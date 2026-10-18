₹10 हजार से कम में बेस्ट फोन: पाएं 128GB स्टोरेज, 50MP कैमरा और बड़ी स्क्रीन, यहां देखें हर मॉडल की खूबियां

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Sun, 18 Oct 2026 11:12 PM IST

सार टेक्नोलॉजी Smartphones Under 10,000: अगर आप 10,000 रुपये के बजट में एक नया और दमदार स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो अब आपको फीचर्स से समझौता करने की जरूरत नहीं है। इस बजट में अब 50MP का शानदार कैमरा, 6000mAh तक की जंबो बैटरी, बड़ी डिस्प्ले और 128GB तक की स्टोरेज वाले कई बेहतरीन 4G और 5G फोन्स मौजूद हैं।

10,000 रुपये के अंदर किफायती स्मार्टफोन्स - फोटो : Xiaomi

आज के समय में एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना हर किसी की जरूरत है, लेकिन इसके लिए हमेशा बड़ी रकम खर्च करना जरूरी नहीं है। अगर आपका बजट 10,000 रुपये तक का है और आप बेहतरीन फीचर्स वाला स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो भारतीय बाजार में ढेरों विकल्प मौजूद हैं। इस बजट रेंज में अब बड़ी डिस्प्ले, 50MP तक का शानदार कैमरा, 6000mAh तक की जंबो बैटरी और 128GB तक की स्टोरेज वाले फोन्स आसानी से मिल जाते हैं।

आइए, 10 हजार रुपये से कम कीमत वाले टॉप स्मार्टफोन्स की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं:

1. Realme C61

(कीमत: ₹7,249)

अगर आपका बजट 8 हजार से भी कम है, तो रियलमी Realme C61 एक बेहतरीन चॉइस है। इसमें 6.78 इंच की IPS LCD डिस्प्ले और Unisoc T612 प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए 32MP का रियर और 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले इस फोन में 5,000mAh की बैटरी है जो 10W चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

2. Samsung Galaxy M14 4G

(कीमत: ₹8,999)

यह फोन Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर, 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आता है। इसके रियर में 50MP का मेन कैमरा और 13MP का सेल्फी कैमरा है। इसमें 6.7 इंच की PLS LCD डिस्प्ले है और यह 5,000mAh की बैटरी (25W फास्ट चार्जिंग) से लैस है।

3. Xiaomi Redmi 12

(कीमत: ₹9,995)

इस लिस्ट में Xiaomi Redmi 12 सबसे ज्यादा स्टोरेज और रैम देने वाला 4G फोन है। इसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ 6.79 इंच की बड़ी IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। MediaTek Helio G88 प्रोसेसर पर चलने वाले इस फोन में 50MP+8MP+2MP का ट्रिपल रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा है। यह 5,000mAh बैटरी और 18W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।

4. Boltt Evo 4G

(कीमत: ₹9,749)

लंबी बैटरी बैकअप चाहने वालों के लिए Boltt Evo 4G एक शानदार विकल्प है। इसमें 6,000mAh की विशाल बैटरी और 6.8 इंच की बड़ी LCD डिस्प्ले दी गई है। Unisoc T7250 प्रोसेसर, 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले इस फोन में 50MP का रियर और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

5. Tecno Pop 9 5G

(कीमत: ₹9,799)

अगर आपको 10 हजार के बजट में 5G फोन चाहिए, तो टेक्नो का यह फोन आपको निराश नहीं करेगा। इसमें MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर दिया गया है। यह 4GB रैम, 128GB स्टोरेज, 6.67 इंच IPS LCD डिस्प्ले, 48MP रियर व 8MP फ्रंट कैमरा और 5,000mAh बैटरी (18W चार्जिंग) के साथ आता है।

6. Ai+ Pulse 2

(कीमत: ₹9,986)

Ai+ Pulse 2 में बड़ी बैटरी और बेहतरीन कैमरे का कॉम्बो मिलता है। इसमें 6.74 इंच की LCD डिस्प्ले, Unisoc T7250 प्रोसेसर, 4GB रैम और 64GB स्टोरेज दी गई है। फोटोग्राफी के लिए 50MP का मेन और 8MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है। 6,000mAh की बैटरी के साथ इसमें 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है।

7. Lava Yuva 5G

(कीमत: ₹8,999)

भारतीय ब्रांड लावा की तरफ से यह एक किफायती 5G स्मार्टफोन है। इसमें Unisoc T750 प्रोसेसर के साथ 4GB रैम और 128GB की बड़ी स्टोरेज मिलती है। 50MP रियर कैमरा और 8MP फ्रंट कैमरे वाले इस फोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W चार्जिंग को सपोर्ट करती है।