी फोटो और बायोमैट्रिक पहचान में बदलाव आता है। ऐसे में आधार की जानकारी अपडेट कराना जरूरी हो जाता है। बाल दिवस के मौके पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने भी माता-पिता से बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) समय पर कराने की अपील की है। खास बात यह है कि 5 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए यह सुविधा 30 सितंबर 2027 तक मुफ्त उपलब्ध है। आइए जानते हैं घर बैठे इसे अपडेट करने का आसान तरीका क्या है...

UIDAI ने बाल दिवस पर क्या अपील की?

यूआईडीएआई ने बाल दिवस पर एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसके साथ ही माता-पिता से बच्चों का बाल आधार बनवाने और तय उम्र पर उनका बायोमेट्रिक अपडेट कराने की अपील की।

संस्थान ने अपने संदेश में कहा कि बच्चों की डिजिटल पहचान के साथ उनके उज्ज्वल भविष्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए जब बच्चा पांच और फिर 15 साल का हो जाए, तो उसका अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट जरूर पूरा कराएं।

यूएआईडीएआई ने यह भी बताया कि 5 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए MBU की सुविधा 30 सितंबर 2027 तक मुफ्त उपलब्ध है।

बाल आधार पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किया जाने वाला आधार कार्ड है। इसका रंग नीला होता है। बच्चे के जन्म के बाद भी उसका आधार बनवाया जा सकता है।

पांच साल से कम उम्र के बच्चों के आधार नामांकन में उनकी फोटो और जरूरी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज की जाती है। इस उम्र में बच्चे के फिंगरप्रिंट और आंखों का आइरिस स्कैन नहीं लिया जाता, क्योंकि ये बायोमेट्रिक पहचान अभी पूरी तरह विकसित नहीं होती।

बच्चे के पांच साल का होने पर पहली बार सभी बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करानी होती है। इसके बाद 15 साल की उम्र में एक बार फिर यह प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है।

बच्चों का शरीर उम्र के साथ तेजी से बदलता है। पांच साल की उम्र में उनके फिंगरप्रिंट और आंखों की पहचान दर्ज की जाती है। इसके बाद 15 साल की उम्र में दोबारा बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट होती है।

नई फोटो: बच्चे की मौजूदा तस्वीर आधार में दर्ज की जाती है।

बच्चे की मौजूदा तस्वीर आधार में दर्ज की जाती है। 10 उंगलियों के निशान: दोनों हाथों की सभी उंगलियों के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं।

दोनों हाथों की सभी उंगलियों के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। दोनों आंखों का आइरिस स्कैन:आंखों की पुतली के आसपास के हिस्से की पहचान दर्ज की जाती है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि बायोमेट्रिक अपडेट कराने के बाद बच्चे का आधार नंबर नहीं बदलता। सिर्फ उसकी पुरानी बायोमेट्रिक जानकारी की जगह नई जानकारी दर्ज की जाती है।

बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट कैसे कराएं?

बायोमेट्रिक अपडेट के लिए बच्चे को आधार नामांकन या अपडेट सेंटर ले जाना होगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी नहीं की जा सकती। इसके लिए ये स्टेप फॉलो करें:

नजदीकी आधार सेंटर खोजें

सबसे पहले यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर नजदीकी आधार केंद्र की जानकारी लें। आप सीधे केंद्र पर जा सकते हैं या समय बचाने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए UIDAI की वेबसाइट या bookappointment.uidai.gov.in पर जाएं।

जरूरी चीजें साथ लेकर जाएं

आधार सेंटर जाते समय बच्चे का बाल आधार कार्ड या आधार नंबर साथ रखें। बच्चे को भी अपने साथ ले जाना जरूरी है, क्योंकि उसकी फोटो और बायोमेट्रिक जानकारी वहीं ली जाएगी। अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत के बारे में संबंधित केंद्र से पहले जानकारी ले सकते हैं।

सेंटर पर बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज कराएं

आधार केंद्र पर ऑपरेटर को बताएं कि बच्चे का Mandatory Biometric Update कराना है। इसके बाद बच्चे की नई फोटो ली जाएगी। साथ ही उसकी सभी दस उंगलियों के निशान और दोनों आंखों का आइरिस स्कैन दर्ज किया जाएगा।

अपडेट की रसीद जरूर लें

प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपडेट की रसीद लें। इसमें URN यानी अपडेट रिक्वेस्ट नंबर दिया जाता है। इसे संभालकर रखें, क्योंकि इसी की मदद से अपडेट का स्टेटस चेक किया जा सकता है।

अपडेट का स्टेटस चेक करें

UIDAI की वेबसाइट या माईआधार पोर्टल पर जाकर अपडेट का स्टेटस देख सकते हैं। अपडेट पूरा होने के बाद नया ई-आधार ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।