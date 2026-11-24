ऑनलाइन दुनिया में किसी सेवा से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी किसकी हो, इस पर ऑस्ट्रेलिया ने नया कदम उठाया है। मंगलवार को वहां की सरकार ने डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर बिल पर राजनीतिक समझौता कर लिया, जो बड़ी टेक कंपनियों को पहले से जोखिम घटाने के लिए बाध्य करेगा। नियम तोड़ने पर अरबों डॉलर का जुर्माना लग सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने चेताया है कि इससे वैध अभिव्यक्ति पर सेंसरशिप बढ़ेगी, जबकि विपक्षी लिबरल पार्टी भी इसके खिलाफ है।

क्या है यह बिल?

बिल की बुनियादी सोच यह है कि कंपनियां नुकसान होने का इंतजार न करें, बल्कि पहले से जोखिम घटाएं। सरकार के बयान के मुताबिक यह कानून गेम, एप और एआई चैटबॉट समेत ऑनलाइन सेवाओं के लिए न्यूनतम सुरक्षा मानक तय करेगा, ताकि लोग गंभीर रूप से हानिकारक सामग्री और बर्ताव से बचे रहें। संचार मंत्री अनिका वेल्स ने कहा कि इंटरनेट को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, पर जो कंपनी कोई सेवा बनाती है, उसके जोखिमों की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। यह कानून यूरोपीय संघ के 2022 के डिजिटल सर्विसेज एक्ट और उसके एक साल बाद आए ब्रिटेन के ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट से मिलता-जुलता है।

ग्रीन्स की शर्तें और संसद का गणित

ऑस्ट्रेलिया की सीनेट में किसी दल के पास बहुमत नहीं है, इसलिए मध्य-वामपंथी लेबर सरकार को छोटी पार्टी ग्रीन्स के संशोधन मानने पड़े। ग्रीन्स नेता डेविड शोब्रिज ने कहा कि इससे ताकत मुट्ठी भर अरबपतियों के स्वामित्व वाली, ज्यादातर अमेरिकी कंपनियों से वापस ऑस्ट्रेलियाई लोगों के हाथ में आएगी, जो उनके मुनाफे की ऊंची कीमत चुकाते रहे हैं। उम्मीद है कि सीनेट बुधवार को बिल पारित करेगी और संसद के गुरुवार को उठने से पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जहां सरकार का बहुमत है, इसे कानून बना देगा। यानी सब ठीक रहा तो कानून इसी हफ्ते बन जाएगा।

बिल में क्या-क्या है?

ग्रीन्स के संशोधनों से अधिकतम जुर्माना 10.9 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानि करीब 7.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर कंपनी के वैश्विक राजस्व का 5 फीसदी हो जाएगा।

लोगों को ऑनलाइन नुकसान के लिए सोशल मीडिया कंपनियों पर ऑस्ट्रेलियाई अदालतों में मुकदमा करने का कानूनी अधिकार मिलेगा।

सोशल मीडिया यूजर सामग्री सुझाने वाले एल्गोरिदम से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकेंगे।

ऑनलाइन सुरक्षा निगरानी संस्था को असली तस्वीरों से नकली नग्न तस्वीरें बनाने वाले एप और वेबसाइट हटाने का अधिकार मिलेगा।

बच्चों को ईटिंग डिसऑर्डर, महिलाओं के प्रति शत्रुतापूर्ण विचारों, अपराध या खतरनाक स्टंट को बढ़ावा देने वाली सामग्री और गंभीर मानसिक परेशानी देने वाली चीजों से सुरक्षा देनी होगी।

अमेरिका और विपक्ष की आपत्ति क्या है?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने सितंबर में संसदीय समिति को भेजे अपने पत्र में 'गंभीर चिंताएं' जताई थीं, जिनमें यह सवाल भी था कि 'पूर्वानुमानित नुकसान' कैसे तय होगा। ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी राजदूत डेविड ब्रैट ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि 5 फीसदी तक के जुर्माने से समर्थित अस्पष्ट परिभाषा वाले नुकसान प्लेटफॉर्मों को वैध अभिव्यक्ति पर रोक की ओर धकेलेंगे। उन्होंने अमेरिकी कंपनियों पर असंगत अनुपालन बोझ की आशंका भी जताई। वेल्स ने कहा कि मतभेद के बिंदु हैं और उन्हें सुलझाया जा रहा है। लिबरल विपक्ष भी अमेरिकी चिंताओं से सहमत है, और सीनेटर सारा हेंडरसन के मुताबिक बिल सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आजादी, दोनों को कमजोर करता है।

विशेषज्ञ की राय और आगे की राह

आरएमआईटी विश्वविद्यालय की सूचना विज्ञान विशेषज्ञ लिसा गिवेन ने मसौदे को 'बहुत अच्छा' बताया और कहा कि यह काफी हद तक यूरोपीय कानूनों जैसा है। उनके मुताबिक अगर कई देश मिलकर ऐसे कानून बनाएं, तो बड़ी टेक कंपनियों को अपने सिस्टम का डिजाइन बदलने के लिए मजबूर करने की संभावना बढ़ती है। इस बहस की पृष्ठभूमि में ऑस्ट्रेलियाई खनन कारोबारी एंड्रयू फॉरेस्ट का मामला भी है, जिन्हें अपनी तस्वीर बिना अनुमति इस्तेमाल करने वाले घोटाले के विज्ञापनों पर मेटा के खिलाफ अमेरिकी अदालत जाना पड़ा। यह मामला अभी सुलझा नहीं है। अब नजर इस पर रहेगी कि बिल संसद में पास होता है या नहीं।