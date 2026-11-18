नया फोन खरीदने का इरादा है तो थोड़ा सब्र रखना फायदे का सौदा हो सकता है। इस साल ब्लैक फ्राइडे शुक्रवार 27 नवंबर को पड़ रहा है और उसके बाद 30 नवंबर को साइबर मंडे आएगा। भारत की बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने अपनी सेल की तारीख अभी तय करके नहीं बताई है, पर पिछले साल का चलन देखें तो ऑफर कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं। आइए जानते हैं कब से और किन फोन्स पर छूट मिल सकती है।

27 नवंबर को ब्लैक फ्राइडे, पर सेल की तारीख अटकी

ब्लैक फ्राइडे हर साल नवंबर के चौथे शुक्रवार को पड़ता है, यानी अमेरिका में थैंक्सगिविंग के अगले दिन। 2026 में यह तारीख 27 नवंबर है। भारत में अमेजन और फ्लिपकार्ट इस सेल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। मगर अब तक दोनों ने अपनी तरफ से कोई तारीख जारी नहीं की है। अमेजन ने अपने वैश्विक ब्लैक फ्राइडे वीक की तारीख 19 से 30 नवंबर बताई है, लेकिन ये भारत में कब से शुरू होगी इसपर कुछ साफ नहीं बताया गया है।

पिछले साल की सेल से मिलता है अंदाजा

पिछला रिकॉर्ड देखें तो तस्वीर कुछ साफ होती है। 2025 में फ्लिपकार्ट ने ब्लैक फ्राइडे सेल 23 नवंबर से शुरू करने का ऐलान किया था, और प्लस व ब्लैक मेंबर्स को 24 घंटे पहले एक्सेस मिला था। अमेजन इंडिया की सेल 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक चली, जबकि कुछ सौदे उससे पहले ही शुरू हो गए थे। 2024 में अमेजन की सेल 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक थी। यानी इस बार भी ऑफर 27 नवंबर से कुछ दिन पहले दिख सकते हैं और 30 नवंबर तक चल सकते हैं, पर यह सिर्फ अंदाजा है।

किन फोन्स पर मिल सकती है छूट?

आईफोन 17 सीरीज: लॉन्च के इतनी जल्दी बाद सीधी नकद कटौती कम ही मिलती है, पर एक्सचेंज और बैंक ऑफर से कीमत काफी घट सकती है।

लॉन्च के इतनी जल्दी बाद सीधी नकद कटौती कम ही मिलती है, पर एक्सचेंज और बैंक ऑफर से कीमत काफी घट सकती है। पुराने आईफोन: पिछले साल की सेल में पुराने मॉडल पर ज्यादा कटौती दिखी थी, इसलिए इन पर नजर रखना ठीक रहेगा।

पिछले साल की सेल में पुराने मॉडल पर ज्यादा कटौती दिखी थी, इसलिए इन पर नजर रखना ठीक रहेगा। एंड्रॉइड फ्लैगशिप: पिछले साल की अमेजन सेल में वनप्लस 15, वनप्लस 13s और नॉर्ड सीरीज पर बड़ी छूट मिली थी।

पिछले साल की अमेजन सेल में वनप्लस 15, वनप्लस 13s और नॉर्ड सीरीज पर बड़ी छूट मिली थी। दूसरे ब्रांड: पिछली फ्लिपकार्ट ब्लैक फ्राइडे सेल में सैमसंग गैलेक्सी और गूगल पिक्सल जैसे फोन पर भी डील दिखी थीं।

पिछली फ्लिपकार्ट ब्लैक फ्राइडे सेल में सैमसंग गैलेक्सी और गूगल पिक्सल जैसे फोन पर भी डील दिखी थीं। फोल्डेबल: फोल्डेबल फोन पर भी ऑफर आते रहे हैं।

फोल्डेबल फोन पर भी ऑफर आते रहे हैं। ध्यान रहे:मॉडल-वार ऑफर का ऐलान अभी बाकी है।

भारत में बढ़ रहा सेल का क्रेज

भारत में ब्लैक फ्राइडे का चलन तेजी से बढ़ा है। अमेजन इंडिया पर यह सेल 2024 में शुरू हुई थी और 2025 में ब्लैक फ्राइडे हफ्ते के ऑर्डर पिछले साल के मुकाबले करीब 27 फीसदी बढ़े। कई खरीदार तो साल भर के गैजेट अपग्रेड का प्लान इसी पांच दिन की सेल के हिसाब से बनाते हैं। फिर भी समझदारी इसी में है कि सेल से पहले उस फोन का दाम नोट कर लें और बैंक व एक्सचेंज ऑफर जोड़कर असली बचत का हिसाब खुद लगाएं। हर बड़ा आंकड़ा बड़ी बचत नहीं होता।

त्योहारी सेल के बाद अब आगे क्या

त्योहारी सीजन की बड़ी सेल अब खत्म हो चुकी हैं। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज 9 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जबकि अमेजन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 10 नवंबर को खत्म हुआ। अब ब्लैक फ्राइडे अगला बड़ा मौका है, और उसके बाद फ्लिपकार्ट की साल के अंत वाली मेगा सेल की उम्मीद है। अमेजन ने अपने वैश्विक ब्लैक फ्राइडे वीक की तारीख 19 से 30 नवंबर बताई है, पर इसे भारत की सेल पर हू-ब-हू लागू नहीं माना जा सकता। भारत की तारीख का ऐलान होते ही तस्वीर साफ होगी।