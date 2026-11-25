कम स्टोरेज और साधारण हार्डवेयर वाले स्मार्टफोन पर गेमिंग का मजा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। क्राफ्टन इंडिया ने 25 नवंबर को देश के एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बीजीएमआई एयर का ओपन बीटा गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध करा दिया है। पहले इस गेम को बीजीएमआई लाइट के नाम से जाना जाता था। कंपनी ने 10 दिसंबर को होने वाले आधिकारिक लॉन्च से करीब दो हफ्ते पहले यह बीटा वर्जन जारी किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे आजमा सकें।

बीजीएमआई एयर का साइज और खास फीचर्स

बीजीएमआई एयर मौजूदा मुख्य गेम का कोई अपडेट नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से एक अलग एप है। क्राफ्टन इंडिया के मुताबिक इसका शुरुआती डाउनलोड साइज लगभग एक जीबी है, जो एंट्री-लेवल और बजट फोन के लिए काफी मुफीद बैठता है। कंपनी का कहना है कि वह बिना मुख्य बैटल रॉयल अनुभव से समझौता किए ज्यादा लोगों तक मोबाइल गेमिंग पहुंचाना चाहती है। मौजूदा बीजीएमआई खिलाड़ियों को न तो अपना अकाउंट ट्रांसफर करने की जरूरत होगी और न ही नई यूजर आईडी बनानी पड़ेगी।

मैप और गेमप्ले में क्या मिलेगा खास?

बीटा वर्जन आने से पहले सामने आई रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस हल्के एडिशन में खिलाड़ियों को लोकप्रिय इरेंगल मैप मिलेगा और एक मैच में 100 तक खिलाड़ी एक साथ उतर सकेंगे। यानी कम स्टोरेज वाले फोन पर भी बड़े मुकाबलों का पूरा रोमांच बरकरार रहेगा। दूसरी तरफ, आईफोन यानी आईओएस यूजर्स के लिए क्राफ्टन ने अभी तक कोई टेस्टफ्लाइट लिंक जारी नहीं किया है। हालांकि यह गेम एपल के एप स्टोर पर प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए पहले ही लिस्ट किया जा चुका है।

एंड्रॉयड फोन में ऐसे करें बीटा डाउनलोड

सबसे पहले अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर खोलें और सर्च बार में जाकर बीजीएमआई एयर टाइप करें।

सर्च रिजल्ट में आधिकारिक लिस्टिंग पर ध्यान दें और यह जरूर जांच लें कि डेवलपर के नाम पर क्राफ्टन लिखा हो।

सही एप दिखने पर इंस्टॉल बटन पर टैप करें और करीब एक जीबी की फाइल पूरी तरह डाउनलोड होने तक इंतजार करें।

इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद गेम खोलें और किसी भी अनजान वेबसाइट से एपीके फाइल डाउनलोड करने से बचें क्योंकि उनमें खतरनाक या छेड़छाड़ किए गए वर्जन हो सकते हैं।

भारत में कब होगा आधिकारिक लॉन्च?

बीजीएमआई एयर को भारत में आधिकारिक तौर पर 10 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस ओपन बीटा को आम लोगों के लिए खोलने से पहले कंपनी ने 20 से 24 नवंबर के बीच दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में इसका क्लोज्ड टेस्ट भी चलाया था। इस परीक्षण के जरिए गेम की स्थिरता और प्रदर्शन को परखा गया, ताकि दिसंबर में होने वाले बड़े लॉन्च के समय खिलाड़ियों को किसी तरह की तकनीकी परेशानी का सामना न करना पड़े।

प्री-रजिस्ट्रेशन ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड

भारतीय गेमर्स के बीच इस हल्के वर्जन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 15 अक्टूबर को इसका नाम बीजीएमआई लाइट से बदलकर बीजीएमआई एयर किए जाने से पहले ही इसे एक करोड़ से ज्यादा प्री-रजिस्ट्रेशन मिल चुके थे। बाद में क्राफ्टन ने जानकारी दी कि गूगल प्ले स्टोर पर इसके रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा एक करोड़ चालीस लाख के पार निकल गया है, जो इसकी भारी लोकप्रियता को साफ दिखाता है।