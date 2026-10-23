बीएसएनएल बनाम जियो: 450 रुपये से कम में अनलिमिटेड कॉलिंग, किसका 'वॉयस-ओनली' रिचार्ज है ज्यादा दमदार?

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Fri, 23 Oct 2026 03:21 PM IST

सार टेक्नोलॉजी BSNL Vs Jio Voice Only Plans: क्या आप भी सिर्फ कॉलिंग के लिए कोई सस्ता रिचार्ज प्लान ढूंढ रहे हैं? रिलायंस जियो (Jio) और सरकारी कंपनी BSNL के पास 450 रुपये से कम में शानदार 'वॉयस-ओनली' प्लान मौजूद हैं। जियो जहां 448 रुपये वाला प्लान ऑफर करती है, वहीं BSNL का 439 रुपये का प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग के फायदे देता है। आइए जानते हैं कि कीमत और नेटवर्क के मामले में आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा।

कंपनियों के लिए वॉइस ओनली प्लान देना अनिवार्य है। - फोटो : अमर उजाला

भारतीय टेलीकॉम बाजार में ग्राहकों के लिए किफायती विकल्पों की बात आती है, तो भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और रिलायंस जियो (Reliance Jio) का नाम सबसे ऊपर आता है। हालांकि, यह सच है कि कीमत के मामले में जियो पूरी तरह से BSNL जितना सस्ता नहीं है, लेकिन जब बात नेटवर्क की क्वालिटी और बेहतरीन सर्विस की आती है, तो जियो का पलड़ा भारी नजर आता है।

अक्सर कई ग्राहकों को मोबाइल डेटा (इंटरनेट) की जरूरत नहीं होती है, उन्हें सिर्फ लंबी वैलिडिटी और अनलिमिटेड कॉलिंग चाहिए होती है। ऐसे यूजर्स के लिए BSNL अपना 439 रुपये वाला प्लान पेश करता है, जबकि Jio के पास 448 रुपये का दमदार प्लान है। आइए इन दोनों 'वॉयस-ओनली' प्लान्स की तुलना करते हैं और जानते हैं कि आपके लिए कौन सा विकल्प ज्यादा फायदेमंद साबित होगा।

BSNL का 439 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

इस प्लान में पूरे 90 दिनों (करीब 3 महीने) की सर्विस वैलिडिटी मिलती है। कुछ खास सर्किलों में यह वैलिडिटी सिर्फ 80 दिनों की है।

इसमें यूजर्स को किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और कुल 300 SMS की सुविधा मिलती है।

अगर इसे महीने के हिसाब से देखा जाए, तो इसका खर्च लगभग 146 रुपये प्रति माह आता है, जो इसे बेहद सस्ता और किफायती बनाता है।

Reliance Jio का 448 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

जियो के इस 'वॉयस-ओनली' प्लान में 84 दिनों की सर्विस वैलिडिटी दी जाती है।

इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के साथ पूरी वैलिडिटी के दौरान 1000 SMS मिलते हैं।

इस प्लान की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कॉलिंग के साथ-साथ JioTV और JioAICloud एप का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जिसका इस्तेमाल आप वाई-फाई के जरिए कर सकते हैं।

कौन सा प्लान है आपके लिए बेहतर?